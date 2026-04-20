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SNK lanza el proyecto del 30.º aniversario de Metal Slug Se han lanzado un sitio web especial, cuentas en redes sociales y un video retrospectivo para celebrar tres décadas de acción «run-and-gun».

SNK CORPORATION ha anunciado hoy el lanzamiento del proyecto por el 30.º aniversario de Metal Slug, celebrando tres décadas desde el debut del título original, METAL SLUG. El proyecto tiene como objetivo reavivar y reiniciar la franquicia a través de diversas iniciativas, incluyendo el desarrollo de nuevos juegos.

La serie Metal Slug ha mantenido su acción frenética durante los últimos treinta años, debutando en los salones recreativos el 19 de abril de 1996 con el icónico METAL SLUG. Este clásico de NEOGEO fue aclamado por sus controles sencillos, su trepidante acción de disparos y su vibrante arte de píxeles (pixel art). Desde entonces, SNK ha mantenido esta fórmula ganadora con numerosas secuelas y derivados, expandiendo el mundo único y cómico de la franquicia.

Video retrospectivo de los 30 años de Metal Slug SNK también ha presentado un video retrospectivo especial para conmemorar el aniversario. El video muestra el pasado histórico y el presente de Metal Slug, al tiempo que ofrece un vistazo a lo que está por venir. Video retrospectivo: https://youtu.be/BuJu_MHfSNA

Sitio web del 30.º aniversario y cuentas en redes sociales SNK ha habilitado un sitio web especial y cuentas dedicadas en redes sociales para conmemorar este hito. En los próximos meses se publicará una gran cantidad de contenido festivo. https://www.snk-corp.co.jp/us/anniversary/metalslug30th/