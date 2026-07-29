Juegos mensuales de PlayStation Plus de agosto: Dying Light 2 Stay Human, Big Walk y Signalis 

Sony Interactive Entertainment (SIE) ha anunciado los videojuegos de PlayStation Plus del mes de agosto. Desde urbes postapocalípticas a mundos llenos de rompecabezas, pasando por futuros distópicos y experiencias de terror, estos son los videojuegos que los suscriptores podrán disfrutar: Dying Light 2 Stay Human, Big Walk y Signalis, disponibles desde el 4 al 31 de agosto.

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Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition | PS5, PS4

Dying Light 2 ofrece elementos de supervivencia, acción y aventura en un intento por sobrevivir a un hostil mundo postapocalíptico. Las facciones rivales de La Ciudad no son el único enemigo: un virus ha convertido a la mayoría de la humanidad en monstruos. Los jugadores encarnan a Aiden Caldwell, un nómada con el poder para cambiar el destino de La Ciudad, pero cuyas habilidades conllevan ciertos sacrificios.

Asolado por unos recuerdos que no logra descifrar, el protagonista tendrá que descubrir la verdad en pleno campo de batalla mientras perfecciona sus habilidades para acabar con los enemigos y reclutar aliados. Los jugadores desentrañarán los oscuros secretos tras quienes acaparan el poder y elegirán un bando para decidir su propio destino. Además, permite jugar en modo cooperativo de hasta cuatro jugadores, ya sea creando partidas propias o uniéndose a las de otros para comprobar cómo sus decisiones han tenido consecuencias diferentes.

Big Walk | PS5

Big Walk es una aventura multijugador cooperativa basada en el trabajo en equipo y la comunicación. En ella, los jugadores exploran juntos un enorme mundo abierto repleto de desafíos, rompecabezas y descubrimientos. El grupo tendrá que colaborar para orientarse, permanecer en contacto mediante todo tipo de herramientas y artilugios, y encontrar formas de comunicarse incluso cuando se queden literalmente sin palabras.

Más allá de la aventura, el juego permite disfrutar en compañía sin pretensiones: los jugadores pueden sentarse a contemplar el atardecer o robarle los prismáticos a un compañero para tirarlos al mar. Al fin y al cabo, pasar tiempo con amigos es lo mejor de cualquier escapada.

Signalis | PS4

Tras despertar de su letargo, los jugadores deberán explorar un mundo retrotecnológico y surrealista en la piel de Elster, una técnica Replika en busca de su compañera y de sus sueños perdidos. A lo largo del camino, descubrirán secretos aterradores, puzles desafiantes y criaturas de pesadilla en una experiencia tensa y melancólica de terror y supervivencia cósmicos.

Paquete de PlayStation Plus de MARVEL Tōkon: Fighting Souls

A partir del 6 de agosto**, todos los suscriptores de PlayStation Plus podrán comprar el paquete de PlayStation Plus de MARVEL Tōkon: Fighting Souls en PlayStation Store. El paquete contiene dos sets de artículos:

Cinco avatares inspirados en personajes de MARVEL Tōkon: Fighting Souls : Capitán América, Tormenta, Spider-Man, Doctor Doom y Ghost Rider.

: Capitán América, Tormenta, Spider-Man, Doctor Doom y Ghost Rider. Un set de poses de personaje para la pantalla de resultados para 20 personajes, incluidos Spider-Man, Ms. Marvel, Star-Lord y Peni Parker, entre otros.

El paquete estará disponible en la sección de PlayStation Plus de PlayStation Store en consolas PS5 o PS4, o en la página web de PlayStation Plus, a partir del 6 de agosto*. Los suscriptores de PlayStation Plus deberán canjear y descargar el paquete para acceder al contenido. Los avatares aparecerán en la sección correspondiente de la página de perfil de su consola PS5 o PS4. Las poses de personaje para la pantalla de resultados se podrán seleccionar en la versión para PS5 de MARVEL Tōkon: Fighting Souls una vez descargados el juego y el paquete en la consola.

* El catálogo de juegos mensuales de PlayStation Plus puede variar según la región. Visitad PlayStation Store el día del lanzamiento para obtener más información.

** El paquete de PlayStation Plus de MARVEL Tōkon: Fighting Souls estará disponible hasta el 6 de agosto de 2027.

Consulta más información sobre el servicio en la web.