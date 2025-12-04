Electronic Arts celebra cinco años de su compromiso pionero con patentes de accesibilidad en la industria, añadiendo ocho patentes más y reforzando su compromiso con los juegos accesible

Entre las tecnologías recientemente comprometidas se encuentra Grapple Assist, una tecnología que simplifica las transiciones de agarre en EA SPORTS™ UFC®.

Desde 2021, EA ha puesto a disposición de forma gratuita 46 patentes de accesibilidad.

Electronic Arts (NASDAQ: EA) celebra el quinto aniversario de su compromiso pionero con patentes de accesibilidad en la industria, añadiendo ocho patentes más, incluida una que cubre Grapple Assist , utilizada en EA SPORTS™ UFC®.

Anunciadas en reconocimiento al Día Internacional de las Personas con Discapacidad, estas patentes subrayan el compromiso continuo de EA de liderar el futuro del entretenimiento y garantizar que los juegos puedan ser disfrutados por la mayor cantidad de personas posible.

Las ocho patentes también incluyen avances en tecnologías de generación de voz y audio. Además, EA está abriendo el código de mejoras de su herramienta de accesibilidad, Fonttik , añadiendo nuevos filtros de simulación de daltonismo a la tecnología existente de análisis de tamaño de texto y contraste.

“Nuestro objetivo durante los últimos cinco años ha sido crear experiencias de juego más accesibles para todos, sin importar cómo o dónde jueguen, y abrir los videojuegos a la audiencia más amplia posible”, dijo Kerry Hopkins, SVP de Asuntos Globales en EA. “Esperamos que al poner estas patentes y tecnologías a disposición de la industria en general, cubriendo áreas como análisis de fotosensibilidad y ajustes para daltonismo, podamos llegar colectivamente a más jugadores”.

Desde el lanzamiento de esta iniciativa en 2021, se han comprometido un total de 46 patentes de uso gratuito, con el objetivo de eliminar barreras en el juego y abrir más experiencias para millones de jugadores con discapacidades en todo el mundo. La lista de patentes puede consultarse en el portal de accesibilidad de Electronic Arts, un recurso en línea donde los jugadores pueden conocer los compromisos de accesibilidad de EA, las funcionalidades disponibles en sus juegos, plantear inquietudes y hacer sugerencias de mejora.

Las cuatro tecnologías incluidas en las ocho nuevas patentes comprometidas son:

Modelos basados en intención para la selección de acciones en videojuegos (Grapple Assist): Una técnica que simplifica las transiciones y controles de agarre en juegos de lucha, como EA SPORTS™ UFC®, identificando y seleccionando automáticamente la mejor transición a partir de una única entrada del jugador. Esta tecnología ayuda a que la jugabilidad sea más fluida y accesible, minimizando el esfuerzo cognitivo y las demandas de motricidad fina necesarias para ejecutar una acción compleja que normalmente requeriría múltiples entradas.

Generación de audio expresivo por voz; Generación robusta de audio por voz; Predicción de prosodia del habla: Técnicas que mejoran la generación de voz, proporcionando un habla más natural, expresiva y contextual. Para jugadores con trastornos del habla o que necesitan asistencia para expresarse verbalmente, estas tecnologías ofrecen más control y creatividad sobre la forma en que se comunican, incluyendo un habla más clara y auténtica. Además, aumentan la accesibilidad de los juegos al permitir añadir voz a experiencias que, de otro modo, no la tendrían, creando narraciones y retroalimentación más personalizadas, atractivas y fáciles de entender.

Durante los últimos cinco años, EA ha avanzado en sus objetivos de accesibilidad, empoderando a los desarrolladores para adoptar soluciones que hagan los juegos más inclusivos para jugadores con diversas necesidades. En 2021, la compañía se comprometió con una patente que cubre el Ping System de Apex Legends™ , que permite a los jugadores transmitir comunicaciones contextualmente relevantes mediante audio y visuales a través de un controlador configurable. También liberó código abierto que ayuda a abordar problemas de brillo, contraste y daltonismo en contenido digital.

En los años siguientes, EA comprometió docenas de patentes adicionales y abrió tecnologías como Fonttik, una herramienta que ayuda a los desarrolladores a garantizar que el texto en pantalla cumpla con los estándares de visibilidad y contraste, e IRIS , una herramienta que detecta posibles problemas de fotosensibilidad en desarrollo mediante el análisis de contenido digital con luces intermitentes y patrones visuales rápidos. El año pasado, la compañía comprometió patentes relacionadas con mejoras en generación y reconocimiento de audio y voz, y liberó un plugin para Unreal Engine 5 que permite usar IRIS dentro del motor.

Este hito de este año marca otro avance en la misión de EA de inspirar al mundo a jugar mediante un compromiso con hacer los videojuegos accesibles para todos.