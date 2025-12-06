LEGO Horizon Adventures destaca entre los nuevos juegos del mes de diciembre de PlayStation Plu

LEGO Horizon Adventures destaca entre los nuevos juegos del mes de diciembre de PlayStation Plus.

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia los títulos que llegarán este mes sin coste adicional para todos los niveles de suscripción de PlayStation®Plus, y que estarán disponibles para su descarga a través de PlayStation®Store desde el 2 de diciembre hasta el 5 de enero.

Juegos del mes (Essential – Extra – Premium)

LEGO® Horizon Adventures™ para PS5®: es una aventura de acción y exploración, apta para jugadores de todas las edades, que traslada el universo Horizon a LEGO®. Los jugadores viajarán a un futuro lejano en el que la naturaleza ha reclamado un planeta Tierra formado por ladrillos de LEGO®. Allí conocerán a la tribu de los Nora, en el asentamiento de Corazón de Madre, y descubrirán increíbles máquinas con forma de dinosaurio que habitan los bosques, las montañas y los desiertos que se extienden más allá de la aldea. Los jugadores deberán desentrañar los secretos del misterioso pasado de Aloy mientras exploran impresionantes ubicaciones, desde bosques exuberantes a montañas gigantescas.

para PS5®: Es la nueva entrega de la saga de acción y terror en primera persona, Killing Floor. En ella resucita el nauseabundo combate típico de la saga juntando a seis jugadores en el modo cooperativo contra oleadas de enemigos en un montón de mapas diferentes. Creadas y soltadas por la megacorporación Horzine, las enloquecidas hordas de criaturas biomanipuladas están al acecho en cada esquina. La única esperanza de la humanidad para detenerlas es la facción rebelde Nightfall. Sus especialistas han perfeccionado destrezas únicas para darle la vuelta a la tortilla, con un montón de despiadadas armas y dispositivos que destrozan a los Zeds, así como la habilidad de esquivar y escalar entre la matanza. The Outlast Trials para PS4® / PS5®: Es un juego de terror psicológico y supervivencia, que incluye modo de juego en solitario o con hasta tres jugadores online. En The Outlast Trials, Murkoff Corporation te ha secuestrado y te tiene atrapado dentro de sus instalaciones. El objetivo es ganarse el derecho a que te liberen y te permitan reintegrarte en la sociedad. Para ello, el jugador deberá completar las pruebas y los desafíos MK. Al más puro estilo Outlast, la mecánica de juego principal consiste en evitar enemigos, esconderse de ellos e intentar huir.

para PS4® / PS5®: Es un juego de terror psicológico y supervivencia, que incluye modo de juego en solitario o con hasta tres jugadores online. En The Outlast Trials, Murkoff Corporation te ha secuestrado y te tiene atrapado dentro de sus instalaciones. El objetivo es ganarse el derecho a que te liberen y te permitan reintegrarte en la sociedad. Para ello, el jugador deberá completar las pruebas y los desafíos MK. Al más puro estilo Outlast, la mecánica de juego principal consiste en evitar enemigos, esconderse de ellos e intentar huir. Sinduality Echo of Ada para PS5®: Es un shooter de ciencia ficción en tercera persona ambientado en el año 2222, años después de que una misteriosa lluvia tóxica, las Lágrimas de la Luna Nueva, acabara con la mayor parte de la humanidad y diera vida a unas criaturas deformes que ahora se dedican a cazar a la población. En mitad de este desastre, los humanos se ven obligados a construir un refugio subterráneo para sobrevivir. El jugador encarnará el papel de un nómada que debe recolectar un valioso recurso conocido como cristales AN. Durante la misión deberá colaborar con su inteligencia artificial aliada para enfrentarse a criaturas xenomórficas llamadas «exterminadores» y sobrevivir a los peligros de la superficie.

para PS5®: Es un shooter de ciencia ficción en tercera persona ambientado en el año 2222, años después de que una misteriosa lluvia tóxica, las Lágrimas de la Luna Nueva, acabara con la mayor parte de la humanidad y diera vida a unas criaturas deformes que ahora se dedican a cazar a la población. En mitad de este desastre, los humanos se ven obligados a construir un refugio subterráneo para sobrevivir. El jugador encarnará el papel de un nómada que debe recolectar un valioso recurso conocido como cristales AN. Durante la misión deberá colaborar con su inteligencia artificial aliada para enfrentarse a criaturas xenomórficas llamadas «exterminadores» y sobrevivir a los peligros de la superficie. Neon White para PS4® / PS5®: Es un frenético juego de acción en primera persona sobre el exterminio de demonios en el cielo. En él, el jugador se convertirá en White, un asesino del infierno que deberá competir con otros asesinos de demonios por la oportunidad de vivir permanentemente en el cielo. Sin embargo, los otros asesinos resultarán familiares. El jugador tendrá que recopilar cartas de alma para atacar a los enemigos o descartarlas para usar habilidades de movimiento únicas.

Packs exclusivos de PlayStation®Plus (Essential – Extra – Premium)

PlayStation®Plus ofrece a los usuarios la posibilidad de obtener packs de contenidos, aspectos y objetos exclusivos a través de PlayStation®Store y sin coste adicional para juegos gratuitos como Roblox, Fortnite, Rocket League®, Fall Guys o Call of Duty®: Warzone™, entre otros. Destacan los siguientes packs exclusivos:

Valorant Paquete PlayStation®Plus

Battlefield™ 6: Pack de Operaciones Rebeldes

Fall Guys: Pack Grandes juegos de PlayStation®Plus

Overwatch 2: Paquete Bonificación de Soldado: 76 Slasher

Call of Duty®: Warzone™ Paquete 4 de PlayStation®Plus

Roblox: Sir Zanahorius el Crujiente

Fortnite: Pack de Combatiente coronado

Brawlhalla – Bonus Pack 20

Apex Legends™: Pack de juego PlayStation®Plus

Rocket League® – Pack de PlayStation®Plus

Niveles de suscripción

El usuario puede escoger el plan de PlayStation®Plus que mejor se ajuste a él a través de las opciones de compra que ofrece PlayStation®Store, añadiendo fondos a su monedero de manera online mediante una tarjeta de crédito o a través de la compra segura de las tarjetas Regalo PlayStation® en establecimientos habituales con las que recargar fondos en su monedero digital.

PlayStation®Plus Essential: Incluye tres juegos descargables al mes para PS4® y PS5® , acceso al modo multijugador online , descuentos exclusivos en PlayStation™Store, contenido exclusivo, 100GB de almacenamiento en la nube para las partidas guardadas, share play, ayuda de juego* y descuento del 5% en todas las compras realizadas en PlayStation® Direct**. * Característica exclusiva de PS5® . **Consulta condiciones en este link. El usuario puede acceder a este nivel por solo 8,99€ al mes .

PlayStation®Plus Extra: Incluye todas las ventajas de PlayStation®Plus Essential más un catálogo de más de 450 de los mejores títulos para PS4® y PS5®, incluidos juegos exclusivos de PlayStation®Studios y desarrolladores asociados externos. El usuario puede suscribirse a este nivel por solo 13,99€ al mes.

PlayStation®Plus Premium: Incluye todas las ventajas de los niveles anteriores, PlayStation®Plus Essential y PlayStation®Plus Extra, y además añade pruebas de juego antes de comprarlo por tiempo limitado en títulos como Black Myth Wukong, Baldur's Gate 3 o Marvel's Spider-Man 2 entre otros, un catálogo de clásicos de hasta 340 juegos de previas generaciones de PlayStation® y retransmisión en la nube de una amplia variedad de contenidos, incluyendo el juego en streaming de títulos PS5® que el usuario tenga en su biblioteca sin necesidad de descarga. El usuario puede suscribirse a esta experiencia de juego completa por solo 16,99€ al mes.

