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Hoy os dejamos la noticia de Gameloft amplía su catálogo editorial con Nickelodeon Extreme Tennis: Next! disponible para consolas y PC.

Old Skull Games ofrece una experiencia de tenis de Nickelodeon reinventada con un trepidante multijugador local y muchos de los personajes favoritos de los fans.

Gameloft, empresa líder en la creación y publicación de videojuegos, ha anunciado hoy el lanzamiento de Nickelodeon Extreme Tennis: Next!, una experiencia de tenis arcade desarrollada por Old Skull Games para consolas y PC. El lanzamiento del juego será el 28 de mayo de 2026, con reservas ya disponibles en las principales plataformas.

Inspirado en el título original para móviles, Nickelodeon Extreme Tennis: Next! llega a consolas y PC con una experiencia completamente renovada: controles pulidos, jugabilidad mejorada y un acabado prémium para disfrutar como nunca del arcade deportivo.

La experiencia cooperativa local definitiva

El juego está diseñado para disfrutarse en compañía. El cooperativo local permite a los jugadores sumergirse en partidas rápidas y llenas de acción con familiares y amigos. Desde intensos enfrentamientos de exhibición hasta caóticos desafíos al estilo arcade, la variedad de modos garantiza diversión constante y fomenta la competición amistosa. Con controles sencillos y mecánicas fáciles de aprender, el juego es accesible para todos, sin importar la edad o el nivel de habilidad.

Tus personajes favoritos de Nickelodeon, a tu estilo

El juego incluye un plantel de 15 personajes icónicos de Nickelodeon, tanto clásicos como más actuales, entre los que se encuentran Bob Esponja de la serie Bog Esponja, Catdog de CatDog y Aang de Avatar: La leyenda de Aang, cada uno con su propia personalidad, habilidades y estilo. Además, los jugadores pueden personalizar a sus favoritos con una gran variedad de ropa y accesorios, haciendo que cada partida sea aún más divertida y personal.

Fácil de jugar y muy divertido, Nickelodeon Extreme Tennis: Next! refleja la energía de los deportes arcade mientras mantiene el espíritu característico de Nickelodeon, perfecto para jugar en familia, con niños, o para los fans de siempre.

«Nickelodeon Extreme Tennis: Next! supone un avance importante para la franquicia y, a la vez, un logro clave en la expansión de nuestras publicaciones», ha comentado Guilherme Lachaut, jefe de ventas de Gameloft. «En estrecha colaboración con Old Skull Games, hemos participado en el desarrollo de una versión enriquecida del juego para consolas y PC que ofrece una jugabilidad más sólida y un claro enfoque en el juego compartido».

«Queríamos crear un juego que fuera divertido desde el primer momento y que fuera ideal para jugar con otros», añadió Camille Decressain, productora en Old Skull Games. «Incorporar a estos emblemáticos personajes de Nickelodeon en una experiencia rápida y social nos ha permitido centrarnos en lo más importante: disfrutar juntos, competir de manera amistosa y vivir la acción arcade al máximo».

Detalles del juego

Título: Nickelodeon Extreme Tennis : Next !

Desarrolladora: Old Skull Games

Distribuidora: Gameloft

Plataformas: PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC (Steam)

Fecha de salida: 28 de mayo de 2026

Reservas: Disponibles desde el 8 de abril de 2026

Precio: 29, 99 € / 29,99 $

Género: Deportes de arcade / Juegos de fiesta

Clasificación: PEGI 3 / ESRB Everyone (Todos)

Las reservas de Nickelodeon Extreme Tennis: Next! ya están disponibles, ofreciendo a los jugadores acceso anticipado a la experiencia colaborativa local definitiva antes de su lanzamiento el 28 de mayo de 2026.