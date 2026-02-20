Diseño de precisión y Artesanía maestra: Razer Huntsman Special Edition

Compartir Facebook

Combinando materiales de primera calidad, detalles acabados a mano y un rendimiento líder en la industria en una pieza única y llamativa. El teclado más ambicioso de Razer hasta la fecha debuta en una edición limitada de 1337 unidades

Razer, la marca global líder en estilo de vida para gamers, anunció en el día de hoy el lanzamiento del nuevo teclado Razer Huntsman Signature Edition, un teclado insignia creado para usuarios que desean un rendimiento máximo y una pieza central de escritorio refinada.

Ubicado en lo más alto del catálogo de teclados de Razer, el Huntsman Signature Edition condensa años de investigación en tecnología de interruptores, acústica y materiales en una única forma meticulosamente elaborada.

Cada unidad es el resultado de un exigente proceso de varias etapas que incluye mecanizado CNC (control numérico por computadora), anodizado, pulido a mano, acabado PVD (deposición física de vapor) y una rigurosa inspección a nivel de unidad, lo que refleja el compromiso de Razer de crear productos de primer nivel sin concesiones.

Precisión. Elevada.

En esencia, Huntsman Signature Edition reúne las tecnologías más avanzadas de Razer para ofrecer velocidad y precisión excepcionales.

Interruptores ópticos analógicos Razer Gen-2 para una actuación instantánea y consistente con control dinámico de la altura de actuación.

para una actuación instantánea y consistente con control dinámico de la altura de actuación. HyperPolling de 8000 Hz rea l para un rendimiento de entrada ultraalto y una latencia casi nula.

l para un rendimiento de entrada ultraalto y una latencia casi nula. Modo de disparo rápido para una actuación ultrasensible y reinicios más rápidos, lo que permite pulsaciones repetidas de teclas con un recorrido mínimo, ideal para juegos competitivos de ritmo rápido.

Juntas, estas tecnologías crean un teclado que responde con la precisión de un instrumento de alto rendimiento, ya sea para jugar en competición o como un teclado meticulosamente ajustado para el día a día.

“Con Huntsman Signature Edition, queríamos mostrar lo que sucede cuando la tecnología Analógico-Óptica, líder en la industria y hecha a medida, de Razer se integra en un teclado para juegos de precisión”, afirmó Barrie Ooi, director de la División de Juegos de PC de Razer. “Se basa en años de I+D de Razer en el desarrollo de teclados de alto rendimiento con baja latencia, fiabilidad líder en la industria y acústica. Superando a un teclado para juegos típico, ofrece velocidad de competición en un diseño que se siente como una pieza de coleccionista en el escritorio”

Materiales de primera calidad. Acabados refinados.

El Huntsman Signature Edition cuenta con un chasis de aluminio anodizado 6063 fresado en CNC que equilibra resistencia, peso y calidad de acabado, creando una estructura sólida y discreta que se siente robusta durante su uso.

Los elementos exteriores clave se someten a un acabado PVD, un tratamiento de alta calidad comúnmente utilizado en relojes de alta gama, joyería y componentes automotrices de alto rendimiento. Estas superficies con acabado PVD se pulen a mano para lograr un brillo de espejo, creando sutiles reflejos que captan la luz desde diferentes ángulos.

Desde las teclas de PBT texturizado de doble inyección hasta la tecla metálica de tres cabezas con acabado de serpiente y pulido a espejo, cada elemento visible está diseñado para que sea fácil de inspeccionar y mantener su apariencia a lo largo del tiempo.

“El diseño es fundamental en nuestra forma de construir en Razer, y el Huntsman Signature Edition es un claro ejemplo de ello”, afirmó Charlie Bolton, Director Global de Diseño de Razer. “Desde el marco de aluminio anodizado hasta los detalles de PVD pulidos a mano, un acabado típicamente reservado para relojes de lujo, hemos optimizado nuestros procesos para lograr un nivel de refinamiento que representa la máxima expresión de nuestras capacidades de diseño e ingeniería”.

“El resultado es un teclado que se siente verdaderamente artesanal, donde los materiales, el sonido y la sensación se combinan a la perfección”.

Sensación a medida. Acústica optimizada

En el interior, el Huntsman Signature Edition presenta una arquitectura acústica diseñada específicamente para el teclado, que recibe la misma atención que su exterior.

Una estructura interna cuidadosamente estratificada con espumas optimizadas y materiales que insonorizan produce un sonido de escritura completo y redondo, a la vez que mejora la sensación general de las teclas. Cada switch se integra en este sistema para ofrecer una respuesta consistente y satisfactoria en todo el teclado. El resultado es una firma acústica a medida que se siente intencional y serena.

Hecho a mano para la perfección

Con su combinación de rendimiento de vanguardia, materiales de primera calidad, detalles acabados a mano y un perfil acústico optimizado, el Huntsman Signature Edition se erige como la apuesta definitiva de Razer por la artesanía de teclados.

Ya sea para el día a día o como pieza central de un equipo de diseño, está diseñado para quienes consideran su escritorio una extensión de su estilo personal. Además, cuenta con una garantía de 5 años para garantizar un rendimiento impecable durante años.