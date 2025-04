PlayStation desvela las novedades del catálogo de juegos y del catálogo de clásicos de PlayStation Plus para abril

Compartir Facebook

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia los títulos que llegarán este mes sin coste adicional al catálogo de juegos, para los niveles de PlayStation®Plus Extra y Premium, y las novedades del catálogo de clásicos para el nivel PlayStation®Plus Premium.

Catálogo de juegos (Extra – Premium)

A continuación, se muestran los nuevos títulos que desde el próximo 15 de abril estarán disponibles sin coste adicional para los suscriptores de PlayStation®Plus Extra y Premium. Se trata de un total de 6 juegos, entre los cuales destacan los siguientes títulos:

Hogwarts Legacy para PS4® / PS5®: Es un RPG de acción en un mundo abierto ambientado en el universo de los libros de Harry Potter. El jugador se embarcará en un viaje que le llevará a lugares nuevos y ya conocidos, y en el que podrá descubrir animales fantásticos, personalizar a su personaje, elaborar pociones, dominar hechizos, mejorar sus habilidades y convertirse en la bruja o el mago que quiera ser. La aventura se ubica en Hogwarts del siglo XIX y el jugador encarnará un estudiante que tiene la clave de un antiguo secreto que amenaza la estabilidad del mundo mágico. Para ello, deberá conseguir aliados, enfrentarse a magos tenebrosos y decidir el destino del mundo mágico.

Blue Prince* para PS5®: Es un juego de aventuras y rompecabezas en primera persona que sumerge a los jugadores en la enigmática mansión de Mount Holly, compuesta por 45 habitaciones que se reconfiguran diariamente y una críptica habitación 46 que el jugador deberá encontrar. A medida que este se adentre en la mansión, irá descubriendo que bajo la superficie hay mucho más que una habitación oculta y deberá investigar un pasado que se entreteje con extorsiones, tramas políticas y la misteriosa desaparición de una escritora de libros infantiles de la zona. * Blue Prince disponible desde su lanzamiento el 10 de abril para los usuarios de PlayStation®Plus Extra y Premium.

Lost Records: Bloom & Rage – Episode 2* para PS5®: Se trata de la segunda parte de la aventura narrativa Lost Records que traslada al jugador a un pintoresco rincón de Michigan en 1995, donde se esconde el pueblecito aparentemente tranquilo de Velvet Cove. Este episodio continúa la historia de Swann, Autumn, Nora y Kat, explorando las consecuencias de los eventos misteriosos que les separaron hace 27 años. En este segundo episodio, los jugadores alternarán entre las líneas temporales de 1995 y 2022, profundizando en la evolución de las relaciones entre las protagonistas y desentrañando secretos ocultos. * Lost Records: Bloom & Rage- Episode 2 disponible desde su lanzamiento el 15 de abril para los usuarios de PlayStation®Plus Extra y Premium .

EA SPORTS™ PGA Tour* para PS5®: Es un título de golf que incluye los cuatro torneos principales: Masters Tournament, el PGA Championship, el U.S. Open Championship y The Open Championship. Los jugadores pueden competir en 30 campos recreados con precisión, incluidos algunos de los más exclusivos del mundo, todos diseñados con el motor Frostbite para que el jugador pueda disfrutar de los detalles más sutiles del golf. Con los datos oficiales del PGA TOUR de ShotLink® y TrackMan, Pure Strike ofrece unos swings de golf únicos con una sensación de fluidez y resultados realistas en cada golpe. Pure Strike combina las tendencias específicas de cada golfista con dinámicas de campo únicas y un comportamiento de la pelota revolucionado. * EA SPORTS™ PGA Tour disponible desde el 10 de abril para los usuarios de PlayStation®Plus Extra y Premium.

Battlefield 1 para PS4®: Es un shooter en primera persona ambientado en la Primera Guerra Mundial. El juego ofrece una experiencia bélica intensa y cinematográfica, con combates a gran escala en tierra, mar y aire. A través de su modo campaña, los jugadores vivirán historias personales desde distintas perspectivas del conflicto global. En el modo multijugador, hasta 64 jugadores se enfrentarán en mapas extensos que recrean escenarios históricos con realismo impresionante, desde trincheras hasta desiertos abiertos.

Esta es la lista completa de títulos que se añadirán al catálogo de juegos de PlayStation®Plus Extra y Premium en el mes de abril:

Hogwarts Legacy para PS4® / PS5®.

para PS4® / PS5®. Blue Prince* para PS5®. *Disponible desde su lanzamiento el 10 de abril.

para PS5®. *Disponible desde su lanzamiento el 10 de abril. Lost Records: Bloom & Rage – Episode 2 para PS5® . *Disponible desde su lanzamiento el 15 de abril.

para PS5® . *Disponible desde su lanzamiento el 15 de abril. EA SPORTS™ PGA Tour* para PS5®. *Disponible a partir del 10 de abril.

para PS5®. *Disponible a partir del 10 de abril. Battlefield 1 para PS4®.

para PS4®. PlateUp! para PS4® / PS5®.

A su vez, los jugadores tendrán una última oportunidad para disfrutar de los títulos que dejarán de estar disponibles en el catálogo de juegos de PlayStation®Plus Extra y Premium a partir del 15 de abril. Estos títulos son: Animal Well, Deliver Us Mars, Kena: Bridge of Spirits, Nour: Play With Your Food, Slay the Spire, Stray Blade, Tales of Kenzera: ZAU, Miasma Chronicles, Disco Elysium – The Final Cut

Catálogo de clásicos (Premium)

A continuación se muestran los nuevos títulos que llegarán este mes sin coste adicional para los suscriptores de PlayStation®Plus Premium. Se trata de un total de 2 títulos:

Alone in the Dark 2 para PS4® / PS5® de PS1®.

para PS4® / PS5® de PS1®. War of the Monsters para PS4® / PS5® de PS2®.

Más información en el Blog PlayStation

