R-Type Tactics I • II Cosmos sale a la venta el 18 de junio

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NIS America, Inc. se complace en anunciar que R-Type Tactics I • II Cosmos, la colección definitiva de juegos de estrategia de ciencia ficción por turnos, llegará a Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC el 18 de junio de 2026.

¡R-Type Tactics I • II Cosmos da un giro radical al género de la estrategia por turnos para ofrecer una experiencia R-Type única! Despliega tus fuerzas en múltiples campañas, jugando tanto con el Cuerpo Espacial como con los Bydo. Con cientos de naves y niveles entre los que elegir dentro de ambos juegos, además de misiones ramificadas y una historia totalmente nueva tras completar el juego, ¡R-Type Tactics I • II Cosmos está repleto de contenido de otra galaxia!

Esta colección de dos juegos llega con fuerza a Nintendo Switch™, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox Series X|S y PC, ¡y R-Type Tactics II hace su debut en Occidente por primera vez! El pack de edición limitada de R-Type Tactics I • II Cosmos para Nintendo Switch, PlayStation 4 y PlayStation 5 ya está disponible para reservar por 79,99 $ a través de la tienda online de NIS America. Este paquete de edición limitada incluye R-Type® Tactics I • II Cosmos Deluxe Edition, con 2 discos de la banda sonora, un conjunto de tarjetas con artes conceptuales, un soporte acrílico R-9A Arrowhead, un soporte acrílico B-1D Bydo System Alpha y una caja de coleccionista.