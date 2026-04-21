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ECOVACS presenta el DEEBOT X12, el primer robot aspirador con tecnología FocusJet

La nueva gama insignia de la compañía introduce un sistema pionero de predisolución de manchas y eleva el estándar de limpieza automática para el hogar

ECOVACS Robotics, compañía líder en robótica doméstica, ha presentado el nuevo DEEBOT X12, su última incorporación a su gama premium X Series, disponible en dos versiones, DEEBOT X12 OmniCyclone y DEEBOT X12 PRO OMNI. En línea con el lema de la compañía ‘Create for Ease’, estos nuevos modelos incorporan tecnologías innovadoras que permiten una limpieza más profunda, inteligente y completamente automatizada.

Predisolución de manchas y limpieza más eficaz

Una de las principales innovaciones es la tecnología FocusJet de predisolución de manchas, una solución pionera en el sector que permite descomponer la suciedad más incrustada antes del fregado. Combinada con el sistema OZMO ROLLER 3.0, mejora significativamente la eliminación de residuos difíciles como grasa o manchas secas, consolidando la evolución de los robots con mopa de rodillo, una categoría que ya supera los 1,6 millones de unidades vendidas a nivel global.

El DEEBOT X12 adapta su funcionamiento al nivel de suciedad: aspira, aplica agua a presión y completa el proceso con un fregado de alta precisión. Además, permite seleccionar zonas específicas desde la app o detectar automáticamente áreas especialmente sucias. Su rodillo, un 50% más largo, amplía la cobertura, mientras que el sistema de autolimpieza continua evita acumulaciones. En alfombras, eleva la mopa automáticamente, y la tecnología TruEdge 3.0 optimiza la limpieza en bordes y esquinas.

Mayor potencia y mantenimiento automatizado

En términos de rendimiento, el sistema BLAST alcanza hasta 22.000 Pa de succión, lo que mejora la recogida de polvo, pelos y partículas grandes, incluso en alfombras, mientras que la tecnología ZeroTangle 4.0 evita enredos en el cepillo. La autonomía también se ve reforzada gracias a PowerBoost Charging Plus, que permite una recarga ultrarrápida y asegura una limpieza continua incluso en viviendas de gran tamaño.

El dispositivo se completa con una estación OMNI que automatiza el mantenimiento. El modelo X12 Omnicyclone se distinue por incoporar la tecnología PureCyclone 2.0, que elimina la necesidad de bolsas, mientras que el lavado con agua caliente a presión y el sistema interno de limpieza evitan residuos y acumulaciones. Además, incorpora doble solución de limpieza que se adapta automáticamente al nivel de suciedad.

Movilidad inteligente y experiencia con IA

En cuanto a movilidad, el DEEBOT X12 supera obstáculos habituales y se adapta a diferentes alturas sin interrupciones. Su sistema de navegación inteligente analiza el entorno en tiempo real, ajustando la limpieza en bordes y evitando obstáculos como cables o mascotas con precisión.

El asistente AGENT YIKO 2.0 completa la experiencia, gestionando todo el proceso desde la configuración inicial hasta el uso diario. Gracias a la inteligencia artificial, es capaz de generar planes de limpieza semanales personalizados en función de los hábitos del usuario y del tipo de estancias, además de adaptarse a hogares con mascotas sin interferir en su actividad.

El DEEBOT X12 Omicyclone tiene un precio de 1.399€ y ya está disponible con una promoción especial de lanzamiento durante dos semanas, quedándose en 1.249€.

El DEEBOT X12 Pro Omni está disponible por 1.119€.