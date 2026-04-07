R-Type Tactics I • II Cosmos sale a la venta el 18 de junio



Juan Cascón Baños Destacada, Juegos


R-Type Tactics I • II Cosmos sale a la venta el 18 de junio

NIS America, Inc. se complace en anunciar que R-Type Tactics I • II Cosmos, la colección definitiva de juegos de estrategia de ciencia ficción por turnos, llegará a Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC el 18 de junio de 2026.

¡R-Type Tactics I • II Cosmos da un giro radical al género de la estrategia por turnos para ofrecer una experiencia R-Type única! Despliega tus fuerzas en múltiples campañas, jugando tanto con el Cuerpo Espacial como con los Bydo. Con cientos de naves y niveles entre los que elegir dentro de ambos juegos, además de misiones ramificadas y una historia totalmente nueva tras completar el juego, ¡R-Type Tactics I • II Cosmos está repleto de contenido de otra galaxia!

Esta colección de dos juegos llega con fuerza a Nintendo Switch™, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox Series X|S y PC¡y R-Type Tactics II hace su debut en Occidente por primera vez! El pack de edición limitada de R-Type Tactics I • II Cosmos para Nintendo Switch, PlayStation 4 y PlayStation 5 ya está disponible para reservar por 79,99 $ a través de la tienda online de NIS America. Este paquete de edición limitada incluye R-Type® Tactics I • II Cosmos Deluxe Edition, con 2 discos de la banda sonora, un conjunto de tarjetas con artes conceptuales, un soporte acrílico R-9A Arrowhead, un soporte acrílico B-1D Bydo System Alpha y una caja de coleccionista.

. Leer artículo completo en Frikipandi R-Type Tactics I • II Cosmos sale a la venta el 18 de junio.

Te interesa

Nano Banana Pro: La herramienta de Google que otorga 'superpoderes' de diseño a los equipos de marketing

Nano Banana Pro: La herramienta de Google que otorga ‘superpoderes’ de diseño a los equipos de marketing

La era de la eficiencia creativa: Cómo la IA está rompiendo el techo de cristal …

Powered by Frikipandi.com. Juan Cascón Todos los derechos reservados. ©  
Home page Copyright © 2019 Shangai | Como página de inico | Añadir Buscador I.E - Firefox | Twitter | Facebook | Sitemap | Contacto
Últimas noticias de Frikipandi.com

Las noticias se actualizan cada 15 minutos.