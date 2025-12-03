Compartir Facebook

Spotify revela las canciones, artistas y pódcasts más escuchados de 2025

Bad Bunny se corona como el artista más escuchado en España y a nivel global en 2025

Quevedo es el artista nacional más reproducido en nuestro país en 2025 y Aitana la artista nacional más escuchada

En el extranjero, Rels B vuelve a ser el español más escuchado y ROSALÍA es la artista española más reproducida

La canción número uno entre los usuarios de España ha sido “La Plena – W Sound 05”, de W Sound, Beéle y Ovy On The Drums

“Die With A Smile”, de Lady Gaga y Bruno Mars, es la canción con más reproducciones entre los usuarios de Spotify a nivel mundial

“La Ruina” es el pódcast más escuchado en España, siendo los programas de entrevistas los que dominan el ranking con 7 de los 10 más populares

A partir de hoy todos los usuarios de Spotify pueden descubrir lo que más han escuchado durante todo el año y compartirlo en sus redes sociales

Spotify, la compañía de audio en streaming más grande del mundo, acaba de anunciar las canciones, artistas y pódcasts más escuchados de 2025 entre los más de 700 millones de usuarios con los que cuenta la plataforma en todo el mundo. Este año, el puertorriqueño Bad Bunny se ha coronado como el artista más escuchado a nivel global en 2025, con el exitoso lanzamiento de su álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, que ha sido también el álbum más escuchado a nivel mundial en la plataforma.

La música más escuchada en el mundo este 2025

Bad Bunny es el artista más escuchado del mundo, alcanzando más de 19,8 mil millones de reproducciones este año. En segundo lugar se encuentra Taylor Swift, quien fue los dos años anteriores la más escuchada en la plataforma a nivel global. Además, la artista norteamericana rompió varios récords con su último disco “The Life Of A Showgirl” y su canción “The Fate Of Ophelia”.

Cerrando el podio se encuentra The Weeknd, el artista canadiense que continúa consolidándose como una de las figuras más influyentes de la escena musical mundial. El cuarto lugar lo ocupa el rapero y cantante Drake y, en quinta posición, aparece Billie Eilish, demostrando una vez más que sigue siendo una de las artistas más aclamadas por el público.

Respecto al ranking de canciones más escuchadas de 2025 a nivel global, la más reproducida es “Die With A Smile”, de Lady Gaga y Bruno Mars. Una balada que ha recorrido el mundo entero y que ha sobrepasado las 1,7 mil millones de reproducciones a nivel mundial, demostrando que Lady Gaga y Bruno Mars siguen siendo dos de los artistas más influyentes y reconocidos de los últimos años.

La música más escuchada en España en 2025

En nuestro país, el artista y compositor puertorriqueño Bad Bunny también se alza como el más escuchado de 2025, dentro de un ranking dominado por artistas hispanohablantes. De este modo, Bad Bunny reafirma su papel como una de las figuras más destacadas de la música urbana y se consolida como el preferido del público español este año. De hecho, no es la primera vez que acumula una primera posición, pues también fue el más reproducido en 2022 y en 2023 en nuestro país.

Hasta la segunda posición escala Quevedo, quien fue el quinto artista más escuchado en 2024 en España. Y, el tercer lugar en el ‘top’ de artistas más escuchados en España este año, lo ocupa Myke Towers.

Este ‘top 10’ de artistas más escuchados en nuestro país lo completan, por orden de ranking, JC Reyes, Beéle, Anuel AA, Rauw Alejandro, Mora, Dei V y KAROL G. Dentro de la lista, llama la atención entre los artistas emergentes de 2025 la consolidación de JC Reyes como el segundo artista español más escuchado en el país, y la presencia de Beéle, el colombiano que dominó el verano llevando por bandera el género ‘afrobeat’ y que logra ahora un puesto en este ‘top’ anual.

En lo referente al ranking de artistas mujeres más escuchadas en España, el puesto número uno lo ocupa KAROL G por tercer año consecutivo. La cantante colombiana ha seguido dominando las listas gracias al éxito de su álbum “Tropicoqueta”, que incluye canciones que han sonado sin parar este verano, como “Verano Rosa” o el tema “Si Antes Te Hubiera Conocido”, que ya sacó como single el año pasado y se convirtió en la canción más escuchada en nuestro país en 2024.

En segunda posición se encuentra Aitana, con el esperado lanzamiento este año de su disco “CUARTO AZUL”. En tercer lugar, De La Rose, es seguida por Bad Gyal, que pone en valor la influencia que tienen las artistas locales en nuestro país. La lista de las diez artistas más escuchadas continúa con Taylor Swift, en el quinto puesto, seguida por ROSALÍA, cuyo álbum “LUX” ha entrado dentro del ‘top 20’ en España tras lograr ser el más reproducido en un solo día por una artista mujer de habla hispana. Shakira, Lola Indigo, Emilia y Lady Gaga completan este ranking.

En lo que respecta al ‘top 10’ de canciones más escuchadas en nuestro país, se encuentra en primer lugar “La Plena – W Sound 05”, de W Sound, Beéle y Ovy On The Drums, la colaboración que logró conquistar a los oyentes convirtiéndose en la más escuchada del verano en España.

El ‘top’ de canciones más escuchadas a nivel nacional continúa con “capaz (merengueton)”, de Alleh y Yorghaki, en segunda posición; en el tercer y cuarto puesto, “VeLDÁ”, de Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V, y “BAILE INoLVIDABLE”, también del puertorriqueño Bad Bunny, seguido por “mi refe”, de Beéle y Ovy On The Drums, en quinta posición. Además, vuelve a aparecer Bad Bunny en la lista en sexto y séptimo lugar con “NUEVAYoL” y “DtMF”; en octavo “Still Luvin”, de Delaossa, Quevedo y Bigla The Kid; en el noveno lugar “no tiene sentido”, de Beéle, y cierra el ‘top 10’ “QLOO*”, de Young Cister y Kreamly.

Una vez más queda patente la variedad de sonidos y estilos, con una marcada presencia de ritmos urbanos, como el reguetón, mientras que, al mismo tiempo, se abre paso a otras propuestas y mezclas que han cautivado al público de España, como el ‘afrobeat’.

Los españoles más escuchados en el extranjero en 2025

Si echamos un vistazo a los artistas nacionales más escuchados fuera de España en 2025, destaca otro año más en primera posición Rels B. La segunda posición es para Quevedo, y completa el podio Enrique Iglesias.

Este ranking de españoles más escuchados fuera de nuestras fronteras continúa con Alejandro Sanz y ROSALÍA, siendo ésta última otro año más, la artista española más escuchada fuera de nuestras fronteras. Morad, Pablo Alborán, La Oreja de Van Gogh, Aitana y Hombres G son el resto de artistas que entran dentro de esta lista.

Asimismo, en lo que respecta a canciones de artistas españoles más escuchadas fuera de España este año, destaca “Cuando No Era Cantante”, la colaboración del granadino Yung Beef con el mexicano El Bogueto. En segunda posición destaca otra colaboración de éxito, en este caso “YO y TÚ”, donde aparece Quevedo junto con Ovy On The Drums y Beéle; y en tercer puesto, “TU VAS SIN (fav)”, de Rels B. El cuarto lugar lo completa “Tiroteo – Remix”, de Marc Seguí, Rauw Alejandro y Pol Granch, y, el quinto, “Bailando – Spanish Version”, un clásico de Enrique Iglesias, Descemer Bueno, y Gente De Zona.

Los pódcasts más escuchados de 2025 en España y en el mundo

Spotify también presenta los pódcasts más escuchados o vistos que han acompañado a los usuarios este año. Una lista dominada por pódcasts de comedia, entrevistas, bienestar y negocio y crecimiento personal. Así, el número uno en España es “La Ruina”, el pódcast de comedia presentado por Tomás Fuentes e Ignasi Taltavull donde comentan y juzgan la peor anécdota de la gente que acude de público al programa, y que tuvieron una actuación en las Spotify Live Sessions celebradas en Madrid en octubre. En segundo lugar, y manteniéndose dentro del mismo género, se encuentra “Nadie Sabe Nada”, el pódcast humorístico de Andreu Buenafuente y Berto Romero. En tercer lugar, encontramos a “El Podcast de Marian Rojas Estapé”, centrado en la salud mental. “The Wild Project” se coloca en cuarto lugar, y completa este ‘top 5’ “Tengo un Plan”, el pódcast de Sergio Beguería y Juan Domínguez con entrevistas en vídeo sobre emprendimiento y crecimiento personal.

Mirando a los diez pódcasts más escuchados en España en 2025, esta lista se cierra con “Poco se Habla! Briten y Xuso Jones”, “WORLDCAST”, “ROCA PROJECT”, “La Fórmula Del Éxito con Uri Sabat” y “La Pija y la Quinqui”.

En la actualidad, uno de cada tres usuarios de Spotify en España consume pódcasts, un dato que refleja la gran acogida de este formato en nuestro país. Siguiendo esta tendencia al alza, España se mantiene entre los líderes mundiales: ocupa el noveno puesto en el ranking global de consumo de pódcasts durante la primera mitad de 2025.

En cuanto a tendencias, el videopódcast se ha consolidado como uno de los formatos estrella del entretenimiento. Durante el primer semestre de 2025, su consumo en España creció más de un 40%. A nivel europeo, nuestro país se sitúa ya como el tercero que más videopódcasts consume en el mismo periodo, con más de 46 millones de horas reproducidas, según los últimos datos de Spotify.

En cuanto a los pódcasts más escuchados a nivel internacional, el número uno continúa siendo, un año más, “The Joe Rogan Experience”, seguido de “The Diary Of A CEO with Steven Bartlett” y “The Mel Robbins Podcast”. El cuarto y el quinto lugar lo completan “Call Her Daddy” y “This Past Weekend w/ Theo Von”, respectivamente.

Cómo acceder a la experiencia personalizada de Wrapped 2025

A partir de hoy, todos los usuarios de Spotify podrán acceder a la experiencia personalizada de Wrapped 2025 a través de la app móvil de Spotify tanto en sistemas de iOS como Android (se recomienda actualizar la aplicación). Con Wrapped 2025, la plataforma ha renovado algunos de los clásicos que los usuarios ya conocen, y además se han incorporado cerca de una docena de nuevas y actualizadas formas de conectar y profundizar en las historias y momentos que han marcado los años de los usuarios.

Este año podrán disfrutar de su Wrapped a su manera, con la posibilidad de controlar el ritmo de la experiencia y volver a momentos concretos sin necesidad de empezar desde el principio. A continuación, algunas de las novedades que se podrán encontrar:

Clásicos renovados: Géneros más escuchados: Esta función, una de las favoritas de los fans, vuelve para mostrarles los géneros que han definido su año. Quiz canción más escuchada: Los usuarios podrán adivinar cuál ha sido su canción más escuchada en 2025 con un ‘quiz’ interactivo. Carrera de artistas: Los usuarios podrán observar la carrera hacia su artista número uno. Esta historia visualiza cómo han cambiado mes a mes sus cinco artistas más escuchados en su ranking personal. Canciones más escuchadas y su playlist asociada: Descubrirán sus cinco canciones más escuchadas del año y accederán a su playlist personalizada “Tus canciones más escuchadas de 2025”, que ahora incluye cuántas veces han reproducido cada uno de sus 100 temas principales este año.

Novedades: Edad musical: Esta historia compara sus gustos musicales con los de otras personas de su misma franja de edad, analizando los años de lanzamiento de las canciones que escuchan con mayor frecuencia. Álbumes más escuchados: Por primera vez, Spotify destaca los álbumes que el usuario ha vuelto una y otra vez. Tu clip de creador: También podrían recibir un mensaje de uno de tus creadores de pódcast favoritos, ahora integrado directamente en su experiencia Wrapped. Entre ellos, presentadores de programas como “La Ruina”, “Nadie Sabe Nada”, “Criminopatía”, “Black Mango Podcast”, “Lo que tú digas con Álex Fidalgo” o “Poco se habla!”. Clubs: Esta historia celebra los hábitos de escucha que han definido el 2025 de los usuarios. Los seis Clubs existentes representan un estilo de escucha diferente. Spotify asignará a cada usuario a uno de ellos y también descubrirán el papel que desempeñan dentro de esa comunidad. Wrapped Party: Además de las historias de datos personalizadas, Spotify lanza Wrapped Party por primera vez. Esta nueva función interactiva permite a los usuarios comparar sus gustos musicales con sus amigos. Está disponible en el ‘feed’ de Wrapped o buscando Wrapped Party.



Como todos los años, los usuarios pueden compartir sus resultados de Wrapped a través de las apps de mensajes y a través de sus redes sociales favoritas.

A continuación, se presentan las listas de artistas, canciones, álbumes y pódcasts más escuchados de 2025:

Artistas más escuchados en el mundo en 2025:

Canciones más escuchadas en el mundo en 2025:

Álbumes más escuchados en el mundo en 2025:

Artistas más escuchados en España en 2025:

Artistas femeninas más escuchadas en España en 2025:

Artistas nacionales más escuchados en España en 2025:

Canciones más escuchadas en España en 2025:

Artistas españoles más escuchados en el extranjero en 2025:

Canciones de artistas españoles más escuchadas en el extranjero en 2025:

Álbumes más escuchados en España en 2025:

Pódcasts más escuchados en el mundo en 2025:

Pódcasts más escuchados en España en 2025: