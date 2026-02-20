The House of the Dead 2: Remake ya está disponible en PlayStation 5 y Xbox Series en su Infect’Edition!

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

The House of the Dead 2: Remake ya está disponible en PlayStation 5 y Xbox Series en su Infect’Edition!

Disfruta de la icónica segunda entrega de la serie The House of the Dead , ahora disponible en formato físico para PlayStation 5 y Xbox Series

El tráiler de lanzamiento está disponible

Microids y Forever Entertainment se complacen en anunciar que The House of the Dead 2: Remake ya está disponible en su limitada edición física Infect’Edition para PlayStation 5 y Xbox Series.

Desarrollado por MegaPixel Studio, The House of the Dead 2: Remake permite a jugadores de todo el mundo (re)descubrir las criaturas legendarias de The House of the Dead 2, un juego icónico lanzado en 1998.

La edición limitada Infect incluirá:

El juego completo House of the Dead 2: Remake

Una manga

3 tarjetas holográficas

Creada por Microids, esta edición física ya está disponible en PlayStation 5 y Xbox Series.

Acerca de La Casa de los Muertos 2: Remake

Vuelve a sumergirte en el mundo de los juegos arcade mientras te enfrentas a nuevas amenazas en el corazón de Italia en este remake completo. Ambientada dos años después del episodio inicial, los agentes estadounidenses de AMS James Taylor y Gary Stewart son enviados a Italia, tras informes de una epidemia. Encargados de investigar el brote y asegurar la evacuación de los habitantes de la ciudad, pronto se encontrarán luchando contra las feroces hordas de no-muertos y otras criaturas. Acompañados por la agente británica Amy Crystal, el equipo debe abrirse paso a través de una auténtica pesadilla, intentando salvar a los pocos supervivientes que encuentran por el camino. Ya sea en solitario o con compañero, ¡enfréntate a nuevas criaturas y jefes aún más duros en este intenso y frenético juego de disparos!

• Un remake completo (visual, audio y nuevos modos) del icónico juego de disparos lanzado originalmente en arcades en 1998.

• Jugar solo o con un compañero usando los joysticks y disfrutar de un manejo optimizado para una puntería más precisa

• Acción frenética y sin parar para revivir la emoción de los juegos arcade

• Varias rutas para explorar y varios finales por descubrir según cómo juegues (modo en solitario o cooperativo, número de continuaciones, etc.)

The House of the Dead 2: Remake, Infect’Edition, ya está disponible en PlayStation 5 y Xbox Series.