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ClaudeFix: Zscaler descubre cómo los chats compartidos de Claude se suman ClickFix para distribuir malware

ThreatLabz alerta de una nueva evolución dentro de las campañas de ingeniería social que aprovecha funciones legítimas de plataformas de IA para aumentar la credibilidad de los ataques

ThreatLabz, los investigadores de Zscaler, Inc. (NASDAQ: ZS), la plataforma de ciberseguridad de la era de la inteligencia artificial, han identificado una nueva campaña de ciberataques que utiliza chats compartidos de Claude, la plataforma de inteligencia artificial desarrollada por Anthropic, para distribuir MacSync Stealer, un malware especializado en el robo de información.

La investigación muestra que los ciberdelincuentes han cambiado sus tácticas . En lugar de recurrir a páginas web fraudulentas o dominios sospechosos, han aprovechado la funcionalidad legítima de chats compartidos de Claude, para distribuir malware aumentando así la confianza de las víctimas y dificultando la identificación del fraude.

La campaña comenzaba con anuncios patrocinados en buscadores dirigidos a usuarios de macOS que querían descargar Claude. Al hacer clic, las víctimas eran redirigidas a un chat compartido alojado en el dominio oficial de Claude que simulaba ofrecer instrucciones de instalación. En realidad, el contenido del chat indicaba al usuario que copiara y ejecutara una serie de comandos siguiendo la conocida técnica ClickFix, que consiste en convencer a la víctima para que ejecute manualmente código malicioso bajo la apariencia de resolver un supuesto problema técnico.

Una vez ejecutados los comandos, el sistema descargaba e instalaba MacSync Stealer, un infostealer capaz de sustraer credenciales almacenadas, archivos sensibles y datos de carteras de criptomonedas.

Para los investigadores de Zscaler, esta campaña refleja una tendencia creciente: el abuso de servicios y funcionalidades legítimas de plataformas muy conocidas para hacer que los ataques resulten más convincentes. A medida que herramientas de IA generativa como Claude se integran en el trabajo diario de millones de usuarios, los actores maliciosos están adaptando sus técnicas para aprovechar la confianza que generan estos servicios.

Zscaler notificó el abuso de la plataforma a Anthropic, cuyos equipos retiraron los chats maliciosos antes de la publicación de la investigación. Aspectos destacados:

Nuevo vector de ataque . Los ciberdelincuentes utilizan chats compartidos de Claude como soporte para distribuir instrucciones maliciosas, en lugar de recurrir a sitios web fraudulentos.

. Los ciberdelincuentes utilizan chats compartidos de Claude como soporte para distribuir instrucciones maliciosas, en lugar de recurrir a sitios web fraudulentos. Evolución de ClickFix. La campaña demuestra cómo esta técnica de ingeniería social continúa evolucionando y adaptándose a nuevas plataformas digitales para aumentar su credibilidad.

La campaña demuestra cómo esta técnica de ingeniería social continúa evolucionando y adaptándose a nuevas plataformas digitales para aumentar su credibilidad. Malvertising como punto de entrada. Los atacantes utilizaron anuncios patrocinados para atraer a usuarios de macOS que buscaban descargar Claude y conducirlos hasta los chats maliciosos.

Los atacantes utilizaron anuncios patrocinados para atraer a usuarios de macOS que buscaban descargar Claude y conducirlos hasta los chats maliciosos. Riesgo para usuarios de macOS. La infección culmina con la instalación de MacSync Stealer, capaz de robar credenciales, documentos confidenciales y datos de criptocarteras.

La infección culmina con la instalación de MacSync Stealer, capaz de robar credenciales, documentos confidenciales y datos de criptocarteras. Respuesta coordinada. Tras recibir la notificación de Zscaler, Anthropic eliminó los chats compartidos utilizados en la campaña.

La investigación completa de ThreatLabz analiza la cadena de infección, las técnicas de ofuscación empleadas por los atacantes y los indicadores de compromiso asociados a esta campaña, ofreciendo además recomendaciones para ayudar a las organizaciones a detectar y prevenir este tipo de amenazas. Más información en este enlace.