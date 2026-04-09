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Hoy os dejamos esta noticia. Cyberpunk 2077 recibe una actualización gratuita para PlayStation 5 Pro

CD PROJEKT RED anuncia que su exitoso juego de rol de mundo abierto, Cyberpunk 2077, ha recibido hoy una actualización gratuita para la consola PlayStation 5 Pro.

La actualización para PS5® Pro aprovecha al máximo el hardware de la consola para ofrecer un rendimiento más fluido , una mayor fidelidad visual y funciones de trazado de rayos (ray tracing) ampliadas .

Los jugadores pueden elegir entre tres modos gráficos: Rendimiento (Performance) , Ray Tracing y Ray Tracing Pro .

El juego está disponible actualmente sin coste adicional para los miembros de PlayStation Plus Extra y Premium.

A partir de hoy, los propietarios de una PS5 Pro pueden descargar la actualización gratuita de Cyberpunk 2077, la cual utiliza toda la potencia del hardware de la consola para proporcionar un rendimiento optimizado, una fidelidad visual mejorada con el renovado PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), funciones avanzadas de trazado de rayos y mucho más. La actualización está diseñada para aprovechar las capacidades completas del sistema, brindando una inmersión aún mayor al explorar el futuro sombrío de Night City.

La actualización gratuita también incluye tres modos gráficos para que los jugadores elijan:

Modo Rendimiento: Ofrece la mayor tasa de fotogramas por segundo (FPS) posible para quienes priorizan una jugabilidad rápida y fluida. Ray Tracing Pro: Ofrece la gama completa de mejoras de trazado de rayos disponibles. Ray Tracing: Busca un punto medio entre los otros dos modos, ofreciendo un equilibrio entre calidad visual y rendimiento.

La lista completa de características se puede encontrar en las notas del parche publicadas recientemente.

Ver el tráiler

Desde julio, Cyberpunk 2077 ha estado disponible para jugar gratis a través del catálogo de PlayStation Plus para miembros Extra y Premium; ahora, aquellos que jueguen en una PlayStation 5 Pro podrán ver la nueva actualización en acción por sí mismos. Antes del lanzamiento, Digital Foundry también probó la actualización de PS5 Pro; sus impresiones y análisis detallado ya están disponibles.

Ver el avance de Digital Foundry

Puedes encontrar más información sobre Cyberpunk 2077 en el sitio web oficial