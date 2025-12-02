Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition, a la venta esta semana

Compartir Facebook

Samus deberá recorrer entornos laberínticos y descubrir nuevas habilidades y mejoras a medida que explora un misterioso planeta alienígena

Samus Aran, la mejor cazarrecompensas de toda la galaxia, debe explorar el planeta Viewros y utilizar sus nuevas habilidades psíquicas para encontrar el camino de vuelta a casa en Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition, que llegará el 4 de diciembre para Nintendo Switch 2. El mismo día se pondrá también a la venta la versión para Nintendo Switch.

Tras un accidente inesperado durante un encuentro con el enigmático cazarrecompensas Sylux, Samus es transportada a un nuevo planeta misterioso. Deberá explorar este mundo alienígena hostil si quiere salir de él con vida. Para descubrir los secretos del planeta Viewros, tendrá que enfrentarse a terribles amenazas mientras explora entornos laberínticos y descubre nuevas habilidades y mejoras que le permitan acceder a nuevas áreas.

Al llegar a Viewros, Samus recibe nuevas habilidades psíquicas de la mano de los Lamornianos, una raza alienígena que antaño habitó en el planeta y ahora le hacen una petición muy solemne. Con estas habilidades, Samus podrá activar determinados mecanismos, controlar la trayectoria de disparos cargados, y más habilidades que le permitirán llegar a zonas previamente inaccesibles.

Al progresar en la aventura, Samus recibirá un vehículo de avanzada tecnología llamado Vi-O-La con el que podrá recorrer el planeta y combatir enemigos gracias a su armamento único. Samus también se encontrará con varios soldados de la Federación Galáctica que han sido transportados a Viewros, todos deberán colaborar para volver a casa juntos.

Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition permite apuntar utilizando el modo ratón de los mandos Joy-Con 2, y cuenta con un apartado gráfico y rendimiento mejorados, con una resolución más alta, una frecuencia de imágenes más rápida y compatibilidad con el alto rango dinámico (HDR)*1, que ofrece unos colores más intensos. Los jugadores pueden optar por darle prioridad al aspecto gráfico con el modo calidad de imagen, con el que alcanzar resolución hasta 4K al jugar en modo televisor*2, o decantarse por el modo rendimiento para que la experiencia de juego resulte incluso más fluida, con una frecuencia de hasta 120 fps*3.

También están ya disponibles las nuevas figuras amiibo de Samus (Metroid Prime 4: Beyond) y Samus & Vi-O-La (Metroid Prime 4: Beyond). La figura amiibo de Sylux (Metroid Prime 4: Beyond) se pondrá a la venta el 4 de diciembre*4.

