Ubisoft acelera su proceso de transformación con Tencent

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Ubisoft acelera su transformación dando un paso importante en la rápida evolución de su modelo operativo, con la creación de una filial especializada basada en las marcas Assassin’s Creed, Far Cry y Tom Clancy’s Rainbow Six. Tras el proceso de selección formal y competitivo iniciado por el Grupo a principios de este año, Tencent invertirá 1.160 millones de euros por una participación minoritaria en la nueva filial.Ubisoft se dispara en bolsa tras anunciar una filial donde Tencent invertirá 1.160 millones. La nueva filial está valorada en alrededor de 4.000 millones de euros. encent obtenga una participación minoritaria de alrededor del 25%.

Hoy, Ubisoft anunció que está acelerando su transformación al dar un paso importante en la rápida evolución de su modelo operativo con la creación de una subsidiaria dedicada basada en sus marcas Assassin’s Creed®, Far Cry® y Tom Clancy’s Rainbow Six®. Tras el proceso de selección formal y competitivo iniciado por el Grupo a principios de este año, Tencent invertirá 1.16 mil millones de euros por una participación minoritaria en la nueva subsidiaria.

Esta nueva subsidiaria se centrará en construir ecosistemas de juegos diseñados para ser verdaderamente perennes y multiplataforma. Respaldada por una mayor inversión y capacidades creativas ampliadas, impulsará un mayor aumento en la calidad de las experiencias narrativas en solitario, expandirá las ofertas multijugador con una frecuencia de lanzamiento de contenido aumentada, introducirá puntos de contacto gratuitos y integrará más funciones sociales.

Esta transacción valora la entidad en un Valor Empresarial previo al dinero de aproximadamente 4 mil millones de euros, lo que implica un múltiplo de ventas promedio de FY23-FY25E de alrededor de 4x. Destaca el fuerte valor de las IP de Ubisoft, refuerza significativamente su balance y permite a la empresa continuar sus esfuerzos para convertirse en una organización más ágil, liberar el potencial creativo completo de sus equipos y alinear mejor sus recursos con las expectativas en constante evolución de los jugadores.

El acuerdo vinculante con Tencent sigue al proceso formal y competitivo en la exploración y evaluación de diferentes opciones estratégicas anunciadas a principios de este año. Basado en la cuidadosa consideración de varias expresiones de interés recibidas de diversas partes, y su deber de actuar en el mejor interés de todos los interesados de Ubisoft, la Junta Directiva, tras la recomendación del Comité ad hoc, determinó que esta transacción cristaliza el mejor valor para los activos de Ubisoft y aprobó unánimemente la transacción propuesta el 27 de marzo de 2025.

La Junta Directiva ha, tras la recomendación del Comité ad hoc, nombrado a Finexsi como experto independiente a la vista de la emisión de una opinión de equidad. En paralelo a la creación de esta nueva entidad, Ubisoft se centrará en fomentar el desarrollo de franquicias icónicas incluyendo Tom Clancy’s Ghost Recon® y The Division®, acelerando el crecimiento de títulos de alto rendimiento y aprovechando tecnologías disruptivas en nuevas IP seleccionadas, mientras continúa entregando motores de juego de última generación y servicios en línea. Más detalles sobre el futuro modelo operativo del Grupo se compartirán en una etapa posterior.

“Hoy Ubisoft está abriendo un nuevo capítulo en su historia”, dijo Yves Guillemot, cofundador y director ejecutivo. “A medida que aceleramos la transformación de la compañía, este es un paso fundamental para cambiar el modelo operativo de Ubisoft que nos permitirá ser ágiles y ambiciosos. Estamos enfocados en construir ecosistemas de juegos sólidos diseñados para ser perennes, cultivando marcas de alto rendimiento y creando nuevas IP impulsadas por tecnologías emergentes y de vanguardia.” “Con la creación de una subsidiaria dedicada que liderará el desarrollo de tres de nuestras franquicias más grandes y la incorporación de Tencent como inversor minoritario, estamos cristalizando el valor de nuestros activos, fortaleciendo nuestro balance y creando las mejores condiciones para el crecimiento a largo plazo y el éxito de estas franquicias. Con su equipo de liderazgo dedicado y autónomo, se centrará en transformar estas tres marcas en ecosistemas únicos.” Guillemot concluyó, “Estamos comprometidos a construir una organización más enfocada y precisa, donde equipos talentosos llevarán nuestras marcas al siguiente nivel, acelerarán el crecimiento de franquicias emergentes y liderarán la innovación en tecnologías y servicios de próxima generación, todo con el objetivo de entregar juegos enriquecedores y memorables que superen las expectativas de los jugadores y creen un valor superior para nuestros accionistas y otros interesados.” Martin Lau, presidente de Tencent, dijo “Estamos emocionados de extender nuestra asociación de larga duración con Ubisoft a través de esta inversión, que refleja nuestra continua confianza en la visión creativa de Ubisoft y el talento excepcional para impulsar el éxito sostenido en la industria. Vemos el inmenso potencial para que estas franquicias evolucionen en plataformas de juegos perennes a largo plazo y creen nuevas experiencias atractivas para los jugadores.”

Relación entre la nueva subsidiaria y Ubisoft Entertainment: o La nueva subsidiaria incluiría los equipos que desarrollan las franquicias de Tom Clancy’s Rainbow Six, Assassin’s Creed y Far Cry con base en Montreal, Quebec, Sherbrooke, Saguenay, Barcelona y Sofia, así como el catálogo trasero y cualquier juego nuevo actualmente en desarrollo o a desarrollarse. o La nueva subsidiaria recibiría de Ubisoft una licencia mundial, exclusiva, irrevocable y perpetua con respecto a la propiedad intelectual y derechos similares de propiedad que posee o puede licenciar Ubisoft en relación con Tom Clancy’s Rainbow Six, Assassin’s Creed y Far Cry a cambio de una regalía.

Principales términos del acuerdo vinculante con Tencent: o Tencent invertiría en la nueva subsidiaria que tiene su sede en Francia y que es propiedad al 100% de Ubisoft inmediatamente antes de la transacción. Específicamente, al cierre de la transacción, Tencent invertiría un total de 1.16 mil millones de euros por un interés económico aproximado del 25% en la Nueva subsidiaria, que se utilizará para fortalecer el balance de Ubisoft reduciendo significativamente su posición de deuda neta consolidada, acelerando la transformación del Grupo y sosteniendo el crecimiento de franquicias seleccionadas. Tras el cierre de la transacción, la nueva subsidiaria seguiría siendo controlada exclusivamente y consolidada por Ubisoft. o Condiciones previas a la transacción:

Emisión de una opinión de equidad por parte de Finexsi actuando como experto independiente.

Completación del desmembramiento para crear la nueva subsidiaria.

Obtención de las autorizaciones regulatorias necesarias. Ubisoft puede renunciar unilateralmente a la emisión de la opinión de equidad como condición previa.

Se espera que la finalización de la transacción ocurra antes de finales de 2025.

La nueva subsidiaria contará con un equipo de liderazgo dedicado, supervisado por un Consejo de Administración, enfocado en mejorar la visión creativa y optimizar las operaciones, con la autoridad para tomar decisiones rápidas y de gran impacto en desarrollo, marketing y distribución, para asegurar que estas marcas continúen evolucionando, atrayendo nuevas audiencias y ofreciendo experiencias de juego innovadoras por años venideros.

Tencent se beneficiará de los derechos de protección minoritaria habituales, así como de ciertos derechos de consentimiento sobre las disposiciones de los activos importantes de la nueva subsidiaria.

Otras disposiciones en relación con la participación de Tencent en la nueva subsidiaria incluyen notablemente:

Un compromiso de bloqueo de 5 años en las acciones de la nueva subsidiaria poseídas por Tencent, a menos que Ubisoft ya no posea la mayoría de los derechos de voto y del capital social de la nueva subsidiaria.

Ubisoft no puede dejar de poseer la mayoría de los derechos de voto y del capital social de la nueva subsidiaria durante un período de 2 años.

Disposiciones habituales de transferencia de acciones, incluyendo, un derecho de tanteo a favor de Ubisoft, un derecho de oferta preferente a favor de Tencent, derecho de acompañamiento a favor de Tencent y derecho de arrastre a favor de Ubisoft (sujeto a ciertas condiciones).

Opción de compra a favor de Ubisoft y opción de venta a favor de Tencent en el evento de cierto cambio de control de Ubisoft aprobado por su Consejo de Administración. El precio de ejercicio será el más alto entre (i) el valor de mercado justo de las acciones de la nueva subsidiaria y (ii) el mismo múltiplo de EBIT que el de la transacción de cambio de control de Ubisoft; especificándose que para la opción de compra habrá una protección de precio mínimo específica durante los primeros 4 años siguientes al cierre de la transacción con Tencent.

. Leer artículo completo en Frikipandi Ubisoft acelera su proceso de transformación con Tencent