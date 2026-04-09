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¡Atención, periodistas y creadores de contenido! La era de la inteligencia artificial está transformando las redacciones, y Google quiere asegurarse de que le saques el máximo provecho.

Google Workspace para periodistas Conéctate a este workshop de 60 minutos donde revisaremos algunas funciones clave de Inteligencia Artificial integradas en Google Workspace que pueden ayudarte a:

⚡ Optimizar tus flujos de trabajo y ganar tiempo en tareas diarias.

🖋️ Potenciar tu redacción y edición con herramientas inteligentes.

📂 Organizar tu investigación de manera más eficiente.

Google Workspace para periodistas hoy a las 20:00 horario español

https://newsonair.withgoogle.com/events/gni-live-en-espanol?talk=ianoworkspace

IA para Periodistas: Cómo optimizar tu redacción e investigación con Google Workspace

En un entorno mediático que exige rapidez y precisión, el dominio de las herramientas digitales se ha vuelto indispensable. Bajo esta premisa, se presenta un workshop exclusivo de 60 minutos diseñado específicamente para profesionales de la comunicación que buscan integrar la Inteligencia Artificial (IA) en su labor diaria.

Este taller práctico se centrará en tres pilares fundamentales para elevar la calidad del trabajo periodístico:

⚡ Máxima Productividad: Aprende a automatizar tareas repetitivas y optimizar tus flujos de trabajo para dedicar más tiempo a lo que realmente importa: contar historias.

🖋️ Redacción Potenciada: Descubre cómo las funciones de IA integradas en Documentos de Google pueden asistirte en la edición, corrección y generación de borradores, mejorando la fluidez de tus textos.

📂 Investigación Inteligente: Domina herramientas para organizar grandes volúmenes de datos, fuentes y documentos de manera eficiente, facilitando el acceso a la información clave en segundos.

¿Cómo participar? El evento está disponible para toda la comunidad hispanohablante a través de las siguientes plataformas:

YouTube Live: Puedes seguir la transmisión en vivo y acceder al contenido en el canal de Google News Initiative : Ver en YouTube

Registro Oficial: Para más detalles y acceso a otros recursos del programa, visita el sitio de News on Air: GNI Live en Español

No pierdas la oportunidad de actualizar tus habilidades y transformar tu manera de hacer periodismo con el apoyo de la tecnología más avanzada de Google.