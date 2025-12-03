Red Dead Redemption y Undead Nightmare ya en Netflix, iOS, Android, PS5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2

Compartir Facebook

Actualizaciones digitales gratuitas para quienes ya poseen el juego en PS4, Xbox One o Nintendo Switch

Acompaña a John Marston por el extenso territorio del Oeste americano y México en su misión para acabar con los últimos integrantes de la banda de Van der Linde en Red Dead Redemption, y enfréntate a la virulenta plaga zombi de Undead Nightmare, ya disponibles por primera vez en dispositivos móviles iOS y Android, y gratis para suscriptores de Netflix.

Red Dead Redemption y Undead Nightmare ya están también disponibles en PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2, con mejoras y actualizaciones gratuitas para quienes ya posean las versiones de PS4, Xbox One o Nintendo Switch, además de la posibilidad de transferir tu progreso en el juego. Creadas en colaboración con Double Eleven y Cast Iron Games, estas nuevas versiones para consola también están disponibles en la biblioteca de juegos de GTA+ y el catálogo de juegos de PlayStation Plus.

Red Dead Redemption y Undead Nightmare incluyen las experiencias completas para un jugador de ambos juegos, así como contenido adicional de la Game of the Year Edition. Adéntrate en los acontecimientos que tienen lugar justo después del aclamado Red Dead Redemption 2, cuando el exforajido John Marston se ve obligado a capturar o matar a la banda de criminales a los que antes llamaba amigos por orden de los agentes federales que retienen a su familia. En Undead Nightmare, Marston debe recorrer un mundo devastado por el caos y el desorden en busca de la cura para una letal plaga zombi, enfrentándose a hordas enloquecidas que han tomado las ciudades y los puestos avanzados de la frontera americana.

Ya en dispositivos móviles Llévate estas aventuras a cualquier parte: Red Dead Redemption y Undead Nightmare llegan por primera vez a dispositivos iOS y Android compatibles, con controles pensados para móvil y un modo de rendimiento que ofrece más fotogramas por segundo en modelos seleccionados. Si estás suscrito a Netflix, puedes descargar y jugar cualquiera de las dos versiones directamente desde su aplicación. Actualizaciones y mejoras Quienes ya posean Red Dead Redemption en PlayStation 4, Nintendo Switch o la versión retrocompatible de Xbox One pueden actualizarla digitalmente gratis y disfrutar de las siguientes mejoras: Una experiencia fluida a 60 fotogramas por segundo

Calidad de imagen mejorada

Compatibilidad con HDR

Resoluciones de hasta 4K en PS5 y Xbox Series X|S

Compatibilidad con DLSS, HDR, controles de ratón y un rendimiento fluido a 60 FPS en alta resolución para Nintendo Switch 2