La acción cooperativa del viejo oeste de Far Far West ya está disponible en Steam Early Access alcanzando el segundo puesto en ventas de la plataforma

Caza a los fugitivos en solitario o en enfrentamientos de hasta cuatro jugadores en uno de los shooters más esperados del año, al que ya han jugado más de 400 000 tiradores de élite y que ha recibido valoraciones extremadamente positivas (98%) en su demo
¡Toma tus armas, hechizos, amigos y prepárate para un buen duelo al estilo del Viejo Oeste!
Londres, 29 de abril de 2026 – Far Far West (Steam), el exitoso FPS cooperativo de vaqueros que ya ha acumulado más de 700 000 wishlists en Steam, desarrollado por Evil Raptor (Pumpkin Jack, Akimbot) y publicado por Fireshine Games (Core Keeper, Denshattack!), se ha lanzado para PC en acceso anticipado por 19,99€ / 19,99$ / 15,99£, recibiendo una acogida fenomenal durante sus primeras 24 horas: con más de 2000 reseñas de usuarios, el 98 % de ellas positivas, y superando la marca de los 15 mil jugadores simultáneos. Prepárate para esta nueva e imaginativa visión del salvaje oeste: esas recompensas no se van a cobrar solas, compañero!
Cuando te enfrentes a pesadillas de muertos vivientes como esqueletos despiadados, buitres gigantes e incluso trenes fantasma, necesitarás algo más que un dedo rápido en el gatillo para sobrevivir en Far Far West. Forma una banda de cazarrecompensas robots vaqueros, haz acopio de munición, aprende algunos hechizos explosivos y pon a prueba tu suerte mientras persigues a los fugitivos más peligrosos del extraño oeste. Independientemente de si sobrevives al duelo con tu objetivo y consigues escapar con el botín, los tiroteos en Far Far West te dejarán sin duda grandes historias que contar alrededor de la hoguera.
Cada misión completada con éxito te reporta el botín que podrás gastar en mejorar tu arsenal, ya sea con equipo potente, nuevas habilidades o un nuevo aspecto para tu fiel corcel. Cada salida es una apuesta arriesgada sobre a qué terrores te enfrentarás, pero la oportunidad de obtener mejores recompensas es una tentación constante. ¿Tentarás a la suerte y te lanzarás a por ese objetivo extra, o irás sobre seguro y volverás al tren para cobrar tus ganancias? La fortuna favorece a los audaces, siempre y cuando tengas las habilidades necesarias para respaldarlo.
Evil Raptor seguirá desarrollando Far Far West durante su etapa de acceso anticipado, al tiempo que añadirá nuevas funciones y contenidos basados en los comentarios de la comunidad.