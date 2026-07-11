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Descubre con más detalle las mecánicas principales de DRAGON BALL XENOVERSE 3 en un nuevo tráiler que sigue una misión llevada a cabo por un miembro novato del Gran Escuadrón Saiyan. El vídeo, que muestra los sistemas de combate clave del juego, destaca el concepto de “conexión”, el tema central que se entreteje a lo largo de toda la experiencia de juego.

Gracias a esta mecánica, los jugadores pueden forjar fuertes vínculos con los héroes legendarios que en su día protegieron la Tierra y crear su propio luchador único. Al equiparles con ataques, habilidades y estilos de lucha emblemáticos, pueden personalizar a su personaje para que se parezca a sus héroes favoritos de DRAGON BALL. Los jugadores pueden incluso invocar a estos guerreros, o a sus almas, para que les presten apoyo directo en combate, creando así una conexión más profunda y personal con el universo de DRAGON BALL.

DRAGON BALL XENOVERSE 3 permite a los jugadores formar equipos de hasta cuatro miembros y enfrentarse a una gran variedad de misiones, desde intensos combates uno contra uno hasta batallas a gran escala contra múltiples oponentes. Durante la misión que se muestra en el tráiler, los espectadores pueden apreciar la profundidad del sistema de combate y el uso estratégico de las habilidades y los ataques especiales. Los jugadores pueden aprovechar las oportunidades que surgen al agotar el Ki del rival, lo que les permite desatar devastadores golpes críticos.

Para ampliar aún más su arsenal, pueden activar las Asistencia de Alma, invocando a alguien que haya protegido la Tierra anteriormente y desatando una de sus técnicas características como apoyo. La máxima expresión de este vínculo se manifiesta a través del Cambio de Alma, una poderosa habilidad que permite a los jugadores encarnarse temporalmente en un héroe legendario de DRAGON BALL y aprovechar su fuerza de primera mano. Como alternativa, los jugadores pueden despertar su propio potencial mediante “Awakening”, desbloqueando transformaciones específicas de cada raza, como la icónica forma de Súper Saiyan.

Más adelante se darán a conocer otras razas y más detalles sobre sus habilidades y estilos de juego únicos.

DRAGON BALL XENOVERSE 3 saldrá a la venta para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC en 2027.