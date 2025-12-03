Compartir Facebook

Gran Turismo 7 Spec III: la actualización más completa del juego llega este 4 de diciembre

Sony Interactive Entertainment y Polyphony Digital han anunciado la disponibilidad de la versión Spec III para Gran Turismo®7, el título de conducción exclusivo para PlayStation®. Se trata de la actualización más completa que ha llegado al título desde su lanzamiento, con una gran variedad de contenido en forma de nuevos coches y circuitos, así como nuevas características mejoradas pensadas para seguir ampliando la experiencia de todo tipo de jugadores.

Este 4 de diciembre también estará disponible para la versión de PlayStation®5 el DLC de pago Pack de potencia. Este nuevo modo de juego está inspirado en las carreras reales y ofrecerá hasta 50 nuevos eventos en 20 categorías diferentes, incluidas carreras de 24 horas, seis vehículos especialmente preparados por Gran Turismo®, competiciones al límite contra Gran Turismo Sophy 3.0 y 5 millones de créditos para el juego. Este DLC estará disponible en PlayStation®Store por 29,99€.

Puedes ver más detalles sobre la actualización y el DLC Pack de potencia en el próximo contenido especial de Conexión PlayStation, que ha contado con la colaboración del piloto Lucas Ordóñez, actual comentarista de las Gran Turismo World Series y leyenda de Gran Turismo:

Coches nuevos para todos los gustos

El garaje de Gran Turismo®7 se amplía de una forma nunca vista antes con hasta 8 coches nuevos que van desde modelos de calle clásicos hasta monoplazas de competición:

Ferrari 296 GT3: se trata del modelo de competición basado en el superdeportivo 296GTB. Prescinde del sistema de propulsión híbrido enchufable para utilizar un motor V6 biturbo de 600CV. Además, esta versión ha sido modificada al detalle para reducir peso e incluir piezas específicas de competición

Ferrari 296 GTB: la versión de calle de este superdeportivo prescindió del clásico motor V8 central para presentar una combinación con un V6 junto con un sistema híbrido enchufable que añade un motor eléctrico de 123kW para conseguir una potencia total de 830CV y un 0-100kh/h en solo 2,9 segundos. El diseño de la carrocería rinde homenaje al clásico 250LM de los años 60.

FIAT Panda 30 CL: un modelo simple, práctico y moderno, con la firma de Giorgetto Giugiaro que se convirtió en un clásico. La carrocería está llena de paneles planos y líneas rectas para reducir costes pero a su vez le otorgó un aspecto fresco y un interior sorprendentemente espacioso. En su debut, el Panda ofreció dos motorizaciones de 652 y 903 cc y llegó a tener una versión 4×4.

Gran Turismo F3500-B: un monoplaza original de Gran Turismo inspirado en los F1 de los años 90. A diferencia del F3500-A, este presenta un motor V8 más ligero y compacto y posee una carrocería con varias modificaciones en el frontal con diferentes versiones del alerón delantero.

Mine’s BNR34 GT-R N1 base: es la obra más representativa del preparador japonés Mine’s. Este modelo explora en la belleza del R34 GT-R pero manteniendo su estilo refinado. Este modelo fue restaurado en 2021 y su precio, 3 millones de créditos, es un homenaje al propietario que rechazó una oferta real por esa misma cantidad.

Mitsubishi FTO GP Version R: Este modelo recuperó en 1994 las siglas FTO después de 23 años. Tenía una carrocería más grande de lo habitual y con un diseño similar al GTO y al Eclipse. Tenía un sistema de transmisión revolucionario: además del manual de 5 marchas, ofrecía el INVECS-II automático de 4 velocidades con modo deportivo, un sistema pionero en Japón.

Polestar 5 Performance: la marca escandinava debuta en la saga Gran Turismo® con su buque insignia, un modelo que materializa las ideas del prototipo “Precept” que se presentó en 2020. Su carrocería de 5 metros se inspira en la aeronáutica, con un coeficiente de resistencia de 0,24. Tiene un sistema de dos motores eléctricos con los que alcanza los 650kW (872CV) y 1.015Nm de par máximo.

Renault Espace F1: el monovolumen rebelde de Renault vuelve a la saga por todo lo alto. En 1994, Renault colaboraba con el equipo Williams y Matra, el fabricante de los paneles de fibra de vidrio del Espace, propuso instalar el motor V10 del monoplaza FW14B de forma central en el monovolumen. Como resultado pudimos ver la mejor celebración posible del décimo aniversario del Espace y de la victoria de Williams Renault en el mundial de Fórmula 1.

La actualización Spec III llega también con dos nuevos circuitos:

Yas Marina: (Longitud 5.281 m / Desnivel: 11 m / Nº de curvas: 16 / Recta más larga: 1.233 m). Situado en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, se trata de uno de los circuitos más modernos del mundo, rodeado de un puerto deportivo, hoteles de lujo y parques temáticos. Posee rectas largas y secciones técnicas de baja velocidad. Sus carreras al atardecer han sido escenario de momentos históricos de la historia del automovilismo.

Circuito Gilles-Villeneuve: (Longitud: 4.361 m / Desnivel: 5 m / Nº de curvas: 14 / Recta más larga: 1.173 m). Este icónico trazado alberga carreras en Montreal desde 1979. Además de una serie interesante de curvas enlazas a izquierda y derecha alberga el famoso “muro de los campeones”, ubicado en la chicane final en la que hasta tres campeones del mundo de F1 se estrellaron allí durante el Gran Premio de Canadá de 1999.

Junto con estas novedades, los jugadores también van a poder aprovechar todo este contenido nuevo:

Pabellón “Pack de potencia”: el icono de un velero aparecerá en el Mapa del Mundo. A través de ahí se podrá acceder al nuevo contenido de pago del juego, exclusivo para la versión de PlayStation®5.

el icono de un velero aparecerá en el Mapa del Mundo. A través de ahí se podrá acceder al nuevo contenido de pago del juego, exclusivo para la versión de PlayStation®5. Neumáticos Dunlop: La marca fundada en Reino Unido y que actualmente opera desde Japón llega a Gran Turismo®7. Los neumáticos en la tienda de modificaciones y los de los coches especiales tendrán diseños de Dunlop.

La marca fundada en Reino Unido y que actualmente opera desde Japón llega a Gran Turismo®7. Los neumáticos en la tienda de modificaciones y los de los coches especiales tendrán diseños de Dunlop. Nivel de Coleccionista: Se ha aumentado hasta el nivel 70. A partir de ahora, los jugadores que superen el nivel 50 recibirán invitaciones ilimitadas para usar en el Brand Central.

Se ha aumentado hasta el nivel 70. A partir de ahora, los jugadores que superen el nivel 50 recibirán invitaciones ilimitadas para usar en el Brand Central. Circuitos del Mundo: se han añadido los siguientes eventos: European Sunday Cup 400 – Goodwood Motor Circuit Japanese FF Challenge – Blue Moon Bay Speedway – Infield A Nissan GT-R Cup – Circuit Gilles-Villeneuve Ferrari Circuit Challenge – Yas Marina Circuit World Touring Car 800 – Yas Marina Circuit Super Formula – Circuit Gilles-Villeneuve Gr.1 Prototype Series – Yas Marina Circuit

se han añadido los siguientes eventos: Desafíos semanales : Se han añadido los eventos “Mission Challenge” y “Time Trial” por tiempo limitado. Los jugadores podrán completar eventos específicos y recibir recompensas en función de las pruebas superadas.

: Se han añadido los eventos “Mission Challenge” y “Time Trial” por tiempo limitado. Los jugadores podrán completar eventos específicos y recibir recompensas en función de las pruebas superadas. Registro de datos : se añade este nueva función en modos no competitivos como Time Trial, Licencias y Experiencia en Circuitos. Los jugadores podrán cargar datos y comparar información en tiempo real de sus trazadas, nivel de acelerador y freno, velocidad y revoluciones del motor.

: se añade este nueva función en modos no competitivos como Time Trial, Licencias y Experiencia en Circuitos. Los jugadores podrán cargar datos y comparar información en tiempo real de sus trazadas, nivel de acelerador y freno, velocidad y revoluciones del motor. GT Café : se han añadido nuevos Menús de temporada, con colecciones de coches temáticas y recompensas especiales.

: se han añadido nuevos Menús de temporada, con colecciones de coches temáticas y recompensas especiales. GT Café : se han añadido nuevos Menús Extra para ampliar las colecciones ya disponibles.

: se han añadido nuevos Menús Extra para ampliar las colecciones ya disponibles. Scapes: se han añadido 4 nuevas ubicaciones para poder usar en el modo foto de Gran Turismo 7.

