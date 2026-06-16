Nuki participa en las ofertas Prime de Amazon con grandes descuentos

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El acceso al hogar sin llaves, más accesible con Nuki en las ofertas Prime de Amazon

Nuki Smart Lock Go disponible por solo 109€, y el pack Home Set Basic (Nuki Smart Lock Go + Keypad ) por 159€, desde ahora y hasta el 26 de junio con Amazon Prime

Perder las llaves de casa, hacer copias para la familia cuando te vas de vacaciones o tener que levantarte de la cama para bloquear la cerradura antes de dormir son situaciones que pueden quedar atrás gracias a la tecnología. Nuki, el fabricante de acceso inteligente líder en Europa, participa en las ofertas Prime de Amazon con sus mejores precios del año, con la Nuki Smart Lock Go por solo 109€, y el pack Home Set Basic (Nuki Smart Lock Go + Keypad) por 159€, desde ahora y hasta el 26 de junio, exclusivamente para clientes Prime de Amazon. Os dejamos nuestros análisis de Nuki Smart Lock Go y análisis de Nuki Keypad

Nuki Smart Lock Go y Keypad, seguridad y comodidad accesible

La Nuki Smart Lock Go convierte tu smartphone en una llave, permitiéndote cerrar y abrir la puerta de forma remota o automáticamente al llegar a casa. Compatible con Matter y con plataformas como Apple Home, Google Home, Amazon Alexa y Samsung SmartThings, se instala en pocos minutos sobre cerraduras existentes, sin necesidad de realizar obras ni sustituir la cerradura. Diseñada en Austria y fabricada en Europa, ofrece una sólida protección de la privacidad gracias al uso de servidores ubicados en la Unión Europea y al pleno cumplimiento del RGPD.

Puedes encontrarlo en Amazon por 109€ en este enlace.

Para quienes quieren ir más allá, el Home Set Basic añade el Keypad al Smart Lock Go, permitiendo abrir la puerta con un código numérico, sin móvil. Es ideal para situaciones en las que no todo el mundo tiene el móvil a mano, como personas mayores que prefieren no depender de una app o visitas frecuentes a las que no quieres dar una llave.