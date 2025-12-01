Compartir Facebook

ASSASSIN’S CREED SHADOWS YA DISPONIBLE EN NINTENDO SWITCH 2

Hoy, Ubisoft lanza Assassin’s Creed Shadows en Nintendo Switch™ 2, llevando la épica aventura de Naoe y Yasuke en el Japón feudal a los jugadores de Nintendo.

La versión para Nintendo Switch™ 2 ha sido cuidadosamente optimizada para preservar la riqueza de la experiencia de Shadows, al tiempo que ofrece la libertad de jugar en cualquier lugar y momento. En el lanzamiento, los jugadores tendrán acceso a todo el contenido gratuito poslanzamiento, incluida la misión exclusiva Attack on Titan, disponible hasta el 22 de diciembre. La expansión Las Garras de Awaji llegará a principios de 2026.

En Nintendo Switch™ 2, Assassin’s Creed Shadows incorpora varias funciones específicas para Switch diseñadas para que la experiencia del jugador sea fluida e intuitiva. Estas incluyen navegación táctil para menús y mapas, un objetivo de 30 fps para una jugabilidad fluida tanto en modo portátil como en modo televisor, juego sin conexión tras la descarga y una edición física en formato de tarjeta con código del juego para instalación digital.

Assassin’s Creed Shadows ofrece progresión cruzada a través de Ubisoft Connect, lo que permite continuar la aventura sin interrupciones en todas las plataformas. El contenido de la tienda dentro del juego está unificado, por lo que los artículos comprados en Nintendo Switch™ 2 se comparten con las cuentas vinculadas. El juego estará disponible por 59,99 € en la Nintendo Store.

Para conocer las últimas noticias sobre Assassin’s Creed Shadows y otros juegos de Ubisoft, visita news.ubisoft.com. Para comprar, entra en store.ubisoft.com.