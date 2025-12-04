Clair Obscur: Expedition 33 es el mayor lanzamiento de un juego third-party en Xbox Game Pass de 2025

Compartir Facebook

Han anunciado en Xbox Wire que Clair Obscur: Expedition 33, el fenomenal debut RPG de Sandfall Interactive, es el mayor lanzamiento de un third-party en Xbox Game Pass de 2025.

Desde su lanzamiento el pasado 24 de abril, Clair Obscur: Expedition 33 ha conquistado corazones en todo el mundo, tanto por sus personajes y su memorable historia, como por su emocionante y astuta evolución de los clásicos combates por turnos de los RPG. Si todavía no te has unido a la Expedición, Clair Obscur: Expedition 33 ya está disponible en Xbox Series X|S, Xbox en PC y Xbox Cloud. Es un título Xbox Play Anywhere y está disponible con Xbox Game Pass Ultimate.

Recién salido de arrasar en los Golden Joysticks y listo para hacer lo mismo en The Game Awards, el fenomenal RPG debut de Sandfall Interactive es uno de los lanzamientos más comentados del año, por lo que no debería sorprender a nadie cuando anunciemos que Clair Obscur: Expedition 33 es el mayor lanzamiento de juego de terceros en Xbox Game Pass de 2025. Eso se basa en la cantidad de usuarios únicos en los primeros 30 días de su disponibilidad, lo que significa que una gran cantidad de jugadores de Xbox se unieron a Maelle, Gustave, Esquie y la pandilla en su viaje desde el principio.

El director creativo de Sandfall Interactive, Guillaume Broche, nos expresó su agradecimiento por todo ese cariño: «Este año ha superado con creces lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado, y gracias a la pasión y el apoyo de nuestros fans, lo hemos hecho realidad. Es realmente estresante ser un estudio nuevo que lanza su primer juego, pero el apoyo de todos ha hecho que todo parezca un sueño».

Guy Richards, director de ID@Xbox, explicó por qué Expedition 33 destacó desde el principio como un juego que el equipo quería impulsar: «Desde el principio, la ambición de Sandfall fue clara y sentimos que querían crear algo realmente especial, algo que superara las expectativas del equipo. Tras jugar las primeras versiones, experimentamos su apasionante historia, sus impresionantes gráficos y la mezcla de mecánicas de JRPG con temas culturales franceses que resultaban frescos y distintivos. Es el tipo de experiencia que sabíamos que a los jugadores de Xbox les encantaría descubrir».

Para Broche, el apoyo de Xbox fue fundamental para que el juego tuviera el gran impacto que ha tenido. «Desde estar allí para anunciar nuestro juego en el verano de 2024 hasta venir al estudio para el vídeo Developer_Direct en enero, Xbox nos ayudó a difundir el juego y a llegar a muchos jugadores».

También señaló cómo Game Pass les permitió llegar a un público mucho más amplio, «permitiendo que mucha gente probara nuestro juego cuando quizás no lo habían hecho antes. El género de los RPG por turnos tiene muchos fans, pero a veces puede desanimar a quienes prefieren juegos de acción en tiempo real, pero Game Pass redujo esa barrera de entrada. Podían simplemente probarlo y ver qué tal se sentía. Así, muchos jugadores curiosos pudieron empezar el juego, explorar Lumière y el juego inicial, y darse cuenta de que hay mucho que disfrutar, incluso si al principio no se lo esperaban».

Ambientado en una fantasía caprichosa que esconde oscuros secretos, Clair Obscur: Expedition 33 sigue a la Expedición homónima en una misión condenada al fracaso para salvar su ciudad de la misteriosa Paintress, un ser casi divino que ha aniquilado a la cohorte más antigua de la ciudad cada año durante décadas tras un cataclismo que destrozó el mundo. Ha conquistado corazones y mentes de todo el mundo tanto por sus memorables personajes y su historia como por su emocionante y astuta evolución de las batallas clásicas de los RPG por turnos.

Clair Obscur: Expedition 33 es un ejemplo perfecto de la innovadora y diversa gama de experiencias que Xbox Game Pass creó para apoyar, ayudando a desarrolladores de todos los tamaños a llegar a una enorme audiencia global y ofreciendo un valor inigualable a nuestros jugadores. En Xbox nos enorgullece haber apoyado a Sandfall para compartir este excelente juego con el mundo, y esperamos traer muchos más títulos emocionantes como Clair Obscur: Expedition 33 a Xbox Game Pass Ultimate desde el primer día.

Si aún no te has unido a la Expedición, Clair Obscur: Expedición 33 ya está disponible en Xbox Series X|S, Xbox para PC y Xbox Cloud. Es un título de Xbox Play Anywhere y está disponible con Xbox Game Pass Ultimate.