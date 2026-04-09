Anker Cargador 45W con pantalla inteligente y seguridad avanzada ya a la venta

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¿Un cargador naranja? ¡Sí! Anker Cargador 45W con pantalla inteligente y seguridad avanzada ya a la venta

Formato compacto con pantalla inteligente que muestra información en tiempo real, ideal para viajar y preparado para iPhone 17 al identificar el modelo de iPhone en segundos para ajustar la carga

En un mercado de accesorios de carga móvil en plena expansión Anker, marca número uno del mundo en carga móvil*, continúa reforzando su apuesta por la innovación con soluciones diseñadas para necesidades reales del día a día.

Para quienes pasan el día conectados, viajan frecuentemente o son nómadas digitales, ya se encuentra disponible para su compra en España el nuevo cargador Anker Cargador 45W que viene en un color muy especial: Cosmic Naranja, también en el color Negro Stone. Se trata de un cargador compacto, potente y pensado para acompañarte dentro y fuera de casa, este cargador está diseñado para quienes necesitan carga rápida y fiable en cualquier momento.

Un “match” perfecto para tu día a día (y para el nuevo iPhone 17)

El nuevo acabado Cosmic Naranja da un toque diferencial y aesthetic para quienes buscan un cargador que no solo rinda, sino que también encaje con su estilo. Este cargador es una opción especialmente atractiva para quienes estrenan dispositivo esta primavera, incluido el nuevo iPhone 17.

Este nuevo cargador es un 47% más pequeño y un 36% más ligero que el cargador original de 30W, ofreciendo además un 50% más de potencia, lo que lo convierte en un compañero ideal para el ritmo actual de uso del móvil.

Además, una de sus características más reseñables, incorpora una pantalla inteligente con más de 20 interfaces para consultar información en tiempo real, como potencia, temperatura o el modo de carga.

Carga personalizada y seguridad avanzada

El cargador es capaz de identificar el modelo de iPhone en segundos** para ajustar la entrada de energía de forma personalizada mediante un sistema de carga inteligente en 3 etapas, ayudando a mantener una carga eficiente y segura.

Para quienes priorizan la salud de la batería, Anker Cargador 45W integra el Modo Cuidado certificado por TÜV, que reduce la temperatura de la batería del teléfono en hasta 5°C frente a otros cargadores de 45W, contribuyendo a un uso más controlado y cuidadoso durante la carga habitual***.

Gracias a la tecnología GaN, el cargador combina tamaño compacto con carga rápida, y suma capas de protección con ActiveShield, para ayudar a evitar el sobrecalentamiento y ofrecer una experiencia de carga segura y estable.

Además, su pantalla inteligente aporta una capa extra de tranquilidad durante la carga pues muestra información en tiempo real para que el usuario pueda ver de un vistazo que todo funciona dentro de parámetros normales. Esta visibilidad ayuda a detectar antes cualquier comportamiento anómalo y refuerza una experiencia de carga más controlada, segura y transparente.

Disponibilidad y precio