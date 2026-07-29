Comparativa HONOR Magic V6 vs Samsung Z Fold8 Ultra

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Con motivo del análisis comparativo entre HONOR Magic V6 y el plegable más reciente del mercado, desde HONOR queremos compartir una serie de claves técnicas que sustentan la filosofía de desarrollo de nuestra nueva generación de dispositivos plegables.

Somos plenamente conscientes de la importancia que reviste, tanto para ti como para tu audiencia, mantener un enfoque riguroso, objetivo e imparcial, especialmente en un segmento tan competitivo como el de los smartphones plegables, donde la propuesta de los principales fabricantes se renueva constantemente. Con este espíritu, te invitamos a poner el foco en varios aspectos que, a nuestro juicio, representan un auténtico punto de inflexión para la categoría y que podrían resultar especialmente reveladores durante tus pruebas prácticas.

Especificaciones Magic V6 Z Fold8 Ultra Fecha de lanzamiento Julio de 2026 Julio de 2026 Precio de lanzamiento 16+512 GB: 2.299 € Oferta primer mes: 1.699 € 12+256 GB: 2.199 € 12+512 GB: 2.399 € 16+1 TB: 2.799 € Tamaño de pantalla 6,52″ (exterior) 7,95″ (interior) Pantalla de baja reflectividad (1,5 %) 6,50″ (exterior) 8,00″ (interior) Chipset Snapdragon 8 Elite Gen5 Snapdragon 8 Elite Gen5 for Galaxy Cámara trasera 50 MP (principal, OIS) 64 MP (teleobjetivo, 3X, OIS) 50 MP (gran angular) 200 MP (1/1.3″, principal, OIS) 10 MP (teleobjetivo, 3X, OIS) 50 MP (gran angular) Cámara frontal 20 MP + 20 MP 10 MP + 10 MP Grosor y peso Plegado: 8,75 mm (blanco) Desplegado: 4,0 mm (blanco) 219 g (blanco) Plegado: 8,9 mm Desplegado: 4,1 mm 215 g Batería 6.660 mAh 5.000 mAh Carga 80 W con cable, 66 W inalámbrica 45 W con cable, 20 W inalámbrica Resistencia IP68 e IP69 IP48 Servicio al cliente HONOR Care 24 meses: protección de pantalla interior y exterior Protección de pantalla de pago Funciones de IA Pocket AI Workstation Conectividad total con iOS/macOS/Windows Quick Share con AirDrop Smart Switch

Autonomía y velocidad de carga

La autonomía ha sido, históricamente, uno de los grandes puntos débiles de los terminales plegables. Con HONOR Magic V6, hemos querido romper con ese paradigma incorporando tecnología de batería de siliciocarbono.

· Ficha técnica: HONOR Magic V6 incorpora una batería de 6.660 mAh con carga rápida por cable de 80 W (y 66 W en carga inalámbrica). En comparación, los principales competidores del mercado se sitúan de media en torno a los 5.000 mAh, con velocidades de carga considerablemente más conservadoras (alrededor de 45 W por cable).

· Enfoque de la prueba

Evalúa no solo la duración de la batería de HONOR Magic V6, sino también la rapidez con la que recupera autonomía.

Agota por completo la batería de HONOR Magic V6 y la de Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, y carga ambos con su cargador oficial.

Compara la velocidad de carga de cada dispositivo realizando mediciones a intervalos regulares. Cronometra cuánto tarda HONOR Magic V6 en alcanzar el 50 % de carga, un nivel equivalente, aproximadamente, a una jornada completa de uso.

Resistencia y durabilidad: ligereza, delgadez y solidez

HONOR Magic V6 combina la robustez propia de un smartphone convencional de gama alta con toda la versatilidad de un plegable.

Desde la bisagra HONOR Super Steel, validada para 500.000 ciclos de plegado, hasta sus pantallas resistentes a impactos, este terminal redefine los estándares de durabilidad de la categoría plegable.

Gracias a una ingeniería basada en simulaciones de inteligencia artificial, HONOR ha reforzado cada componente mediante un sistema de amortiguación biónica que dispersa la fuerza de los impactos ante caídas o golpes accidentales, garantizando que HONOR Magic V6 esté preparado para un uso real, sin necesidad de precauciones excesivas.

HONOR Magic V6 se convierte en el primer plegable del mundo en obtener las certificaciones IP68 e IP69 de resistencia al polvo y al agua, situándolo en el nivel de protección más avanzado de toda la categoría y a la altura de los smartphones convencionales de gama alta más exigentes.

Entendemos que la durabilidad y el mantenimiento de la pantalla son aspectos prioritarios para quienes se plantean dar el salto al formato plegable. Por ello, y para que pueda invertir con total tranquilidad, todos los dispositivos HONOR Magic V6 adquiridos durante el periodo de lanzamiento en HONOR Online Store incluyen un completo paquete de servicios:

HONOR Care+: protección de pantalla durante 24 meses. Dentro de los 24 meses posteriores a la compra, el usuario tiene derecho a una reparación gratuita, sin coste de piezas ni de mano de obra, ante un daño accidental, tanto en la pantalla interior como en la exterior.

· Ficha técnica: Un grosor de tan solo 8,75 mm en plegado (4,0 mm en despliegue), un peso de 219 g en su versión blanca, una bisagra propia Super Steel de alta resistencia, y la certificación IP68 e IP69, pionera en el segmento de los plegables.

· Enfoque de la prueba: Utiliza HONOR Magic V6 como su terminal principal, sin tratarlo con excesivo cuidado. Pon a prueba la bisagra y el chasis en su rutina diaria (bolsillos, bolsos, superficies duras). Para una comparativa de durabilidad definitiva, sumerge tanto HONOR Magic V6 como Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra y realiza varios ciclos de apertura y cierre bajo el agua para comparar su comportamiento.

Pocket AI Workstation: conectividad total con iOs, macOS y Windows

Un número creciente de profesionales trabaja hoy en ecosistemas mixtos, combinando, por ejemplo, un smartphone Android con un Mac o un iPad. Con el Magic V6, hemos querido derribar las barreras históricas entre Android y Apple, dando lugar a una experiencia sin precedentes en materia de continuidad de flujo de trabajo e intercambio de contenidos.

El compañero ideal para macOS

HONOR Magic V6 está diseñado para actuar como un aliado natural de macOS, potenciando la productividad entre dispositivos gracias a HONOR WorkStation. Al conectarse a un Mac, HONOR Magic V6 se integra directamente en el flujo de trabajo de escritorio, permitiendo que su pantalla plegable funcione como una extensión del entorno Mac.

Asimismo, los usuarios pueden proyectar la pantalla de forma inalámbrica y transferir contenido con comodidad. La función de intercambio de archivos con un solo toque permite una transferencia inalámbrica rápida, incluidas las Moving Photo en su formato original, consolidando a HONOR Magic V6 como un complemento práctico de los flujos de trabajo en Mac, y no como un dispositivo aislado.

El compañero ideal para Apple: compartir con un solo toque

HONOR Magic V6 e iPhone : en HONOR Magic V6, selecciona una fotografía y acércala al iPhone. En el iPhone, toca para abrir y recibir la fotografía, toca para unirse al punto de acceso del terminal HONOR y, por último, toque para visualizarla.

: en HONOR Magic V6, selecciona una fotografía y acércala al iPhone. En el iPhone, toca para abrir y recibir la fotografía, toca para unirse al punto de acceso del terminal HONOR y, por último, toque para visualizarla. HONOR Magic V6 y Mac: asegúrate de que ambos dispositivos están conectados a la misma red local. En HONOR Magic V6, selecciona una imagen y acércala al Mac. En el Mac, recibe la imagen y haz clic para importarla a la aplicación Fotos y poder visualizarla y explorarla.

El compañero ideal para Apple: extensión de pantalla

HONOR Magic V6 y Mac: utilice HONOR Magic V6 como pantalla adicional para su Mac, lo que permite una colaboración eficiente en modo de pantalla dividida (ambos dispositivos deben estar conectados a la misma red local).

Pasos de configuración: en tu Mac, abre la aplicación HONOR Workstation y comprueba que tanto el Mac como HONOR Magic V6 han iniciado sesión con la misma cuenta HONOR y están conectados a la misma red. En HONOR Workstation, en tu Mac, haz clic en HONOR Magic V6 que aparece bajo el “Magic Ring” situado en la parte izquierda y, a continuación, haz clic en “Extensión de pantalla”, en la esquina superior derecha.