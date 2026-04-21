El regreso de una leyenda: Assassin’s Creed Black Flag Resynced se presenta el 23 de abril a las 18:00

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¡Atención, piratas y fans de la Hermandad! Ubisoft ha preparado el escenario para un anuncio que promete sacudir los cimientos de la industria y emocionar a millones de seguidores en todo el mundo. Es uno de los juegos que más disfruté y tengo ganas de probarlo en una PS5 Pro con toda la potencia.

El regreso de una leyenda: Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Tras meses de rumores y una espera cargada de nostalgia, se ha confirmado que Assassin’s Creed Black Flag Resynced tendrá su presentación oficial en un evento exclusivo. La cita es el próximo 23 de abril a las 18:00 CEST es decir a las 18:00 en España, un momento que marcará el inicio de un nuevo capítulo para uno de los títulos más queridos de la saga.

Podrás seguir el evento en directo a través de los canales oficiales:

Un legado imbatible

No es casualidad que Ubisoft haya decidido revisitar esta entrega. En 2023, la compañía reveló una cifra asombrosa: la versión original de Assassin’s Creed IV: Black Flag alcanzó los 34 millones de jugadores. Este hito no solo reafirma su éxito comercial, sino que consolida la historia de Edward Kenway como una huella duradera en la franquicia y una de las experiencias favoritas de la comunidad.

¿Qué podemos esperar de «Resynced»? Aunque los detalles se mantienen bajo llave hasta la emisión, el título «Resynced» sugiere una actualización técnica profunda, posiblemente adaptando las épicas batallas navales y la exploración del Caribe a los estándares visuales y de rendimiento de la nueva generación.

Prepara tu catalejo y no faltes a la cita. ¡El Caribe te llama de nuevo!