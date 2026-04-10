Ereban: Shadow Legacy llega a consolas

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¡Grandes noticias para el panorama indie nacional! El esperado Ereban: Shadow Legacy, la ópera prima del estudio barcelonés Baby Robot Games, da el salto definitivo a las consolas de nueva generación de la mano de Selecta Play.

Tras su paso por PC https://store.steampowered.com/app/1671360/Ereban_Shadow_Legacy/, esta aventura de sigilo y ciencia ficción llegará a las estanterías el próximo 16 de abril. Los jugadores de PlayStation 5 y Xbox Series X|S podrán disfrutar de este título que destaca por su espectacular apartado artístico y una jugabilidad que redefine el uso de las sombras.

Juega en las sombras: experimenta una combinación sin precedentes de sigilo y sombras con la habilidad Fusión Sombría. Muévete libremente a través de ellas para escalar muros, alcanzar lugares inaccesibles, atacar desde cobertura o avanzar sin que te vean.

Os dejamos su trailer

Combina agilidad, poderes y gadgets: absorbe ecos para aprender nuevos poderes de sombra tanto letales como no letales, crea dispositivos de alta tecnología y combina todo esto con tu agilidad para infiltrarte en las líneas de Helios e investigar qué es lo que esconden.

Juega a tu manera: aborda cada nivel con tu propia estrategia. Usa tus poderes para moverte como un fantasma o atacar desde las sombras en este juego de sigilo rápido que combina plataformas y puzles.

Enfréntate a las consecuencias de tus actos: elude o mata. Perdona o consume. Salva o condena. En este mundo donde las acciones van más allá del bien y del mal… ¿hasta dónde estás dispuesta a llegar para descubrir la verdad?

Descubre un mundo moribundo y hermoso: recorre las ruinas de ciudades sin vida, infíltrate en instalaciones de ciencia ficción talladas en antiguos templos y forja alianzas para desentrañar el misterio de quién eres y qué le ocurrió a tu pueblo.

Domina las sombras en un mundo distópico

En Ereban: Shadow Legacy, nos ponemos en la piel de Ayana, la última descendiente de una raza olvidada con la capacidad mística de fundirse con la oscuridad. El juego nos propone:

Mecánica de Fusión de Sombras: Muévete libremente por las paredes y techos, atraviesa conductos y ataca desde la oscuridad absoluta.

Libertad de estilo: Decide si quieres ser un fantasma pacífico que no deja rastro o una sombra letal que elimina a todo el imperio energético Helios.

Tecnología y Gadgets: Combina tus poderes con dispositivos de alta tecnología para infiltrarte en instalaciones futuristas.

Ediciones físicas: De la sencillez al lujo coleccionista

Selecta Play ha preparado dos ediciones físicas para que los fans puedan lucir el juego en su estantería (especialmente para los usuarios de PS5): https://selecta-play.com/es/ereban-shadow-legacy-#/64-plataforma-ps5/67-formato-coleccionista

1. Edición Estándar

Incluye el juego completo en disco con una carátula exclusiva que resalta el vibrante diseño de Ayana.

2. Edición Coleccionista (Collector’s Edition)

Para los coleccionistas más exigentes, esta edición premium es un auténtico tesoro que incluye:

Copia física del juego para PS5.

Caja Premium con arte especial.

Banda Sonora Original (Digital) para disfrutar de su atmósfera envolvente.

Set de 3 postales con artes conceptuales del mundo de Ereban.

Parches bordados de Helios y el Sol Olvidado.

Llavero exclusivo con la icónica máscara de Ayana.

Dato clave: Al ser un desarrollo íntegramente español, el juego cuenta con un mimo especial en su narrativa y diseño, consolidando a Baby Robot Games como uno de los estudios a seguir en la industria nacional.

¡Reserva ya tu copia y prepárate para fundirte con las sombras el 16 de abril del 2026.