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Morbid Metal, el roguelite hack-and-slash con habilidades de cambiaformas y rejugabilidad infinita, ya está disponible en acceso anticipado en Steam.

Como sabéis, el juego, desarrollado por Screen Juice, está ambientado en una simulación postapocalíptica, en la que los jugadores progresan a través de niveles generados de forma semiprocedimental, abriéndose camino a través de hordas de enemigos y jefes poderosos en distintos biomas.

Morbid Metal ya disponible en acceso anticipado en Steam

Hoy, Ubisoft y Screen Juice han anunciado que Morbid Metal, un roguelite hack-and-slash con habilidades de cambiaformas y rejugabilidad infinita, ya está disponible en acceso anticipado en Steam por 17.99 €. Para celebrar la semana de lanzamiento, un descuento del 25 % permitirá a los jugadores descubrir el título por 13.49 €.

El título, desarrollado por Screen Juice, está ambientado en una simulación postapocalíptica. Los jugadores progresan a través de niveles impresionantes generados de forma semiprocedimental, abriéndose camino a través de hordas de enemigos y jefes poderosos en distintos biomas, que abarcan desde páramos desolados del futuro lejano hasta las ruinas cubiertas de vegetación de la humanidad.

Los jugadores podrán cambiar de manera fluida entre tres personajes poderosos (Flux, Ekku y Vekta) en cualquier momento del juego. Cada personaje tiene un estilo de lucha característico y habilidades propias, que podrán encadenar para descubrir combos nuevos con un gran estilo y poder. Además, podrán obtener mejoras permanentes que aumentarán sus posibilidades de éxito en cada intento, escoger mejoras a mitad de partida o decantarse por opciones arriesgadas (como los Tratos del Diablo o las Pruebas de Agente) para conseguir recompensas increíbles.

“Lo que comenzó como un prototipo para una solicitud universitaria en 2015 se ha convertido en lo que es hoy Morbid Metal, definido y alimentado por la pasión de la comunidad de jugadores que creyó en él desde el principio”, ha dicho Felix Schade, Creator y Game Director de Morbid Metal en Screen Juice. “El juego ha crecido mucho más allá de mi visión original gracias al equipo entregado de Screen Juice, y tenemos muchas ganas de que los jugadores lo prueben… ¡y de que consigan combos SSS!”.

En su lanzamiento en acceso anticipado, Morbid Metal cuenta con:

Más de 10 horas de duración en la historia principal, con rejugabilidad infinita.

Tres personajes jugables únicos con estilos de juego diferentes: Flux, que destaca por su precisión contra objetivos individuales. Ekku, que causa un gran daño de área. Vekta, que permite controlar el campo de batalla a distancia.

Dos biomas: Jardín Sublime, el lugar más parecido a aquello que la Simulación pretendía ser: un retiro utópico para los privilegiados. Un milenio de abandono ha deteriorado el paisaje, y las estructuras humanas han cambiado para dar paso a un cruel escenario de luchas a muerte o por hacerse con el poder. Santuario de Acero, un paisaje urbano de torres de acero y ambición oxidada. Tuberías inmensas se retuercen como serpientes entre edificios iluminados de neón, y los enemigos acechan desde las sombras en un lugar donde una tensión mortal late en cada esquina.

Diez arquetipos de enemigos, con variantes de élite y dos jefes finales: Saru, un depredador alfa de furia y metal, que encarna la brutalidad y la precisión de la filosofía de combate de Morbid Metal. Prophet, el guardián del Santuario de Acero.

Metaprogreso a través de modificadores iniciales, mejoras basales y mejoras persistentes.

Una sala de entrenamiento.

Disponible en inglés, portugués brasileño, alemán, español y chino simplificado.

Soporte para mandos de Xbox y PlayStation.

Actualizaciones de contenido habituales durante el acceso anticipado.

¡Y mucho más!

Para añadir Morbid Metal a la lista de deseados, por favor, entra en store.steampowered.com/app/1866130/Morbid_Metal.

Para más información sobre otros juegos de Ubisoft, visita news.ubisoft.com.