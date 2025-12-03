Nuevo mando Rematch Super Jump Mario anunciado y disponibilidad de la línea Turtle Beach licenciada para Nintendo Switch 2

Compartir Facebook

Turtle Beach presenta un nuevo mando inalámbrico Rematch – Diseño Super Jump Mario dentro de su gama de accesorios gaming oficialmente licenciados para Nintendo Switch 2 –Lanzamiento el 12 de diciembre

El principal fabricante de accesorios para videojuegos, Turtle Beach Corporation (Nasdaq: TBCH), anunció hoy su catálogo 2025 de auriculares, mandos y otros productos oficiales para Nintendo Switch™ 2 que ya ha comenzado a lanzarse en www.turtlebeach.com y en las tiendas participantes de todo el mundo. Para celebrar el lanzamiento de todos los nuevos accesorios para Nintendo Switch 2, Turtle Beach presentó hoy un nuevo mando inalámbrico Turtle Beach® Rematch™ para Nintendo Switch 2 – diseño Super Jump Mario, disponible a partir del 12 de diciembre de 2025.

«A medida que seguimos ampliando el negocio y el catálogo de Turtle Beach, nos enorgullece ofrecer una gama cada vez mayor de accesorios de juego oficialmente licenciados para Nintendo Switch 2», dijo Cris Keirn, CEO de Turtle Beach Corporation. «Trabajando estrechamente con nuestros socios de Nintendo, hemos diseñado un nuevo y apasionante equipamiento para Nintendo Switch 2 que a los jugadores les encantarán, perfecto para las fiestas y mucho más.»

La lista completa de accesorios de gaming oficialmente licenciados para Nintendo Switch 2 comienza con los auriculares con cable Turtle Beach Airlite™ Fit y los Turtle Beach Recon™ 70. En cuanto a los mandos, los fans de Nintendo pueden elegir entre una variedad de opciones con cable o inalámbricos, incluyendo el mando Turtle Beach Afterglow™ Wireless RGB Controller, el mando Turtle Beach Afterglow Wave Wireless RGB Controller y el mando inalámbrico Turtle Beach Rematch Wireless Controller – disponible en negro – o el nuevo diseño de Super Jump Mario que se ha anunciado hoy para el 12 de diciembre, 2025.

Para quienes planean llevarse la consola de vacaciones estas fiestas, pueden proteger su Nintendo Switch 2 con las nuevas fundas de viaje PlayTrek™ Travel Cases de Turtle Beach y el kit protector de pantalla Turtle Beach Screen Protector Kit for Nintendo Switch 2.

Los auriculares Turtle Beach Airlite Fit for Nintendo Switch 2 son unos excelentes cascos gaming con cable, disponibles por 24,99 € PVPR. NintendoLife.com analizó los Airlite Fit y les otorgó un 8/10, calificándolos como «Una opción económica con sonido sólido y diseño robusto».» Además, los auriculares con cable Recon 70 de Turtle Beach están oficialmente licenciados para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2, y están disponibles por 34,99 € PVPR.

En cuanto a los mandos, Turtle Beach ofrece varias opciones inalámbricas y con cable para Nintendo Switch 2. El nuevo Mando Inalámbrico Rematch para Nintendo Switch 2 – Super Jump Mario presenta una carcasa negra semitranslúcida con vibrantes acentos rojos y un gráfico de un Mario enérgico en su icónica pose de salto. El Mando Inalámbrico Rematch para Nintendo Switch 2 – Super Jump Mario está disponible por 64,99 € PVPR y se lanza el 12 de diciembre de 2025. El mando inalámbrico Rematch Wireless Controller for Nintendo Switch 2 está actualmente disponible en negro por 59,99 € PVPR, mientras que el mando con cable Rematch Wired Controller for Nintendo Switch 2 en negro está disponible por 29,99 € PVPR. El mando inalámbrico transparente Afterglow Wireless Controller for Nintendo Switch 2 está disponible por 64,99 € PVPR, mientras que el mando con cable Afterglow Wave Wired Controller for Nintendo Switch 2 está disponible por 34,99 € PVPR. El mando inalámbrico Afterglow Wave Wireless Controller for Nintendo Switch 2 viene en negro, azul, morado y blanco, y estará disponible el 15 de diciembre de 2025 por 64,99 € PVPR, mientras que el mando con cable Afterglow Wave Wired Controller for Nintendo Switch 2 llegará a principios de enero de 2026 en negro, azul y gris por 34,99 € PVPR.

Para quienes llevan a su familia, su cordura y su Nintendo Switch 2 de viaje por las fiestas, Turtle Beach tiene una variedad de maletines de viaje de diferentes tamaños. La funda de viaje Turtle Beach PlayTrek 2-in-1 Travel Case for Nintendo Switch 2 es la funda más completa, perfecta para llevar toda tu Nintendo Switch 2 y equipo extra a cualquier lugar. La funda PlayTrek 2-en-1 de Turtle Beach para Nintendo Switch 2 viene en negro carbón y está disponible por 44,99 € PVPR. También está la funda de viaje Turtle Beach PlayTrek Travel Case for Nintendo Switch 2, que viene en negro carbón o blanco estelar 19,99 € PVPR, así como en diseños lenticulares Mario Bricks y Donkey Kong™ por 24,99 € PVPR. Para transportar solo lo esencial, está la funda Turtle Beach PlayTrek Slim Case en negro carbón por 16,99 € PVPR.

Hablando de protección, no olvidemos esa preciosa pantalla de Nintendo Switch 2. Protege la pantalla de tu Nintendo Switch 2 con el Kit de Protectores de Pantalla Turtle Beach Nintendo Switch 2 Screen Protector Kit, disponible por 11,99 € PVPR.

Más allá de los nuevos accesorios oficialmente licenciados para Nintendo Switch 2 mencionados anteriormente, Turtle Beach cuenta con una amplia variedad de accesorios con licencia oficial para Nintendo Switch que también son compatibles con Nintendo Switch 2. Por ejemplo, el mando inalámbrico Turtle Beach Rematch para Nintendo Switch viene en una variedad de diseños lenticulares y que brillan en la oscuridad, incluyendo Mario Bricks, Donkey Kong, Invincible Mario, y Super Mario Star,, y funciona muy bien con Nintendo Switch 2 (el botón C no está incluido).

Para más información sobre los últimos productos y accesorios de Turtle Beach, visita www.turtlebeach.com