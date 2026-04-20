Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Hoy os dejamos el Análisis Ereban: Shadow Legacy en PS5 Pro: El renacer del sigilo moderno. El juego ya puede adquirirse en formato digital en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Cuenta también con edición física Estándar y edición Coleccionista, ambas exclusivas para PlayStation 5

La editora Selecta Play y el estudio independiente Baby Robot Games han anunciado hoy el lanzamiento mundial de Ereban: Shadow Legacy, el aclamado título de acción y sigilo. Desde hoy, los jugadores pueden sumergirse en las sombras a través de las ediciones digitales para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, mientras que las versiones físicas Estándar y de Coleccionista ya se encuentran disponibles de forma exclusiva para PlayStation 5.

La industria del videojuego atraviesa una era de refinamiento técnico donde la potencia bruta de PlayStation 5 Pro está permitiendo que joyas del género de infiltración brillen con una intensidad renovada. Ereban: Shadow Legacy, la ópera prima de Baby Robot Games, se posiciona como el ejemplo perfecto de cómo una dirección de arte sublime y una jugabilidad mecánica precisa pueden elevarse a un nuevo nivel gracias a la arquitectura avanzada de Sony.

En este análisis detallado, exploramos por qué la historia de Ayana no es solo un homenaje a los clásicos del sigilo, sino una evolución necesaria que aprovecha cada teraflop y cada rayo de luz trazado por hardware.

La revolución de la fusión con las sombras

n esta aventura de infiltración de ciencia ficción, el jugador encarna a Ayana, la última descendiente de una raza olvidada, en un mundo donde la sombra se convierte en su herramienta más letal. La protagonista debe dominar poderes sombríos místicos y combinarlos con tecnología avanzada para descubrir los secretos de un universo agonizante, dominado por la críptica corporación energética Helios.

El jugador podrá moverse sin ser visto, atacar sin previo aviso o elegir el camino de la misericordia. Cada decisión moldea el viaje mientras se atraviesa ruinas antiguas y colosales entornos industriales, combinando un movimiento fluido, exploración vertical y una jugabilidad reactiva en una experiencia de sigilo inmersiva.

El núcleo de Ereban: Shadow Legacy reside en la Fusión Sombría, una habilidad que permite a nuestra protagonista, Ayana, convertirse en una entidad fluida capaz de navegar por las sombras como si fueran túneles físicos. En la versión estándar, esta mecánica ya resultaba refrescante; sin embargo, en PS5 Pro, la experiencia se transforma.

Un Espectáculo Visual: Iluminación y Sombras Dinámicas

Gracias al trazado de rayos mejorado (Ray Tracing), las sombras en los escenarios industriales y naturales de Ereban dejan de ser simples texturas oscuras para convertirse en elementos dinámicos y realistas.

Oclusión Ambiental Superior: Los rincones donde Ayana se oculta presentan una profundidad visual que ayuda al jugador a identificar instintivamente las zonas seguras.

Reflejos de Nueva Generación: Las superficies metálicas y los charcos de aceite en las instalaciones de Helios reflejan el entorno en tiempo real, añadiendo una capa de inmersión que hace que el mundo se sienta «vivo».

Rendimiento: 60 FPS estables y PSSR

Uno de los mayores retos de los juegos de plataformas y sigilo es la latencia de entrada. Un salto mal calculado o un asesinato fallido por una caída de frames puede arruinar la experiencia. Ereban: Shadow Legacy en PS5 Pro elimina esta fricción.

PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR): El juego utiliza la nueva tecnología de escalado por IA de Sony para ofrecer una nitidez asombrosa. Los bordes de las estructuras imposibles que Ayana debe escalar se ven definidos, eliminando el molesto aliasing.

Modo Fidelidad a 60 FPS: Ya no hay que elegir entre gráficos bonitos o fluidez. PS5 Pro permite mantener la máxima calidad de texturas mientras la tasa de fotogramas permanece rocosa, algo vital cuando te deslizas a toda velocidad por una pared sombría.

Jugabilidad:

Ereban: Shadow Legacy no es un juego de sigilo lineal. Su diseño de niveles por capas invita a la experimentación. Tiene 8 fases y se pasa en unas 6 horas si no haces el crafteo. Pero es un juego rejugable. Como jugadores, nos enfrentamos constantemente a un dilema moral y táctico:

«¿Soy un fantasma que perdona o una sombra que consume?»

El arte de la infiltración

El diseño de niveles es vertical y expansivo. La capacidad de Ayana para atravesar rejillas o subir techos mediante la Fusión Sombría crea un flujo de movimiento que recuerda a los mejores momentos de Dishonored, pero con una agilidad propia de los juegos de plataformas más punteros. No es un juego de acción sino que deberas usar siempre el sigilo. Si eres detectado vuelves al anterior punto de Grabación

Enfoque No Letal: Puedes usar dispositivos tecnológicos y tu agilidad para evitar el contacto. La PS5 Pro ayuda aquí permitiendo una mayor distancia de dibujado, lo que te deja planear rutas de escape desde puntos elevados sin que los enemigos «aparezcan» de la nada.

Enfoque Letal: Si decides eliminar a los robots de Helios y a los guardias, las animaciones de ejecución son rápidas, viscerales y fluidas, beneficiándose de la respuesta háptica del DualSense, que transmite la resistencia de la energía sombría en tus manos.

Narrativa : El destino de los Ereban

Más allá de los gráficos, el corazón de este título es la búsqueda de identidad. Ayana es la última de su raza, y cada fragmento de historia que encontramos en los escenarios nos sumerge más en un lore rico y melancólico.

La narrativa no se impone; se descubre. El diseño artístico, que mezcla la tecnología futurista con ruinas místicas, se ve potenciado por la paleta de colores HDR de la PS5 Pro. Los neones naranjas contrastan violentamente con los azules profundos de la energía sombría, creando una estética visual que es, sencillamente, una de las más bellas del catálogo actual.

Ediciones físicas ya disponibles

Para quienes deseen llevar la experiencia más allá de la pantalla, Ereban: Shadow Legacy cuenta con ediciones físicas para PlayStation 5.

La Edición Estándar incluye el juego completo en disco, ofreciendo la experiencia íntegra de la travesía de Ayana en formato físico para coleccionistas.

Por su parte, la Edición Coleccionista ofrece una selección prémium de contenido exclusivo:

Copia física de Ereban: Shadow Legacy (PS5).

Banda sonora original en formato digital.

Set de 3 postales con ilustraciones prémium.

Parche termoadhesivo de Helios.

Parche termoadhesivo del Sol Olvidado.

Llavero con la máscara de Ayana.

Caja de coleccionista prémium.

¿Por qué jugar Ereban?

Ereban: Shadow Legacy es una carta de amor al sigilo creativo. Es un juego que recompensa la paciencia, pero también la audacia. En PS5 Pro, el título alcanza su forma definitiva: un equilibrio perfecto entre arte y tecnología.

Si buscas una experiencia donde tus decisiones importen, donde el movimiento sea tan satisfactorio como resolver un rompecabezas y donde los gráficos te obliguen a usar el modo foto cada cinco minutos, la historia de Ayana es una parada obligatoria. La sombra nunca ha lucido tan brillante.