Ya está disponible la demo de Echoes of Aincrad

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Ya está disponible una demo de Echoes of Aincrad para PC a través de Steam, como parte del Steam Next Fest, y también desde el 16 de junio a las 00:00 CEST para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Los jugadores ya pueden disfrutar de la “fase beta” de la historia, con cinco misiones completas que superar y todos los tipos de armas que probar en los hermosos entornos del castillo flotante de Aincrad. Los datos guardados de la demo serán transferibles, lo que permitirá a los jugadores continuar su aventura sin interrupciones una vez que el juego se lance el 10 de julio.

Echoes of Aincrad pone a los jugadores en la piel de un personaje original creado por ellos mismos, por primera vez en la serie de videojuegos de Sword Art Online, dejando que sean los propios jugadores quienes definan las características del protagonista a través de una amplia personalización del avatar. El juego ofrece acción RPG trepidante con combates en tiempo real, en los que los jugadores podrán adaptar y mejorar su equipamiento, armas y atributos, así como seleccionar habilidades que se ajusten a su estilo de juego preferido a medida que suben de nivel y se enfrentan a retos cada vez mayores.

Echoes of Aincrad saldrá a la venta el 10 de julio de 2026, y ya se puede reservar para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam.