Synology y Acronis se asocian para ofrecer tres años de True Image Essentials con BeeDrive y BeeStation 

Synology y Acronis anunciaron hoy una colaboración conjunta para mejorar la seguridad de los datos de los clientes. Todas las líneas de productos Synology BeeDrive, BeeStation y BeeStation Plus ahora incluyen una licencia de tres años de Acronis True Image Essentials para un ordenador*. Esta asociación permite a los usuarios realizar copias de seguridad completas de su ordenador manteniendo la propiedad y el control total de sus datos mediante almacenamiento local.

“La Serie Bee de Synology fue diseñada para hacer que la protección de datos personales y de pequeñas oficinas sea sencilla«, dijo Marcos de Santiago – Business Unit Director – South Europe de Synology. «Al trabajar con Acronis y su producto True Image, la Serie Bee extiende esa simplicidad a la copia de seguridad completa del sistema, asegurando que los usuarios puedan proteger todo, desde archivos de trabajo diarios hasta configuraciones completas de computadoras con solo unos pocos clics.»

«Acronis True Image Essentials es un complemento natural para la Serie Bee de Synology«, dijo Gabriela Licheva, True Image Lead Product Manager en Acronis. «Al combinar nuestra tecnología líder de copias de seguridad y ciberseguridad para consumidores con las soluciones de almacenamiento intuitivas e inteligentes de Synology, ofrecemos a los usuarios una forma fluida, confiable y segura de proteger los datos que más importan.»

Gestión integral de archivos y protección de datos para hogares modernos

Los dispositivos Synology BeeDrive y BeeStation combinan la tecnología de almacenamiento de Synology, probada en el mercado, y décadas de innovación en gestión de archivos impulsada por IA. BeeDrive funciona como un centro de copias de seguridad personales de alta velocidad para ordenadores y dispositivos móviles, e incorpora Deep Search, un motor de búsqueda de archivos con IA en el dispositivo para encontrar archivos al instante simplemente por texto, descripción o ubicación. Por otro lado, BeeStation, un servidor personal en la nube, ofrece acceso y colaboración de archivos sin interrupciones para hogares y pequeños equipos, junto con organización de fotos mediante IA para gestionar grandes colecciones.

Como complemento de estas capacidades, la licencia de tres años de Acronis True Image proporciona protección completa del sistema, resguardando no solo archivos, sino también sistemas operativos, aplicaciones y configuraciones, con defensa integrada contra ransomware y herramientas de recuperación confiables, en las que confían millones de usuarios en todo el mundo.

