Revive tus momentos favoritos de la historia del fútbol con los nuevos equipos Classic XI de EA SPORTS FC 26

Los fans podrán disfrutar de Kick Off y Kick Off Rush con los equipos Classic XI de Chelsea, Juventus, Bayern de Munich, Liverpool, Real Madrid, así como de la Premier League, la Bundesliga, LALIGA EA SPORTS, la Serie A y la Ligue 1 McDonald’s, que llegan a FC 26.

EA SPORTS FC™ 26 ha desvelado hoy 10 equipos Classic XI, que traerán de vuelta al terreno de juego a algunas de las mayores leyendas de la historia del fútbol. De la mano de iconos que marcaron las épocas más exitosas de sus clubes y ligas, los jugadores podrán seleccionar equipos Classic XI de Chelsea FC, Juventus, FC Bayern de Munich, Liverpool FC, Real Madrid, así como competiciones: Premier League, Bundesliga, LALIGA EA SPORTS, Serie A y Ligue 1 McDonald’s en los modos Kick Off y Kick Off Rush.

Desde Franz Beckenbauer hasta Eden Hazard, FC 26 ofrece a los aficionados de todo el mundo la oportunidad de disfrutar en un mismo juego de héroes e iconos de clubes y ligas en el mejor momento de sus carreras. Los jugadores podrán debatir las selecciones, recrear y revivir momentos históricos con campeones de liga, ganadores de la UEFA Champions League y sus futbolistas favoritos de distintas décadas.

LALIGA

Porteros: Iker Casillas

Defensas: Carles Puyol, Fernando Hierro, Ronald Koeman

Mediocentros: Figo, Xabi Alonso, Andrés Iniesta, Paulo Futre

Delanteros: Johan Cruyff, Raúl, Zinedine Zidane

“Todo empieza con nuestra comunidad y con su profunda conexión con el mundo del fútbol”, afirmó Jeff Sharma, Vicepresidente de Marca de EA SPORTS FC. “Estamos encantados de dar vida a estos equipos legendarios en FC 26, tanto para quienes vivieron el ascenso de estos jugadores a la cultura futbolística, como para presentar a una nueva generación de fans la oportunidad de experimentarlos en el juego”.

No te pierdas la oportunidad de revivir lo mejor del fútbol: juega a EA SPORTS FC™ 26 estas fiestas y celebra a las leyendas que definieron el deporte más bonito del mundo. La comunidad de FC y los amantes del fútbol están invitados a compartir sus opiniones sobre los equipos Classic XI en las redes sociales de FC, indicando qué jugadores merecerían estar y quién formaría su once ideal Classic XI.

FC 26 SHOWCASE YA DISPONIBLE EN TODO EL MUNDO

Desde hoy, EA SPORTS™ anuncia el regreso de EA SPORTS FC™ 26 Showcase*, una experiencia previa gratuita de FC 26 que se puede descargar sin coste alguno. EA SPORTS FC 26 Showcase estará disponible para PlayStation 5, PC, Xbox Series X|S, Amazon Luna,PlayStation 4 y Xbox One.

FC 26 Showcase ofrece a los jugadores una introducción seleccionada a The World’s Game, proporcionando acceso gratuito** a determinados clubes y modos, como Learn to Play, Kick-Off (con un número limitado de clubes) y Clubs Rush (con progresión limitada).

FC 26 Showcase está diseñado como una experiencia de prueba: los jugadores pueden explorar modos seleccionados de forma gratuita y actualizar en cualquier momento a la versión completa de EA SPORTS FC 26. La progresión se conservará al actualizar en la misma plataforma y utilizando la misma cuenta de EA

EA SPORTS FC™ 26 ya está disponible para PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch™ y Nintendo Switch 2™.

Para más información sobre EA SPORTS FC 26, visita ea.com/fc26