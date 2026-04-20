DRAGON BALL XENOVERSE 3 acapara los titulares en DRAGON BALL Games Battle Hour 2026 con importantes anuncios y novedades

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Bandai Namco Entertainment Europe desveló múltiples anuncios durante el evento anual DRAGON BALL Games Battle Hour, celebrado el pasado fin de semana en Los Ángeles. El evento de dos días concluyó con una presentación en el escenario principal retransmitida en directo a todo el mundo, ofreciendo novedades sobre el contenido que llegará a DRAGON BALL: Sparking! ZERO, DRAGON BALL FighterZ, DRAGON BALL XENOVERSE 2 y DRAGON BALL Gekishin Squadra. Esta cadena de anuncios culminó con la presentación de un nuevo juego de DRAGON BALL que había sido adelantado hace dos meses bajo el nombre en clave “Age 1000”, desatando la euforia de los fans con la esperada secuela DRAGON BALL XENOVERSE 3.

DRAGON BALL XENOVERSE 3

DRAGON BALL XENOVERSE 3 continúa el legado de la saga con una experiencia completamente nueva de DRAGON BALL, en la que los jugadores eligen el héroe que quieren ser dentro de un mundo inexplorado creado por el autor original, Akira Toriyama. DRAGON BALL XENOVERSE 3 llegará a PlayStation 5, Xbox Series X y PC en 2027.

DRAGON BALL XENOVERSE 2 FUTURE SAGA: Capítulo 4,

Capítulo final de DRAGON BALL XENOVERSE 2DRAGON BALL XENOVERSE 2 presentó oficialmente FUTURE SAGA: Capítulo 4, que será el último contenido descargable del juego casi 10 años después de su lanzamiento original. Previsto para verano de 2026, este capítulo final pone un broche épico al pack DRAGON BALL XENOVERSE 2 – FUTURE SAGA, recordando todo por lo que han luchado los jugadores: proteger la historia, dar forma al futuro y enfrentarse a poderes propios de un dios en una batalla final.

DRAGON BALL FighterZ

Goku (Super Saiyan 4, DAIMA) se une a DRAGON BALL FighterZ

Un nuevo tráiler ha revelado que Goku (SS4, DAIMA) se unirá al combate en DRAGON BALL FighterZ como parte del nuevo DLC de DAIMA, disponible el 22 de abril. Los jugadores podrán desviar todos los ataques y lanzar una ofensiva implacable con Wild Dash, un movimiento que puede derivar en otras cuatro técnicas: Double Combination, Raging Strike, Power Swing y Quick Move.

DRAGON BALL: Sparking! ZERO!

Nuevos personajes jugables y modo en solitario en el DLC de DRAGON BALL: Sparking! ZERO

Se han revelado nuevos detalles del próximo DLC de DRAGON BALL: Sparking! ZERO. Los personajes jugables “Vegeta (GT)” y “Trunks (GT)” debutan en la saga Budokai Tenkaichi, y la actualización también incluye un nuevo atuendo y un Super Ataque para “Goku (Z – End)” que recrea uno de los momentos más icónicos y queridos por los fans. Además, un nuevo modo en solitario permitirá a los jugadores seleccionar personajes desbloqueados y obtener experiencia a través de combates y eventos para potenciar a sus personajes favoritos y llevarlos aún más lejos.

Nuevo contenido colaborativo y formato de torneo para DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA

DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA ha anunciado una emocionante colaboración con DRAGON BALL Xenoverse 2. Se añadirán nuevos aspectos de héroe y gestos inspirados en Xenoverse 2, cuyos detalles se darán a conocer próximamente. Los fans pueden consultar la web oficial del juego para más información. Además, DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA celebrará su primer campeonato mundial presencial, en el que ganadores de distintos servidores de todo el mundo serán invitados a Japón para competir por el título de campeón mundial.

Para más información sobre DRAGON BALL XENOVERSE 3 y otros productos de Bandai Namco Entertainment Europe, visita https://es.bandainamcoent.eu/.