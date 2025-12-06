Compartir Facebook

Hoy llega a Helldivers 2 la nueva actualización gratuita Mundos de Magma a tu PS5 y PC.

La nueva actualización Mundos de Magma llega a Helldivers 2 hoy

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia la llegada del capítulo final de Mundos de Magma, la nueva entrega del arco narrativo Hacia lo Injusto de HELLDIVERS™ 2, ya disponible como actualización gratuita para todos los jugadores en PlayStation®5 y PC.

El parche trae una renovación importante del juego que incluye correcciones de fallos y glitches además de optimizaciones de rendimiento en iluminación, físicas, efectos ambientales, armas en ADS y texturas tanto en PlayStation®5 como en PC.

Los ciudadanos más jóvenes de Super Tierra —los futuros Votantes— viven, sueñan y esperan un mañana mejor. Sin embargo, la amenaza de los Autómatas planea sobre ellos. Si estos implacables enemigos cumplen sus objetivos, ese futuro podría extinguirse para siempre.

La maquinaria enemiga pretende arrasar antiguos mundos volcánicos y drenar sus invaluables recursos minerales, patrimonio legítimo de Super Tierra. Recursos destinados a garantizar el porvenir de las próximas generaciones y cuyo uso será determinado, por supuesto, bajo la estricta revisión de Super Tierra.

Frente a esta amenaza, los Helldivers vuelven a alzarse como la última línea de defensa de la Libertad. Ellos juran combatir el fuego con Libertad, sofocar cualquier afrenta contra la Justicia y proteger los planetas cuya riqueza los Autómatas ansían con codicia mecánica. Su misión: evitar que Super Tierra figure algún día en la lista de territorios a aterrorizar por estas máquinas sin alma.

Los Helldivers se preparan para enfrentar a estas monstruosidades mecanizadas en los hostiles Mundos de Magma, un entorno tan extremo como la batalla que se avecina. Cada mineral arrebatado por los Autómatas representa un futuro perdido para un niño de Super Tierra, y los Helldivers no permitirán que la chispa de la Libertad se apague.

Con esta actualización, los jugadores están llamados a demostrar que ningún enemigo puede soportar el calor de su determinación. Es hora de sudar por la dulce Libertad y por el futuro de Super Tierra.

Mundos de Magma marca el siguiente paso en la lucha por la Justicia dentro del universo de HELLDIVERS™ 2, continuando el compromiso de ofrecer contenido gratuito para toda la comunidad.

HELLDIVERS 2, ya está disponible en PlayStation 5 y PC.