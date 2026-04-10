Razer presenta los nuevos earbuds Hammerhead V3 HyperSpeed

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JUEGA DONDE QUIERAS Y ESCUCHA TODO – RAZER PRESENTA LOS EARBUDS GAMING HAMMERHEAD V3 HYPERSPEED

Cambia entre Razer™ HyperSpeed ​​Wireless (2,4 GHz) y Bluetooth® 6.0, con cancelación activa de ruido mejorada, batería para todo el día y audio espacial THX® en PC para un sonido posicional preciso

Razer™, la marca global líder en estilo de vida para gamers, anunció en el día de hoy los nuevos earbuds gaming Razer Hammerhead V3 HyperSpeed, diseñado para jugadores que cambian de dispositivo con frecuencia y exigen un rendimiento de audio impecable dondequiera que jueguen.

Diseñados para disfrutar del gaming en cualquier lugar, los Hammerhead V3 HyperSpeed ​​permiten a los jugadores alternar entre la tecnología inalámbrica Razer™ HyperSpeed ​​de 2,4 GHz de latencia ultrabaja y Bluetooth® 6.0, ofreciendo una experiencia optimizada en dispositivos móviles compatibles, PC, consolas portátiles y más, todo ello sin sacrificar la velocidad, la estabilidad ni la inmersión.

Audio de latencia ultrabaja. Donde sea, cuando sea.

Gracias a la tecnología inalámbrica Razer™ HyperSpeed, los auriculares Hammerhead V3 HyperSpeed ​​ofrecen audio de 2,4 GHz de alta calidad para juegos, con una respuesta rápida y un rendimiento fiable, manteniendo el sonido perfectamente sincronizado durante las partidas más intensas. Para el uso diario o dispositivos con Bluetooth, Bluetooth® 6.0 ofrece menor latencia, mayor eficiencia energética y mayor estabilidad en entornos inalámbricos congestionados, ideal para transiciones fluidas entre juegos y escucha diaria.

Cambio sencillo en una funda que ofrece más.

La pieza central de la experiencia es la funda HyperSpeed, que funciona como estuche de carga y receptor inalámbrico de 2,4 GHz cuando se inserta el adaptador HyperSpeed ​​compacto en su interior. Con el adaptador colocado, los jugadores pueden conectarse mediante Razer HyperSpeed ​​Wireless en dispositivos compatibles o conectar la funda directamente a un equipo mediante USB-C para jugar y cargar simultáneamente.

Sin distracciones con su cancelación activa de ruido híbrida de última generación.

Los auriculares Hammerhead V3 HyperSpeed ​​incorporan cancelación activa de ruido híbrida, diseñada para bloquear las distracciones durante los juegos, los viajes y el día a día. Con una reducción de ruido hasta un 50 % superior a la de la generación anterior, los jugadores se mantienen concentrados y enfocados, incluso en entornos ruidosos.

Aguanta las sesiones largas

Diseñados para largas sesiones de juego, los Hammerhead V3 HyperSpeed ​​ofrecen hasta 40 horas de autonomía total, con hasta 10 horas en los auriculares y 30 horas adicionales gracias al estuche de carga, lo que garantiza una experiencia de juego ininterrumpida durante largas sesiones y viajes.

Audio espacial THX® en PC

Al escuchar música en cualquier PC, los auriculares Hammerhead V3 HyperSpeed ​​son compatibles con THX® Spatial Audio, que ofrece un sonido envolvente virtual 7.1 preciso a través de Razer Synapse 4. Desde señales direccionales hasta detalles del entorno, los jugadores obtienen una mayor percepción espacial y realismo, convirtiendo el sonido en una ventaja competitiva.

Controles que no estorban

Los auriculares Hammerhead V3 HyperSpeed ​​incorporan controles táctiles intuitivos para acceder rápidamente a la reproducción, las llamadas y el cambio de modo inalámbrico, con opciones de personalización adicionales disponibles a través de la aplicación Razer Audio y Razer Synapse 4.

Un indicador LED integrado en la carcasa permite ver de un vistazo el estado de la carga, la conexión y las alertas del sistema, manteniendo a los jugadores informados sin interrumpir la partida.

Para más información sobre los Razer Hammerhead V3 HyperSpeed, visite la web https://rzr.to/hhv3hs .

También disponibles los nuevos Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed

Para los jugadores que buscan una opción más sencilla, los Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed ​​ofrecen audio multiplataforma de latencia ultrabaja con Razer™ HyperSpeed ​​Wireless (2,4 GHz) y Bluetooth® 5.3. Combinados con una funda HyperSpeed ​​que funciona como receptor inalámbrico de 2,4 GHz, ofrecen un rendimiento rápido y receptivo, y un cambio sin esfuerzo entre dispositivos de juego compatibles.