EL DLC DE ELDEN RING NIGHTREIGN: THE FORSAKEN HOLLOWS SE LANZA HOY

Bandai Namco Entertainment Europe lanza hoy THE FORSAKEN HOLLOWS, un DLC para el juego de acción y supervivencia cooperativo multijugador ELDEN RING NIGHTREIGN de FromSoftware, Inc. ELDEN RING NIGHTREIGN: THE FORSAKEN HOLLOWS ya está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC a través de Steam.

Os dejamos el vídeo de gameplay

Con THE FORSAKEN HOLLOWS, los Azotes de la Noche verán crecer sus filas con la incorporación de dos nuevos arquetipos a la Mesa Redonda para llevar la caza hasta su fin: Erudito y Sepulturera. Mira los tráilers de el Erudito y la Sepulturera para conocer más sobre ellos.

Erudito

Sepulturera

El Erudito es un académico entrenado que destaca en el arte de lanzar hechizos; presume de un impresionante conocimiento arcano y obtiene increíbles ventajas en el campo de batalla gracias a su aguda observación.

La Sepulturera se mueve por la fe y la fuerza; encargada por su monasterio de matar al Señor de la Noche, es una modesta guardiana del más allá que utiliza su extraordinaria fuerza para aniquilar a sus enemigos con una eficiencia despiadada.

THE FORSAKEN HOLLOWS también trae nuevas áreas y amenazas en Altolimbo, así como dos nuevos jefes a los que derrotar al amanecer del tercer día. Por último, un nuevo y misterioso entorno cambiante a disposición del mapa bajo ciertas condiciones que renovará la experiencia de los Azotes de la Noche de todo el mundo.

ELDEN RING NIGHTREIGN es un juego de acción y supervivencia cooperativo multijugador en el que los jugadores nunca viven dos veces la misma aventura. Los jugadores eligen un Azote de la Noche, armado con distintivas armas y habilidades, y tendrán que tomar decisiones en fracciones de segundo en combate y exploración a través de un mapa que cambia entre biomas, armas y enemigos, todo ello impulsado por la Marea de la Noche, que los empuja hacia los jefes finales por la noche. Los jugadores deben sobrevivir cada día y, al tercer día, enfrentarse a un jefe final y superar sus desafíos. Los Azotes de la Noche deben cooperar, combinando sus distintas habilidades, en una experiencia sin igual en el universo de ELDEN RING.

ELDEN RING NIGHTREIGN: THE FORSAKEN HOLLOWS DLC ya está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC a través de Steam. Los jugadores que posean o compren las ediciones Deluxe, Seekers o Collector’s de ELDEN RING NIGHTREIGN en Steam recibirán automáticamente ELDEN RING NIGHTREIGN: THE FORSAKEN HOLLOWS. Los jugadores de consola deben descargar manualmente el DLC desde las páginas de la tienda de su consola. Los jugadores que posean la edición Standard pueden comprar el DLC por separado.

Para obtener más información de ELDEN RING NIGHTREIGN y otros títulos de Bandai Namco Entertainment Europe por favor visite: https://es.bandainamcoent.eu/