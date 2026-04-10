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VEN A PASAR EL FIN DE SEMANA, QUÉDATE PARA SIEMPRE: EL FIN DE SEMANA GRATIS DE KILLER INN YA ESTÁ AQUÍ

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SQUARE ENIX ha anunciado hoy que su trepidante y emocionante shooter de acción por equipos asimétrico, KILLER INN, ofrecerá un fin de semana gratuito desde el 9 hasta el 13 de abril a las 9:00 a. m. PT, lo que permitirá a los jugadores disfrutar del juego sin coste alguno. KILLER INN también tendrá un 20 % de descuento en Steam hasta el 20 de abril a las 9:00 a. m. PT, y el progreso del fin de semana gratuito se transferirá al juego completo.

Echa un vistazo al tráiler del fin de semana gratuito

Además, desde ahora hasta el 15 de abril (hora del Pacífico), todos los jugadores que inicien sesión en el juego recibirán un banner de FINAL FANTASY PIXEL REMASTER y 25 tickets de personaje para usar en el juego.

El equipo de desarrollo ha estado trabajando duro para mejorar y evolucionar KILLER INN durante el acceso anticipado, creando un shooter por equipos asimétrico con un toque de misterio que va más allá del marco tradicional de los juegos de deducción social. Hoy, los jugadores pueden sumergirse en la nueva y mejorada versión de KILLER INN con la actualización 0.9.2, que incluye más de 50 cambios importantes de equilibrio y varias mejoras de calidad de vida. Consulta aquí las notas completas del parche.

En KILLER INN, a los jugadores se les asignará de forma aleatoria y secreta uno de dos roles: Lobos, cuya misión es cazar y matar, y Corderos, que deben defenderse y sobrevivir al caos o escapar. Los jugadores deben usar todas las armas, herramientas y pistas de su arsenal para sobrevivir y ganar. Sin rondas de votación, los jugadores deben permanecer siempre alerta y participar en partidas rápidas y letales donde las peleas, el movimiento, las sospechas y las pistas suceden todas a la vez. Al final de la noche, todos los jugadores aprovechan su poder para resolver el misterio.

Las características principales incluyen:

El tiempo es un recurso limitado : consigue objetos, prepara tu equipamiento y ponte en posición antes de que se desate el caos. El jugador que pierda el tiempo es el que morirá desorientado.

: consigue objetos, prepara tu equipamiento y ponte en posición antes de que se desate el caos. El jugador que pierda el tiempo es el que morirá desorientado. Crea tu propio estilo : combina diferentes armas, armaduras, herramientas, consumibles y habilidades de personaje para adaptarlas a tu estilo. Encuentra la combinación que te haga intocable… o la que te haga invisible.

: combina diferentes armas, armaduras, herramientas, consumibles y habilidades de personaje para adaptarlas a tu estilo. Encuentra la combinación que te haga intocable… o la que te haga invisible. 27 personajes: juega según tu kit — Cada personaje aporta dos habilidades únicas que cambian el desarrollo de toda la ronda. No te limites a elegir un personaje. Construye tu estrategia en torno a él. Descubre lo que tú puedes hacer y que nadie más puede.

— Cada personaje aporta dos habilidades únicas que cambian el desarrollo de toda la ronda. No te limites a elegir un personaje. Construye tu estrategia en torno a él. Descubre lo que tú puedes hacer y que nadie más puede. No necesitas bloc de notas : las pistas se organizan automáticamente y los objetivos confirmados se marcan por ti. Tu trabajo es disparar a la persona correcta antes de que ella te dispare a ti.

: las pistas se organizan automáticamente y los objetivos confirmados se marcan por ti. Tu trabajo es disparar a la persona correcta antes de que ella te dispare a ti. Cada suposición cuenta : una suposición errónea puede costarte la vida. En KILLER INN, decidir si alguien es un lobo o no es siempre una decisión de vida o muerte.

: una suposición errónea puede costarte la vida. En KILLER INN, decidir si alguien es un lobo o no es siempre una decisión de vida o muerte. Audio de proximidad en 3D: pasos, respiración, alguien mintiendo descaradamente a un metro de distancia. Escucha todo. Aprovecha todo.

KILLER INN tiene la calificación M (para adultos) de la ESRB y PEGI-18, y ha sido desarrollado por Tactic Studios y publicado por SQUARE ENIX en colaboración con TBS GAMES. Para más información, visita: https://www.square-enix.com/killer-inn/.