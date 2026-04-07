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Tres idiotas. Un plan terrible. Finlandia en los años 90. Esto no terminará bien. Last Drop, un mundo abierto que algunos streamers han descrito como “GTA Finlandia”.

En esta ocasión, estamos mostrando una mirada más cercana a la historia y a los personajes de Last Drop. Ambientado en la Finlandia de los años 90, el juego está impulsado por personajes imperfectos y sus malas decisiones, dentro de un mundo abierto crudo y sin minimapa, donde los acontecimientos se desarrollan de forma caótica, a veces divertida e impredecible. La propuesta se inspira en historias y lugares reales de un pequeño pueblo finlandés, lo que ayuda a mantener una ambientación auténtica. A continuación, encontrarás el anuncio completo.

Lohkare Games, el equipo apasionado detrás del juego, no busca una experiencia excesivamente pulida. El tono toma inspiración de películas más antiguas, manteniendo cierta crudeza que acompaña la historia.

Last Drop revela su historia y personajes

El estudio indie finlandés Lohkare Games ha revelado nuevos detalles sobre su próximo videojuego Last Drop, ofreciendo una mirada más profunda a su historia, sus personajes principales y el mundo que están a punto de alterar.

Ambientado en un pequeño pueblo finlandés en la década de 1990, Last Drop sigue a tres amigos que intentan dejar atrás sus viejas vidas y empezar de nuevo. Lo que comienza como una idea sencilla no tarda en complicarse, derivando rápidamente en una cadena de eventos extraños e impredecibles, moldeados por sus propias decisiones.

En esencia, Last Drop trata sobre personas imperfectas que toman malas decisiones y se comprometen con ellas.

Una nueva vida… o una muy mala idea

Seppo acaba de terminar su libro y espera que, una vez que el manuscrito llegue a la editorial, pueda finalmente dejar atrás los bloques de apartamentos grises y mudarse al campo para centrarse en la escritura. Ese plan dura hasta que su amigo Rahikainen sale de prisión.

El reencuentro se convierte rápidamente en una celebración, y la celebración en una propuesta: los tres deberían dejar Finlandia, ir a Estados Unidos y comenzar un “negocio”. Kuikka cree inmediatamente en la idea. Seppo, que ya ha visto cómo suelen terminar los planes de Rahikainen, tiene serias dudas, pero aun así decide seguir adelante.

A partir de ese momento, las cosas toman un rumbo que ya nadie controla realmente.

Personajes que impulsan la historia

La historia de Last Drop se construye en torno a un elenco de personalidades distintas, cada una aportando sus propias motivaciones, defectos e imprevisibilidad a los acontecimientos.

Personajes principales

Seppo Armas “Zeze” Sahtivaara

Tranquilo y amable, no busca problemas. Suele seguir a Kuikka y Rahikainen cuando es necesario. Intenta ser quien señala cuando algo parece estar mal.

Rahikainen

Su moral es difusa: si las cosas salen a su manera, está bien. Está motivado principalmente por el dinero fácil, los motores potentes y la cerveza.

Kuikka

Se deprime fácilmente o, de repente, se llena de energía, generalmente con alcohol de por medio. Pierde su dinero apostando, pero cree que todo está bajo control. Ve a Rahikainen como alguien valiente y lleno de sabiduría.

Sarila

Líder de su supuesta banda. Les encantan los coches modificados y la música techno. A Sarila le gusta generar problemas, pero no pelea él mismo.

Hullu Markku

La gente del pueblo dice que no es solo un poco extraño, sino realmente loco. Habla consigo mismo con diferentes voces. La florería y funeraria que dirige también resultan extrañas e inquietantes.

Voces reconocibles detrás de los personajes

Los personajes cobran vida gracias a un elenco de voces finlandés que incluye al actor galardonado Tommi Korpela, junto a Jukka Rasila, Ilkka Koivula, Riku Moilanen y Mato Valtonen.

Sus interpretaciones aportan peso a la historia, anclando sus momentos más caóticos en algo auténtico y humano.

Explora libremente y enfréntate a las consecuencias

A medida que se desarrolla la historia, los jugadores exploran un mundo abierto creado a mano sin minimapa, descubriendo personajes y eventos a su propio ritmo. La experiencia se centra en una exploración pausada, la interacción con personajes y el combate a corta distancia, donde las situaciones escalan rápidamente y los resultados rara vez son limpios.

“La historia es una mezcla de hechos reales de los años 90 a nuestro alrededor y relatos que la gente nos ha contado”, dice Henri Koskinen, creador de Last Drop. “Queríamos crear algo que se sintiera como una película de acción de esa época, pero con un giro finlandés. Es larga y divertida, pero también tiene momentos más dramáticos y emotivos. Elegimos Finlandia y el año 1994 porque, aunque para nosotros puede parecer un entorno normal e incluso aburrido, para otros puede resultar nuevo y único. Esa época tenía su propia personalidad, desde coches con un estilo que ya no se ve hoy en día hasta un mundo sin GPS ni teléfonos móviles. La música de la época también forma parte del juego, lo que ayuda a dar vida a esa atmósfera.”

Una visión cruda construida por un pequeño equipo

Last Drop es un proyecto apasionado de Lohkare Games, que captura la vida cotidiana en la Finlandia de los años 90 a través de una narrativa realista y personajes imperfectos.

El mundo creado a mano se inspira en Jyväskylä y sus alrededores, con un tono crudo influenciado por el cine finlandés de los años 90 y principios de los 2000, en lugar de buscar una experiencia altamente pulida.

Próximamente

Está previsto que Last Drop se lance en acceso anticipado en PC a través de Steam, con fecha de lanzamiento aún por anunciar. Si esta historia te resulta atractiva —donde los planes salen mal y las personas lo empeoran— puedes añadir Last Drop a tu lista de deseados y seguir su desarrollo mientras el mundo continúa creciendo. Si alguna vez confiaste en la persona equivocada, entenderás este juego.