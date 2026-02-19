Compartir Facebook

El canto de sirena llama en Paranormasight: The Mermaid’s Curse – Ya disponible.

SQUARE ENIX ha lanzado PARANORMASIGHT: The Mermaid’s Curse, la esperada secuela de su éxito de 2023 PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo, en Nintendo Switch, PC via Steam®, iOS y Android.

¡Mira el tráiler de lanzamiento de PARANORMASIGHT: The Mermaid’s Curse!

Con el Japón de la era Showa como telón de fondo y con las leyendas urbanas y el ocultismo como tema central, este nuevo título ha sido desarrollado por los creadores originales de PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo, de 2023. Con un nuevo escenario, folclore y elenco de personajes, PARANORMASIGHT: The Mermaid’s Curse presenta una nueva «maldición» que los jugadores deberán descubrir. Al combinar lugares del mundo real con leyendas auténticas, el juego ofrece una experiencia de misterio profundamente inmersiva.

PARANORMASIGHT: The Mermaid’s Curse tiene una clasificación de PEGI 16 y ya está disponible para Nintendo Switch, PC a través de Steam, iOS y Android. Para más información, visita la web