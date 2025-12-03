Destiny 2: Renegades , una expansión inspirada en Star Wars , se lanza hoy como Destiny 2: Los Desertores y tenemos el tráiler

Los guardianes ahora pueden manejar la Espada Práxica, la nueva espada exótica personalizable que rinde homenaje al sable de luz clásico.

Forja alianzas incómodas, enfréntate a tareas de alto riesgo y hazte un nombre en el próximo capítulo de la saga Destino. Destiny 2: Los Desertores. Os dejamos su trailer

Hoy, Bungie lanza Destiny 2: Renegades , la segunda expansión del Año de la Profecía y una experiencia completamente nueva inspirada en Star Wars ™ en colaboración con Lucasfilm Games. Como el siguiente capítulo de la saga Fate de Destiny 2 , Renegades fusiona el combate y la narrativa distintivos de Destiny 2 con temas y elementos extraídos de la icónica franquicia de ciencia ficción. Los Guardianes comienzan su viaje como parte de una tripulación de desvalidos que se alzan para desafiar al Imperio Barant, una poderosa facción Cabal, que Drifter sospecha que está conectada con los Nueve. Desafiando a la Vanguardia, los jugadores se unirán a Drifter y forjarán alianzas con personajes nuevos y recurrentes mientras construyen influencia y poder en el submundo criminal, centrado en el nuevo centro social, Tharsis Outpost, en Marte.

La semana pasada, el equipo de Destiny 2 mostró el nuevo contenido que llegará en Renegades durante una transmisión en vivo dedicada para desarrolladores , incluido el tráiler de lanzamiento oficial de Destiny 2: Renegades y el ViDoc » Cómo se hizo un Renegade «, que destacó el proceso creativo detrás de la expansión y la colaboración de Bungie con Lucasfilm Games.

Renegades presenta la Frontera Sin Ley, una nueva actividad diseñada para la rejugabilidad y un desafío escalable. Los Guardianes se enfrentarán a una variedad de trabajos de alto riesgo y alta recompensa, como Contrabando, Cazarrecompensas y Sabotaje, en seis nuevos mapas de Venus, Europa y Marte, todos inspirados en lugares icónicos de Star Wars . Gracias al nuevo sistema de Notoriedad, los jugadores construirán reputación con tres facciones del Sindicato:

Los Pikers: una pandilla de motociclistas eliksni anarquistas y ateos que buscan construir una sociedad libre de rangos y jerarquías tradicionales.

una pandilla de motociclistas eliksni anarquistas y ateos que buscan construir una sociedad libre de rangos y jerarquías tradicionales. Reforma de Tharsis: Una secta separatista de Vex conscientes, impulsada por el deseo de experimentar una identidad personal fuera del colectivo Vex.

Una secta separatista de Vex conscientes, impulsada por el deseo de experimentar una identidad personal fuera del colectivo Vex. División de Totalidad: Una rama rebelde de la Cábala del Imperio Barant, que opera como un Sindicato en Marte y está gobernada por psions.

Lawless Frontier también presenta Invasión, una función opcional que permite a otros Guardianes ingresar al campo de batalla para interrumpir el progreso a cambio de recompensas únicas.

Los jugadores también desbloquearán y mejorarán las habilidades de renegado a lo largo de la campaña , que son poderosas opciones ofensivas, defensivas y de apoyo que permiten a los guardianes modificar las reglas del combate dentro de la Frontera sin ley.

Renegades también añade nuevas armas y equipo, como la Espada Práxica, una espada exótica cinética inspirada en los sables de luz, que ofrece múltiples opciones de personalización que impactan significativamente la jugabilidad. La expansión estrena un nuevo arquetipo de arma, los Blasters, con un sistema de disparo y recarga basado en calor que reemplaza los cargadores tradicionales. Entre las nuevas armas exóticas se incluyen la Reliquia de la Ballesta Solar, la Ametralladora Strand, Servicio de Luzaku, y nuevas armaduras exóticas para cada clase: el Casco de Brujo Deimosuffusión, las Piernas de Cazador Favor de la Fortuna y el Pecho de Titán Vestimenta Práxica.

La nueva mazmorra, Equilibrio , llega el 13 de diciembre de 2025 a las 9:00 a. m. PT para los jugadores que tengan Destiny 2: Renegados . Junto a Aunor Mahal, la bruja de la Orden Práxica, los jugadores se infiltrarán en una nave de guerra del Imperio Barant y darán caza a los acólitos de Dredgen Bael.

Los fans pueden sintonizar la transmisión oficial de la Carrera de Mazmorras Equilibrium con los presentadores Evanf1997 y CBGray a partir de las 6:00 a. m. PT, con una transmisión previa al inicio de la carrera a las 9:00 a. m. PT, en vivo hasta el final. Encontrarán todos los detalles de elegibilidad y las reglas en los canales oficiales de Bungie.

Con Renegados, llega a la Tienda de Bungie una nueva selección de Recompensas de Bungie . Al completar triunfos específicos antes del 30 de abril de 2026 a las 9:59 a. m. PT, los jugadores podrán comprar los siguientes artículos. La fecha límite de compra es el 30 de mayo de 2026 a las 11:59 p. m. PT.

Completa la campaña Renegados para desbloquear el pin de la campaña Renegados .

. Completa el título Renegados para desbloquear el pin del título Renegados .

. Completa todos los objetivos principales relacionados con el trabajo en Lawless Frontier para desbloquear el póster de metal Lawless Frontier de Displate.

Recientemente, el equipo de Destiny 2 publicó un calendario de contenido de Renegados que comienza la próxima semana. Este calendario proporciona información sobre las próximas mejoras y cambios en el poder y la progresión, la calidad de vida, nuevos rituales semanales y nuevas actividades y sistemas. Puedes encontrar más detalles aquí .

Los jugadores pueden adquirir la Edición Definitiva del Año de la Profecía , que incluye las campañas Al Filo del Destino y Renegados , la incursión Desierto Perpetuo y la próxima mazmorra Equilibrio. Las recompensas inmediatas en el juego por adquirir esta edición incluyen la nave exótica Líder Renegado, el emblema Introducción a la Lado Estelar, el rifle de francotirador exótico Nueva Tierra Más Allá con su diseño y catalizador, el lote Leyendas del Lado Oscuro y el Colibrí Exótico Enneachord. Los jugadores que ya posean la Edición Estándar de Renegados o la Edición Estándar del Año de la Profecía pueden actualizar a la Edición Definitiva para acceder a todo el contenido y las recompensas exclusivas.