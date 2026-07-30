Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Uno de los juegos mas esperados Te damos la bienvenida al Deep Dive de jugabilidad de EA SPORTS FC 27. El mejor videjuego de fútbol.

Mi nombre es Gilliard Lopes, diseñador principal de jugabilidad de EA SPORTS FC™. En nombre de todo nuestro equipo, me emociona compartir las nuevas características y mejoras de jugabilidad que llegarán a FC 27. ¡Vamos a ello!

En todos los modos de juego, tener un mayor control de la jugabilidad es la esencia de EA SPORTS FC™ 27. Los comentarios de la comunidad han destacado constantemente el deseo de tener menos automatización y un mayor control en los momentos clave, por lo que hemos implementado una serie de actualizaciones de juego que recompensan la habilidad del jugador y la toma de decisiones en el campo.

EA SPORTS FC™ 27 crea más oportunidades para que marques la diferencia. Esto significa que podrás experimentar una defensa más manual, movimientos de ataque más inteligentes y una mayor variedad ofensiva en los saques de esquina y los centros, todo ello impulsado por vuestros comentarios.

Índice de contenidos:

Defensa Defensa de la IA (Entradas automáticas) Mejoras en la defensa manual Contención de compañero

Saques de esquina y centros Mejoras en los saques de esquina Movimiento libre y posicionamiento Protección y evasion Renovación de los centros Variedad de finalización y remates de cabeza

Conciencia espacial en ataque y desmarques creativos Conciencia espacial en ataque Desmarques manuales por el exterior y por el interior Distancia limitada para los desmarques manuales Mejoras en los desmarques creativos

Actualización de pases Actualización de los pases al hueco Actualización de los pases picados

Regates en desequilibrio

PlayStyles y atributos

Defensa EA SPORTS FC 27

Defensa de la IA (Entradas automáticas)

Los siguientes cambios en la defensa de la IA solo se aplican al juego competitivo. Para obtener más información sobre los cambios en el juego auténtico, permanece atento a nuestro Deep Dive del modo Carrera que publicaremos próximamente.

Uno de los cambios de jugabilidad más significativos en FC 27 afecta a la defensa de la IA. Estamos reduciendo la influencia de los defensas controlados por la IA, otorgando más poder al jugador en la defensa manual.

Anteriormente, los defensas controlados por la IA podían intentar robar el balón automáticamente cuando un regateador se acercaba lo suficiente. En FC 27, los defensas dependerán más de su posicionamiento y apoyarán la jugada hasta que tomes el control y decidas cuándo hacer una entrada.

Los defensas de la IA aún pueden recuperar la posesión cuando un balón suelto quede a su alcance o cuando un regateador corra directamente hacia ellos. En algunos casos, la animación de control puede implicar que el defensa extienda la pierna, pero el defensa estará reaccionando al balón en lugar de iniciar una entrada.

Con este cambio, queremos que las entradas sean una acción intencionada liderada por el jugador, mientras que tus compañeros de la IA ahora apoyarán la jugada en lugar de recuperar la posesión directamente por ti.

También hemos reducido el alcance defensivo de la IA para las intercepciones. Un defensa controlado manualmente podrá llegar más lejos que uno controlado por la IA, lo que te animará a cambiar al jugador que defiende activamente en lugar de depender de tus compañeros de la IA para recuperar la posesión.

Los defensas de la IA ahora tendrán un papel más de apoyo a través de su posicionamiento en el campo, dándote más oportunidades para intervenir y defender manualmente.

Mejoras en la defensa manual

Reducir el impacto de la defensa de la IA es solo una parte de los cambios defensivos que llegan a FC 27. Mejorar la eficacia de la defensa manual es la otra pieza fundamental en la que nos estamos centrando para crear experiencias defensivas más gratificantes.

En FC 27, los defensas controlados manualmente tienen una mayor velocidad de brega en comparación con FC 26, lo que les ayuda a seguir el ritmo de los movimientos de ataque rápidos de manera más eficaz. Además, también hemos aumentado el alcance de las entradas normales activadas manualmente en comparación con FC 26. Queremos recompensarte mejor por leer al regateador, cambiar al defensa óptimo y posicionarte bien para que te sientas más capaz de recuperar el balón.

Nuestro objetivo con este juego es que los jugadores que cambian manualmente, bregan, calculan las entradas y se posicionan de forma eficaz aumenten sus posibilidades de recuperar la posesión. Estas mejoras ponen un mayor énfasis en la defensa manual y en las decisiones que tomas a lo largo de un partido, algo que pretendemos mantener durante todo el ciclo de vida de FC 27.

Contención de compañero

La contención de compañero también se ha ajustado para adaptarse a nuestro nuevo enfoque defensivo.

Al realizar la contención de compañero, tus compañeros de la IA marcarán al portador del balón desde una distancia ligeramente mayor que antes, lo que requerirá que el usuario cambie hacia ellos y defienda manualmente si quiere presionar al regateador de forma más efectiva.

Saques de esquina y centros

Mejoras en los saques de esquina

Los saques de esquina en FC 27 están diseñados para darte más control sobre los momentos previos a la llegada del balón al área. Anteriormente, los jugadores tenían menos formas de influir en los envíos directos, lo que hacía que muchos optaran por sacar en corto.

Después de apuntar a la zona de envío deseada, la cámara se desplazará hacia el área, dándote un breve margen para controlar a los atacantes. Durante este margen, puedes moverte, cambiar de jugador, desmarcarte, proteger el balón o utilizar una nueva mecánica llamada Evasión (más detalles a continuación) para luchar por la posición antes de que el balón llegue al área.

Ten en cuenta que este cambio no se aplica a los saques de esquina en corto. Después de realizar un saque de esquina en corto, volverás a la cámara de juego que hayas elegido.

Movimiento libre y posicionamiento

En FC 27, los jugadores que disputen saques de esquina en el área ya no se moverán automáticamente a la mejor posición para conectar con el balón.

Depende de ti medir el momento del desmarque, atacar el espacio y hacer el primer contacto de forma manual. No llegar a la posición correcta podría significar que el balón esquive a todos, pero cuando se ejecuta bien, el resultado pretende ser más gratificante y generar una mayor variedad en las finalizaciones a medida que los jugadores intentan hacer contacto con el esférico.

Protección y evasión

Durante la ventana previa al lanzamiento del balón, los atacantes pueden activar manualmente una nueva mecánica llamada Evasión. Esto permite que cualquier atacante o defensa que controles se vuelva más escurridizo, moviéndose por zonas abarrotadas sin ser bloqueado por los rivales.

Para activar la evasion durante los saques de esquina: Mantener R1 || Mantener RB



Combinar esto con la protección de balón permite a un jugador ofensivo mantener su posición después de crear espacio y evitar que los rivales se pongan delante, creando más oportunidades de ataque en los saques de esquina.

Renovación de los centros

También añadimos un mayor control en los centros en FC 27. Anteriormente, los centros tenían trayectorias más predecibles y animaciones de finalización similares porque estaban muy asistidos.

Ahora, los centros se enviarán al espacio con más frecuencia en lugar de ir directamente a un jugador concreto, permitiendo una mayor variedad en ataque.

Tu puntería y la potencia tienen ahora un impacto mucho mayor en dónde cae tu centro, lo que significa que puede no llegar a nadie si no se coloca con precisión. Al internarte por la banda e identificar espacios, queremos que el éxito dependa más de tu capacidad para apuntar y poner el balón por delante de tu compañero, en lugar de fijar el centro automáticamente en su posición actual.

Variedad de finalización y remates de cabeza

Estas actualizaciones permiten una mayor variedad al cabecear y rematar tanto en saques de esquina como en centros. Queremos que la batalla por el contacto con el balón se base más en la habilidad y genere resultados más auténticos. Esperamos que los atacantes tengan que estirarse, tirarse en plancha, ajustar su carrera o atacar el balón desde distintos ángulos, lo que dará como resultado una gama más amplia de posibilidades de finalización.

En FC 27, conectar un cabezazo en centros y córneres requiere una mayor precisión, haciendo que los remates limpios sean menos frecuentes. La contrapartida es que, cuando logras un contacto limpio, los cabezazos son más precisos que en FC 26 y resultan más gratificantes.

Conciencia espacial en ataque y desmarques creativos

Conciencia espacial en ataque

Nuestra Conciencia espacial en ataque actualizada hace que los atacantes controlados por la IA sean más conscientes del espacio que les rodea y de cómo moverse hacia él. Anteriormente, algunos movimientos de ataque podían resultar demasiado predecibles, y los jugadores no siempre reaccionaban con rapidez al desarrollo de la jugada ni se movían con el nivel de urgencia adecuado. En ciertas situaciones, los atacantes también corrían hacia zonas abarrotadas o tenían dificultades para encontrar espacios más efectivos. En FC 27, ahora realizan desmarques curvos más inteligentes y contextuales que apoyan mejor cada movimiento ofensivo.

Desmarques curvos activados y desmarques de pasar y seguir

EA SPORTS FC™ 27 introduce nuevas opciones de desmarque activadas manualmente y diseñadas para darte más control sobre el movimiento sin balón.

Mientras que un desmarque normal activado envía al jugador hacia adelante en línea recta, los nuevos Desmarques curvos activados les permiten curvar su trayectoria hacia los espacios libres, ofreciéndote una forma dinámica de rodear a los defensas y ganar la espalda del rival. La contrapartida es que estas carreras pueden tardar más en completarse debido al camino más largo y curvo que siguen.

Para realizar Desmarques curvos activados: Tocar L1 + R1 || LB + RB



De manera similar a la actual pared, los nuevos desmarques de pasar y seguir los realiza un jugador que acaba de pasar el balón a un compañero. El pasador seguirá entonces la jugada con una carrera curva para aprovechar el espacio disponible, decidiendo desdoblarse por el exterior o recortar hacia el interior según la situación. Una vez más, la contrapartida es que estos desmarques pueden tardar más en completarse debido a su trayectoria curva.

Para realizar Desmarques de pasar y seguir: L1 + R1 + X || LB + RB + A



Ambos nuevos tipos de desmarques están influenciados por el espacio disponible. En lugar de continuar en línea recta por el campo o moverse hacia zonas muy pobladas, los jugadores buscarán curvar sus carreras hacia posiciones de ataque más efectivas.

Distancia limitada para los desmarques manuales

Otro cambio importante es que los desmarques activados manualmente ya no continuarán de manera indefinida. Anteriormente, podías activar un desmarque estando cerca de un jugador, alejar el balón una gran distancia y confiar en que ese jugador continuaría su carrera sin fin. Esto provocaba a veces situaciones de ataque poco realistas.

En EA SPORTS FC™ 27, los desmarques activados manualmente solo continúan durante una distancia limitada; después, el jugador se detiene y regresa para ocupar el espacio o cumplir con sus responsabilidades posicionales. Si quieres que el jugador continúe su carrera, siempre puedes volver a activar el comando, pero solo si sigues jugando dentro del rango del jugador que corre.

El objetivo de este cambio es hacer que las acciones de ataque se sientan más intencionadas, reduciendo situaciones irreales y otorgándote un mayor control sobre el movimiento de tus compañeros.

Mejoras en los desmarques creativos

En FC 27, también estamos mejorando los desmarques ofensivos que se producen sin necesidad de un comando manual, teniendo en cuenta el espacio disponible, el posicionamiento defensivo y la línea de fuera de juego.

Por ejemplo, un extremo puede correr en paralelo a la línea defensiva mientras espera un pase. Una vez realizado el pase, puede curvar su carrera hacia adelante adentrándose en el área porque ya no necesita evitar estar en fuera de juego. Esto ayuda a que el movimiento en ataque parezca menos encasillado en el rol del jugador, volviéndose más flexible y auténtico.

Como hemos mencionado anteriormente, todos estos cambios tienen como objetivo hacer que el movimiento en ataque sea más intencionado. Seguirás teniendo a tu disposición herramientas potentes para crear desmarques, pero tendrás que gestionarlos de forma más activa. Si quieres que una carrera continúe, tendrás que volver a activarla de forma manual en lugar de depender de un desmarque ilimitado.

Actualizaciones de pases

Actualización de los pases al hueco

En FC 27, los pases al hueco rasos y bombeados ya no te asisten en exceso desviándose hacia huecos abiertos lejos de donde apuntaste. Los pases ahora siguen de manera estricta tu dirección, recompensando la precisión deliberada en ataque y dando a los defensas manuales una oportunidad justa de leer la jugada e interceptar el balón.

Actualización de los pases picados

En FC 27, hemos pasado los pases picados, tanto rasos como al hueco, a un sistema totalmente manual. El éxito depende ahora en gran medida de tu precisión individual a la hora de apuntar y ajustar la potencia, lo que eleva el límite de habilidad requerido para estos tipos específicos de pase. Este ajuste pretende garantizar que la creatividad ofensiva y la anticipación defensiva estén más equilibradas al emplear estas mecánicas de pase mejoradas.

Regates en desequilibrio

En FC 27, los mejores regateadores del mundo ahora pueden soportar las entradas y mantener el control bajo presión mediante los regates en desequilibrio. Impulsado por los atributos de Equilibrio, Agilidad y Regates, esto permite que determinados jugadores sigan regateando incluso tras ser desequilibrados.

Cuando un regateador que cumple con los atributos necesarios reciba un golpe, un empujón o una carga con el hombro, entrará en una animación de regate en desequilibrio. Durante esta animación, el jugador parecerá estar tropezando, pero tú seguirás teniendo el control y podrás continuar moviéndolo para que dé un toque en la dirección escogida con el fin de mantener la posesión.

Ten en cuenta que esta característica solo estará disponible en PlayStation®5, Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch™ 2.

PlayStyles y atributos

Hemos escuchado vuestros comentarios respecto a que algunos PlayStyles (Estilos de juego) podían parecer demasiado determinantes en ciertas situaciones. Nuestro objetivo para FC 27 es perfeccionar el equilibrio entre los PlayStyles y los atributos para que ambos tengan un impacto significativo en el rendimiento del jugador sin llegar a parecer desproporcionados.

Aquí tienes todas las actualizaciones de PlayStyles que llegan a EA SPORTS FC™ 27:

Tiro de calidad:

Hemos actualizado el Tiro de calidad para que los atributos del jugador desempeñen un papel más importante en el resultado del disparo. El efecto, la velocidad de animación y la eficacia desde ángulos difíciles ahora se ajustan de manera más coherente en función de quién efectúa el tiro, reduciendo la brecha entre los atributos base, el PlayStyle Tiro de calidad y el Tiro de calidad+.

Regate hábil:

Se ha reducido la diferencia de rendimiento entre el PlayStyle y el PlayStyle+.

El Playstyle+ sigue ofreciendo un regate más fluido y con mejor respuesta, pero la diferencia entre PlayStyle+ y PlayStyle es ahora menos pronunciada para conseguir un mejor equilibrio entre las categorías.

Intercepción:

Se ha aumentado el alcance y mejorado las posibilidades de retener la posesión del balón al realizar una intercepción en el caso de los jugadores sin este PlayStyle pero con un alto atributo de Intercepciones.

Esto se traduce en una reducción de la brecha de rendimiento entre los PlayStyles y los atributos.

Paso veloz (Rapid):

Se ha reducido ligeramente el aumento de velocidad en las animaciones de regate proporcionado por el PlayStyle y el PlayStyle+.

La velocidad de las animaciones para los jugadores sin este Playstyle permanece inalterada, lo que da lugar a una diferencia menor en la velocidad de animación entre jugadores con y sin el PlayStyle.

Regate veloz (Quick Step):

Se ha reducido el aumento de velocidad que se aplica al regatear y acelerar para el PlayStyle y el PlayStyle+ con el objetivo de crear un mejor equilibrio entre categorías.

Esto otorga mayor importancia al atributo de Aceleración.

Pase incisivo (Pinged Pass):

Se ha eliminado el efecto que reducía ligeramente el error de control en el receptor del pase.

Este cambio asegura que el PlayStyle mejore principalmente el envío del pase en lugar de proporcionar una ventaja extra al primer toque a un jugador que no está directamente implicado en el PlayStyle.

Tiki Taka:

Se ha suprimido el aumento en la velocidad de reproducción de la animación y el efecto que reducía ligeramente el error de control en el receptor del pase.

Esto reenfoca el PlayStyle en el juego combinativo rápido sin mejorar de manera desproporcionada el control al primer toque.

Jockey:

Se ha incrementado la aceleración del sprint al bregar para los jugadores sin el PlayStyle y se ha reducido el aumento de aceleración en carrera aplicado al salir de la Brega, tanto para el PlayStyle normal como para el PlayStyle+.

Ambos cambios reducen la brecha entre los PlayStyles y los atributos básicos.

Cabeceo preciso:

Se ha reducido la diferencia entre PlayStyle y PlayStyle+ reequilibrando la bonificación de precisión que otorga este PlayStyle.

Tiro raso potente:

Se ha eliminado el aumento de velocidad de disparo que se aplicaba anteriormente a los tiros rasos potentes.

La velocidad del disparo ahora aumenta basándose exclusivamente en los atributos básicos de tiro y en la potencia introducida, para lograr resultados más consistentes e impulsados por los atributos.

El Playstyle y el PlayStyle+ siguen añadiendo una bonificación a la precisión.

En FC 27 estamos introduciendo más control y una jugabilidad más expresiva, brindándote una mayor influencia tanto en ataque como en defensa. Ya sea recuperando el balón mediante la defensa manual, abriendo una línea defensiva con movimientos más inteligentes o marcando con un cabezazo en plancha a la salida de un córner, queremos que cada partido ofrezca una mayor variedad y resultados fundamentados en la habilidad en el campo.

Estamos impacientes por ver cómo dominas estas nuevas mecánicas de juego cuando EA SPORTS FC 27 esté disponible el 18 de septiembre de 2026 y esperamos verte en el terreno de juego.