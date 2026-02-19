IV Congreso de Comunicación ‘No sin mi Dircom’ – El backstage de la comunicación institucional

El próximo 24 de febrero vuelve el IV Congreso de Comunicación ‘No sin mi Dircom’ que organiza el departamento de comunicación de la CONFER. Este año se centrará en abordar la importancia del trabajo de los equipos de comunicación dentro de nuestras instituciones.

Bajo el título:El backstage de la comunicación institucional, tendremos la posibilidad de hablar de la importancia de un buen equipo de comunicación como núcleo articulador de la Institución. Para ello,Elena Rodríguez – Avial, consultora de comunicación, tratará el tema del papel del equipo de comunicación en la identidad y la reputación institucional.

Dar claves para una comunicación multimedia coherente y eficaz dentro de redacciones y entornos digitales, es importante para posicionarnos adecuadamente dentro del mundo de las multiplataformas. Juan Cascon, subdirector de desarrollo de webs y apps del grupo Abside Media, tratará las buenas prácticas para ser más productivos en este ecosistema digital.

Manuel Moreno, divulgador de Internet, Redes Sociales y Tecnología, también estará con nosotros para hablarnos de cómo gestionar las Redes Sociales de una manera óptima.

El Congreso está dirigido a todas las personas responsables de la comunicación de las congregaciones, institutos religiosos, fundaciones u otras organizaciones.

Es condición indispensable que vayan acompañados de la persona más directa que trabaje con ellos y forme parte del equipo directivo de la congregación/institución. Cuando aquellos que lideran un instituto religioso creen en la capacidad transformadora de la comunicación, se abre un horizonte de posibilidades. El objetivo de este acompañamiento es fortalecer esos vínculos entre ambos y hacerles llegar la importancia de tener unos adecuados equipos de comunicación. Cada persona que acuda tendrá que realizar una inscripción individual.

El Congreso tendrá lugar en el Salón de Actos del Espacio Maldonado, situado en la calle Maldonado nº1 de Madrid. Existe la opción de poder seguir el Congreso de manera online, pero únicamente se ofrecerán las intervenciones de la mañana. Los trabajos de la tarde sólo podrán realizarse presencialmente. No existe la opción de inscribirse de manera mixta.

Os dejamos el programa. Que puedes descargarte aquí

