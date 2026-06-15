Assassin’s Creed Shadows última actualización

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Hoy, Ubisoft ha anunciado que la actualización 1.1.11 de Assassin’s Creed Shadows se lanzará mañana 16 de junio en todas las plataformas (excepto en Switch 2, que la recibirá más adelante), como actualización gratuita para todos los jugadores,

La última gran actualización del juego introduce varias novedades, entre ellas:

Mareas Negras : un arco argumental final que ofrece aproximadamente dos horas de contenido narrativo, que concluye el viaje de Naoe y Yasuke, al mismo tiempo que conecta con la historia de Edward Kenway en Assassin’s Creed Black Flag Resynced y con el universo más amplio de Assassin’s Creed. El acceso a Mareas Negras no requiere poseer la expansión Las Garras de Awaji; sin embargo, los jugadores deben haber completado la historia principal y las actualizaciones narrativas previas, A Critical Encounter y A Puzzlement.

: un arco argumental final que ofrece aproximadamente dos horas de contenido narrativo, que concluye el viaje de Naoe y Yasuke, al mismo tiempo que conecta con la historia de Edward Kenway en Assassin’s Creed Black Flag Resynced y con el universo más amplio de Assassin’s Creed. El acceso a Mareas Negras no requiere poseer la expansión Las Garras de Awaji; sin embargo, los jugadores deben haber completado la historia principal y las actualizaciones narrativas previas, A Critical Encounter y A Puzzlement. Dominios : un conjunto de desafíos enfocados en la rejugabilidad que incluye cinco simulaciones de end-game con modificadores de jugabilidad en evolución. Diseñados para poner a prueba el dominio del combate y las configuraciones de personaje, los Dominios ofrecen nuevo equipo desbloqueable, recompensas exclusivas y secretos ocultos.

: un conjunto de desafíos enfocados en la rejugabilidad que incluye cinco simulaciones de end-game con modificadores de jugabilidad en evolución. Diseñados para poner a prueba el dominio del combate y las configuraciones de personaje, los Dominios ofrecen nuevo equipo desbloqueable, recompensas exclusivas y secretos ocultos. Un nueva Grieta del presente, titulada Horizonte: esta nueva grieta revela amenazas emergentes. El Águila proporcionará más información sobre la Guía…

Os dejamos el trailer

Además de esta actualización, se añadirán dos nuevos proyectos al Animus Hub: Resaca y Corrientes. Incluyen atuendos inspirados en Assassin’s Creed Black Flag para Naoe y Yasuke. Tras el lanzamiento de Assassin’s Creed Black Flag Resynced el 9 de julio, los jugadores también podrán desbloquear atuendos inspirados en Assassin’s Creed Shadows para Edward Kenway.

Para conocer las últimas novedades sobre Assassin’s Creed Shadows y otros juegos de Ubisoft, visita news.ubisoft.com. Para comprar el juego, visita store.ubisoft.com.

Desde el lanzamiento del primer juego en 2007, la saga Assassin’s Creed® ha vendido más de 230 millones de unidades en todo el mundo, y la franquicia se ha convertido en una las más vendidas de toda la historia. Considerada como una de las más ricas y profundas en cuanto a historia y argumento, Assassin’s Creed ha ido más allá de los videojuegos y se ha extendido por otros muchos sectores del entretenimiento.