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El primer DLC de Anno 117: Pax Romana, Profecías cinéreas, se lanzará el próximo 23 de abril.

Como muchos de vosotros habréis seguido en directo, el anuncio se ha realizado hoy durante el Anno Day, una conmemoración online de la franquicia, en la que también se ha mostrado el tráiler gameplay del DLC.

Desarrollada por Ubisoft Mainz, Profecías cinéreas es la primera gran actualización de Anno 117: Pax Romana

Hoy, Ubisoft ha dado a conocer que el primer DLC de Anno 117: Pax Romana, Profecías cinéreas, se lanzará el 23 de abril. El anuncio se hizo durante el Anno Day, una conmemoración online en directo de la franquicia, en la que se mostró el tráiler gameplay de Profecías cinéreas. El DLC estará disponible en Ubisoft Connect, Steam, Epic, PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Desarrollada por Ubisoft Mainz, Profecías cinéreas es la primera gran actualización de Anno 117: Pax Romana, y trae consigo varias características, como una nueva deidad que adorar, un recurso conocido como obsidiana, una comerciante llamada Ceacilia y una ubicación, Cinis, que es la mayor isla que haya visto la saga y alberga un volcán que amenaza con entrar en erupción en cualquier momento. Estos añadidos supondrán un desafío para los jugadores y ampliarán sus opciones a la hora de gobernar su imperio.

“Profecías cinéreas aumenta lo que está en juego, y ofrece a nuestra comunidad más oportunidades de actuar de forma estratégica a la hora de lidiar con los aspectos más complejos del crecimiento de su Imperio romano”, ha dicho Stéphane Jankowski, Executive Producer de Anno.

Además, Anno 117: Pax Romana ha lanzado un programa de recomendación de amigos entre el 9 de abril y el 12 de mayo, que permitirá a los jugadores obtener puntos de fama cada vez que recomienden el juego a alguien. Una recomendación permite obtener 30 puntos de fama; dos recomendaciones, 50 puntos de fama; y tres recomendaciones, 90 puntos de fama. Estos puntos de fama pueden usarse en el Salón de la Fama del juego para desbloquear elementos estéticos adicionales, nuevas pistas musicales y mucho más.

El DLC Profecías cinéreas ya está disponible para su compra en distintas modalidades:

De manera individual por 12 €.

Como parte del Year 1 Pass, por 35 €. El pase incluye los tres DLC jugables de 2026: Profecías cinéreas (abril), El hipódromo (agosto) y Auge del delta (noviembre).

Anno 117: Pax Romana está disponible en PlayStation®5, Xbox Series X | S, Geforce Now y Windows PC (en Steam, Epic Games Store y Ubisoft Connect).