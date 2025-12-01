OpenAI pone límites de uso a Sora 2 con las cuentas gratuitas

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

OpenAI limita el uso gratuito de Sora 2 para evitar saturación del servicio.OpenAI ha introducido nuevas restricciones en el uso gratuito de Sora 2, su modelo más avanzado de generación de vídeo, con el fin de evitar la sobrecarga del sistema. A partir de ahora, las cuentas gratuitas podrán crear únicamente el equivalente a seis generaciones de vídeo al día, una medida que llega en un momento de alta demanda y que recuerda a las limitaciones aplicadas por Google a Nano Banana Pro.

OpenAI ha anunciado nuevos límites en la capacidad de generar vídeos de forma gratuita con su último modelo Sora 2, ya que solo permitirá generar contenido equivalente a seis gens al día para evitar saturar el servicio y permitir acceso al modelo a la mayor cantidad de personas posible, una decisión que coincide con las limitaciones de Google a Nano Banana Pro. En España podemos entrar a Sora.

¿Qué es Sora 2?

Sora 2 es el nuevo modelo de inteligencia artificial vídeo-audio de OpenAI. A diferencia de versiones anteriores o de otras IA de imagen, Sora 2 permite generar vídeos completos a partir de una descripción en texto: con movimiento, cámara, profundidad, efectos visuales, audio sincronizado, sonido ambiente o diálogos.

El modelo ofrece una simulación más realista del mundo físico —con físicas más precisas—, coherencia en las escenas, un rango estilístico amplio (desde cine hasta estilos animados), y la posibilidad de usar “cameos” —incluir la imagen de una persona (con su consentimiento) en un vídeo generado por IA.

Sora 2 no es solo el modelo, sino también la plataforma/app asociada donde los usuarios pueden crear sus vídeos, ya sea mediante la aplicación móvil (iOS) o vía web. Con las mejoras implementadas, Sora 2 puede hacer «cosas que son excepcionalmente difíciles», como recrear las rutinas de un deportista olímpico o el rebote en el tablero de un lanzamiento fallido en baloncesto. Asimismo, este modelo se lanzó como base de una nueva aplicación social centrada en este tipo de contenido generado con IA.

Disponibilidad y límites de uso

Actualmente, Sora 2 solo puede utilizarse oficialmente en Estados Unidos y Canadá. Según su director, Bill Peebles, las limitaciones responden a que la infraestructura está trabajando al máximo rendimiento y necesitan garantizar que la mayor cantidad de personas posible pueda acceder al modelo sin que el sistema colapse.

Las cuentas gratuitas quedan restringidas a seis generaciones diarias, mientras que los usuarios de ChatGPT Plus y ChatGPT Pro mantienen sus límites habituales sin cambios. Además, OpenAI permitirá adquirir gens adicionales si se necesitan más creaciones.

Por ahora no está claro si estos límites serán temporales o permanentes. Así lo ha detallado el director de Sora, Bill Peebles, en una publicación en la red social X, donde ha matizado que estos límites se han establecido porque sus GPU «se están derritiendo» y quieren seguir permitiendo «que la mayor cantidad de personas posible accedan a Sora».

Cómo acceder a Sora 2 desde España

Actualmente, la disponibilidad oficial de Sora 2 está limitada: en el lanzamiento se concentró en Estados Unidos y Canadá.

Si estás en España y quieres probar Sora 2, algunas opciones que se mencionan en medios especializados: conseguir un código de invitación de alguien con acceso —ya que cada usuario con acceso dispone de algunas invitaciones para compartir.

de alguien con acceso —ya que cada usuario con acceso dispone de algunas invitaciones para compartir. Una vez tengas el código: entra en la web oficial de Sora (o en la app si está disponible), selecciona “Join new Sora” o “Enter invite code” e introduce el código.

Si Sora 2 no está oficialmente disponible en tu región, algunas personas mencionan que han utilizado una VPN apuntando a un país donde sí esté disponible (por ejemplo EE. UU.), aunque esto puede tener riesgos, y no está garantizado que funcione.

FAQ – Preguntas frecuentes sobre Sora 2