Wacom y Mitch Leeuwe ilustrador profesional explica: «¿Cómo se aprende a dibujar en una era dominada por el contenido corto y los tutoriales?»

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¿Cómo se aprende a dibujar en una era dominada por el contenido corto y los tutoriales? Wacom responde a esta pregunta con el lanzamiento de Creative Fundamentals, una nueva experiencia educativa desarrollada junto al ilustrador internacional Mitch Leeuwe, referente del dibujo digital con una comunidad de más de 1,5 millones de seguidores.

Durante 12 meses, los usuarios podrán acceder a lecciones, ejercicios prácticos, plantillas integradas directamente en los dispositivos Wacom y contenido exclusivo para aprender los fundamentos del dibujo mientras crean, dejando atrás el aprendizaje exclusivamente teórico.

¿Quieres apreder a ilustrar con tu tableta gráfica? Wacom lanza “Creative Fundamentals”, una experiencia formativa global para aprender a dibujar desde cero junto al ilustrador internacional Mitch Leeuwe

Aprender a dibujar ya no consiste solo en consumir tutoriales: ahora también se practica directamente sobre la tableta. Bajo esta premisa, Wacom, líder en innovación tecnológica aplicada a tabletas gráficas y monitores interactivos, ha anunciado el lanzamiento de Creative Fundamentals, una nueva experiencia educativa a lo largo de 12 meses desarrollada junto al ilustrador y creador de contenido Mitch Leeuwe, que acumula una comunidad internacional de más de 1,5 millones de seguidores.

Pensada tanto para quienes quieren iniciarse en el dibujo digital como para artistas que buscan reforzar sus bases creativas, la iniciativa ofrecerá contenido semanal centrado en los fundamentos del dibujo: construcción de personajes, perspectiva, diseño visual, creación de entornos y otros conceptos esenciales para poder desarrollar una base artística sólida.

La propuesta destaca por trasladar el aprendizaje directamente al proceso creativo. Los usuarios de MovinkPad y MovinkPad Pro podrán acceder cada semana a nuevas plantillas y ejercicios integrados dentro del dispositivo, disponibles automáticamente a través de las bibliotecas de Wacom Shelf, para practicar mientras siguen cada lección con atención.

Además, durante el resto del año, Mitch Leeuwe publicará un vídeo tutorial cada dos semanas, acompañado de contenido educativo adicional, sesiones en directo y recursos compartidos en los canales oficiales de Wacom Europa y del propio artista.

Una nueva forma de aprender creatividad: menos teoría, más práctica

En un momento en el que las generaciones más jóvenes consumen contenido creativo principalmente en formato corto y visual, Creative Fundamentals apuesta por un modelo centrado en la acción: aprender dibujando. El objetivo es convertir el aprendizaje artístico en una experiencia continua, accesible y basada en ejercicios reales.

Mitch Leeuwe es ilustrador profesional, diseñador de personajes y artista de visual development, reconocido internacionalmente por su capacidad para hacer accesibles conceptos complejos del dibujo y por su trabajo vinculado a animación, cómic, publicidad y videojuegos.

Disponibilidad

La serie ya se encuentra vigente y se extenderá durante 12 meses con nuevas lecciones y contenidos publicados de forma periódica. Puedes ver la primera entrega aquí.