¿Qué es AI Overviews? La vista creada con IA en la Búsqueda de Google llega a España. Que tiemblen los SEO

Una nueva vuelta de tuerca en Google Search que a los medios nos dificulta (aún más) poder obtener tráfico orgánico de consultas informacionales simples ejemplo una poblacion. Los SEO de Search no stendremos que reinventar ya que tag o tutoriales con los How to serán muy dificiles de posicionas. Google está estrenando en España la Vista creada con IA (AI Overviews, en inglés), una nueva funcionalidad que ofrece resúmenes generados por inteligencia artificial en los resultados de búsqueda, ahora también disponible en idioma español.

Hay que esperar un poco a la afectación en los medios. Tendremos que ver si hay un aumento de tráfico proveniente de consultas long tail para compensar esto o tendremos que encomendarnos definitivamente a Discover donde hay medios que ya reciben más de 50% de su trafico, con su volatilidad e inestabilidad, como única fuente mayoritaria de captación de visitas. A mi me da vérigo

Pero últimamente Disvover esta siendo un quebradero constante para los SEO de medios con una volatilidad en las últimas semanas muy duras de asimilar por las redaacciones. Seguro que habras oído estos días ¿Tenemos un problema técnico? Porque no posicionamos. Y es que el agoritmo esta mutando y parece que han penalizado a los medios como ya paso en el pasado con Facebook y Twitter