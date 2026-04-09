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Paw Patrol Mundo Dino trae diversión a escala de dinosaurio en un nuevo videojuego de aventura

Invitamos a los jugadores a explorar Isla Dino antes del regreso de los cachorros a la gran pantalla este año

Outright Games, en colaboración con Nickelodeon, ha presentado hoy Paw Patrol Mundo Dino, un nuevo videojuego de aventuras de Paw Patrol (La Patrulla Canina) que devuelve a los heroicos cachorros a la acción en la prehistórica Isla Dino. El juego, que saldrá a la venta el 31 de julio de 2026, ofrece una aventura novedosa y centrada en la historia, diseñada especialmente para los jugadores más jóvenes y las familias.

El videojuego Paw Patrol Mundo Dino narra una historia totalmente nueva ambientada en la Isla Dino, el escenario prehistórico que debutó recientemente en la temporada 13 de Paw Patrol y que aparecerá en la próxima película La patrulla canina: La Dino Película™, que llegará a los cines de todo el mundo en agosto de 2026. El juego invita a los jóvenes fans a ponerse en la piel de sus cachorros de rescate favoritos, como Chase, Marshall y Skye, y de muchos más que están por llegar, para vivir una nueva aventura llena de acción mientras exploran la Isla Dino, se enfrentan a misiones de rescate y trabajan juntos para ayudar a sus amigos prehistóricos que lo necesitan.

Echa un vistazo al tráiler completo de presentación del juego

Diseñado para niños y pensado para un máximo de dos jugadores, Paw Patrol Mundo Dino ofrece una introducción accesible al género de los videojuegos de aventuras. Inspirado en la película, aunque con una historia original propia, el juego invita a los jugadores a embarcarse en una nueva aventura: explorar el entorno, resolver sencillos retos y completar misiones de rescate por toda la isla con controles cuidadosamente adaptados al público infantil.

Cada cachorro aporta su personalidad y habilidades características al juego de aventuras, demostrando que ninguna tarea es demasiado grande ni ningún cachorro demasiado pequeño. Chase, el cachorro policía, puede usar su lanzador de pelotas de tenis para activar mecanismos e interactuar con objetos por toda la isla. Marshall, el valiente perro bombero del equipo, puede disparar su cañón de agua para activar elementos del entorno y ayudar a los dinosaurios en apuros. Skye, la valiente piloto, puede desplegar las alas de su mochila para explorar zonas de difícil acceso en la isla. Los jugadores también podrán cambiar fácilmente de cachorro y subirse a sus vehículos característicos para explorar la isla, con cachorros jugables adicionales, ubicaciones y personajes tanto nuevos como conocidos que se revelarán pronto.

La exploración es el eje central de la experiencia, la Isla Dino ofrece un entorno colorido y divertido repleto de oportunidades para descubrir, interactuar y resolver problemas. Tanto si se juega en solitario como en modo cooperativo, el juego fomenta el trabajo en equipo, la confianza y la curiosidad, valores fundamentales que han contribuido a que Paw Patrol (La Patrulla Canina)® tenga tanto éxito entre el público infantil de todo el mundo.

Creada por Spin Master y lanzada originalmente en 2013, Paw Patrol (La Patrulla Canina) se ha convertido en una de las franquicias de entretenimiento infantil más exitosas del mundo. Convertida ya en un fenómeno mundial, la marca abarca múltiples series de animación, largometrajes, espectáculos en directo y una línea de productos de consumo valorada en miles de millones de dólares, y sigue cautivando al público más pequeño de todo el mundo.

Paw Patrol Mundo Dino llegará en 2026 a Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

Sobre Outright Games

Outright Games es una editorial global de videojuegos dedicada a ofrecer entretenimiento familiar de calidad a una audiencia internacional. Fundada en 2016, Outright Games se ha consolidado en el mercado ofreciendo juegos atractivos interactivos de populares franquicias de entretenimiento a nivel mundial. Outright Games da vida a historias y personajes con títulos tan populares como Peppa Pig: Un mundo de Aventuras con Hasbro, DC Justice League: Caos cósmico con Warner, Star Trek Prodigy: Supernova y PAW PATROL (LA PATRULLA CANINA): Grad Prix con Nickelodeon, y DreamWorks Dragones: Leyendas de los nueve reinos con NBC Universal. Con un título de Outright Games, toda la familia podrá disfrutar de la diversión.

Para obtener más información, visite: www.outrightgames.com