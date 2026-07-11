Disfruta del capítulo final de DRAGON BALL XENOVERSE 2, ya disponible

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El capítulo final de DRAGON BALL XENOVERSE 2, el Cuarto Capítulo de FUTURE SAGA, ya está disponible y supone la conclusión de un viaje que comenzó hace casi 10 años con el lanzamiento original del juego. Los jugadores tendrán que salvar el mundo y la historia, mientras Fu pone en marcha su plan, lo que provocará la desaparición de aquellos que lucharon para proteger la Tierra.

El Cuarto Capítulo de FUTURE SAGA presenta a dos nuevos personajes jugables, el Kaiyoshin (ultra villano) y Son Goku (ultra villano derrotado), así como las Ultra Batallas de la Patrulla del Tiempo, que desafían a los jugadores con una serie incesante de enfrentamientos contra enemigos emblemáticos. El capítulo también incluye la Galería del Tiempo, que permite revivir escenas memorables de patrullas anteriores. Además, añade el arco final de misiones extra, así como misiones paralelas, movimientos adicionales, nuevos atuendos y mucho más.

Con el destino del tiempo en sus manos, los jugadores tendrán que darlo todo para volver a encarrilar la historia y proteger el tiempo.

DRAGON BALL XENOVERSE 2 ya está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch.